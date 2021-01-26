Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года, - Данилов
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета Алексей Данилов во время межведомственного совещания.
Секретарь СНБО назвал недопустимым необоснованный пересмотр основных показателей гособоронзаказа в течение года после его утверждения, отметив, что это возможно только при форс-мажорных обстоятельствах.
"Глава государства обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО напомнил, что президент 25 июня 2020 поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопрос относительно развития авиастроительной отрасли Украины одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.
"Относительно реформирования Государственного концерна "Укроборонпром" еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развитию должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК", - заявил Данилов.
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