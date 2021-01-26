Реєстрація на ЗНО-2021 розпочнеться 1 лютого, - Міносвіти

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2021 року розпочнеться 1 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року", - йдеться в повідомленні.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

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Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Зазначається, що участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із п'яти навчальних предметів.