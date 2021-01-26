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Новини Коронавірус і карантин
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Рада скоротила терміни розгляду закону про запуск COVID-вакцинації

Рада скоротила терміни розгляду закону про запуск COVID-вакцинації

Верховна Рада внесла до порядку денного законопроєкт про запуск вакцинації проти коронавірусу в Україні. Йдеться про проєкт №4613.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Парламент також скоротив терміни внесення альтернативних законопроектів. За це проголосували 276 нардепів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз немає законних підстав для застосування COVID-вакцин, - "слуга народу" Корнієнко

Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував ухвалити законопроєкт №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Згідно з внесеними пропозиціями, препарат зможе підлягати прискореній держреєстрації за умови, що дозвіл на екстрене застосування надали компетентні органи США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії чи Євросоюзу - принаймні однієї з цих країн.

Автор: 

вакцина (4418) ВР (14940) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Звідти дозвіл не потрібен ані свії!! А не якісь там капіталісти!
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26.01.2021 11:36 Відповісти
Невже так важко, чи треба стільки розуму, щоб не приймати закон на дозвіл по кожній пігулкі запровадити Закон згідно якого медпрепарати дозволені в США, Британії та ЄС автоматично були дозволені в Україні?
Аа а так менше буде відкатів по контрабанді!!! Ну тоді так.
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26.01.2021 11:34 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_21.html Коррупционная вакцинация от Зеленского и К

"Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму". "

Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
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26.01.2021 12:00 Відповісти
Ребята, то что мы вам даём - мы за это не отвечаем
https://youtu.be/4AmsLsMoQtU?t=279
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26.01.2021 12:18 Відповісти
Как раз к полному распилу антиковидного фонда и примут. Зебилы, сэр!
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26.01.2021 17:06 Відповісти
 
 