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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года, - Данилов

Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом заявил секретарь Совета Алексей Данилов во время межведомственного совещания.

Секретарь СНБО назвал недопустимым необоснованный пересмотр основных показателей гособоронзаказа в течение года после его утверждения, отметив, что это возможно только при форс-мажорных обстоятельствах.

"Глава государства обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что президент 25 июня 2020 поручил подготовить к рассмотрению на заседании СНБО вопрос относительно развития авиастроительной отрасли Украины одновременно с рассмотрением отчета о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса.

"Относительно реформирования Государственного концерна "Укроборонпром" еще раз подчеркиваю, что направления и задачи по его реформированию и развитию должны быть согласованы со Стратегией развития ОПК", - заявил Данилов.

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Автор: 

Данилов (1066) Зеленский (20185) оборона (5194) СНБО (4430) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+16
Я в свою чергу стурбований тим, що Зеленський знаходиться на посаді президента України.
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26.01.2021 12:25
+15
Обеспокоен? Прими коксу. Ненадолго, но беспокойство пройдет.
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26.01.2021 12:25
+6
а сам Янелох в курсе, что он обеспокоен?
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26.01.2021 12:25
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Обеспокоен? Прими коксу. Ненадолго, но беспокойство пройдет.
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26.01.2021 12:25 Ответить
а сам Янелох в курсе, что он обеспокоен?
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26.01.2021 12:25 Ответить
ему написали...он озвучил...теперь - Аплодисменты как он привык...ну и бабла за билеты на шоу занесите.
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26.01.2021 12:29 Ответить
Я в свою чергу стурбований тим, що Зеленський знаходиться на посаді президента України.
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26.01.2021 12:25 Ответить
Слова, слова, слова ... А на деле мы видим обеспокоенность, прости господи, президента тем, что какой-то мажор в Париже в дыню получил от местной гопоты. Возможно это и имеет отношение к "гособоронзаказу", но ... только в стремлении Данилова поглубже лизнуть.
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26.01.2021 12:28 Ответить
Давайте сядемо з Вовіком і пожуримось разом. Можна під звуки бандури.
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26.01.2021 12:28 Ответить
Ой...ой...Вылез из "теплой ванны" и ой как обеспокоился. Бред.
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26.01.2021 12:28 Ответить
Глубоко озабочен? А как можно выполнить хоть что-нибудь, когда не дали денег? Вы все бабки по кармана рассовали через "большое воровство", а теперь типа удивлены?
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26.01.2021 12:29 Ответить
Нужно было меньше бухать.
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26.01.2021 12:29 Ответить
Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года/ Теперь главнокомандующий-четыреждыуклонист может не беспокоится. Производство вооружений в Украине в умелых руках специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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26.01.2021 12:30 Ответить
Дайте йому чогось солодкого - попустить.
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26.01.2021 12:32 Ответить
А може смажених карасиків з молоком
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26.01.2021 12:36 Ответить
Так нічого ж в цьому дивного, звичний стан.
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26.01.2021 12:36 Ответить
По сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет...И это ни беспокойство - а катастрофа !!! Уходи клоун!!!
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26.01.2021 12:33 Ответить
"Глава государства обеспокоен? Его мать! Год прошел, а он начал беспокоиться?Чмо...
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26.01.2021 12:33 Ответить
Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, - Данілов - Цензор.НЕТ 9446
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26.01.2021 12:40 Ответить
Оно обеспокоилось! І глибоко стурбувалось... Думай, как свои очередные ОВГЗ размещать будешь....
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26.01.2021 12:42 Ответить
Головне щоб під особистий контроль не брав бо хана оборонзамовленню.
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26.01.2021 12:42 Ответить
Изя все! Ой!
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26.01.2021 12:44 Ответить
Нехай бере під особистий контроль)))
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26.01.2021 12:51 Ответить
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26.01.2021 12:52 Ответить
Т.е. выразил обеспокоенность. Прям настоящий европейский лидер
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26.01.2021 12:53 Ответить
Ще не допичатав, а вже обнулили. Пане, Бутусов, ваш один із самих досвідчених теж "обеспокоен" в 2021році за 2020рік. Ви їбонулись на всю голову.
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26.01.2021 12:56 Ответить
Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, яке було ворогами України зірвано і жодної оборонної програми не виконано, все пішло як мотоцикл, що наїхав на свіже зелене лайно. Влада грається в віртуальну пісочницю замість створення потужного ВПК. США хоче дає зброю, а хоче її не дає, вчора їм РФ була потрібна як противага Китаю, сьогодні вони трішки гайки закрутять, а завтра новий їх президент буде цілувати нового фюрера Навального, а Україні потрібно боротись з окупантами і захищати Україну в не залежності від хотєлок геополітиків від чужих націй.
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26.01.2021 13:23 Ответить
воно на лижах покаталося і одразу за оборону стурбувалося? що сталося? невже воно прокинулося за 1,5 року?
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26.01.2021 14:33 Ответить
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:43 Ответить
 
 