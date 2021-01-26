Регистрация на ВНО-2021 начнется 1 февраля, - Минобразования

Регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) 2021 года начнется 1 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО-2021", - говорится в сообщении.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.

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Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Отмечается, что участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.