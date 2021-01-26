Рада скоротила терміни розгляду закону про запуск COVID-вакцинації
Верховна Рада внесла до порядку денного законопроєкт про запуск вакцинації проти коронавірусу в Україні. Йдеться про проєкт №4613.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Парламент також скоротив терміни внесення альтернативних законопроектів. За це проголосували 276 нардепів.
Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував ухвалити законопроєкт №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Згідно з внесеними пропозиціями, препарат зможе підлягати прискореній держреєстрації за умови, що дозвіл на екстрене застосування надали компетентні органи США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії чи Євросоюзу - принаймні однієї з цих країн.
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Аа а так менше буде відкатів по контрабанді!!! Ну тоді так.
"Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму". "
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
https://youtu.be/4AmsLsMoQtU?t=279