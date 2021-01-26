Рада скоротила терміни розгляду закону про запуск COVID-вакцинації

Верховна Рада внесла до порядку денного законопроєкт про запуск вакцинації проти коронавірусу в Україні. Йдеться про проєкт №4613.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Парламент також скоротив терміни внесення альтернативних законопроектів. За це проголосували 276 нардепів.

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Нагадаємо, раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував ухвалити законопроєкт №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Згідно з внесеними пропозиціями, препарат зможе підлягати прискореній держреєстрації за умови, що дозвіл на екстрене застосування надали компетентні органи США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії чи Євросоюзу - принаймні однієї з цих країн.