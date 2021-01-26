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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, - Данілов

Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський стурбований процесом формування та виконання державного оборонного замовлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради Олексій Данілов під час міжвідомчої наради.

Секретар РНБО назвав неприпустимим необґрунтований перегляд основних показників державного оборонного замовлення протягом року після його затвердження, зазначивши, що це можливо тільки за форс-мажорних обставин.

"Глава держави стурбований процесом формування та виконання державного оборонного замовлення за результатами минулого року", - сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що президент 25 червня 2020 року доручив підготувати до розгляду на засіданні РНБО питання щодо розвитку авіабудівної галузі України одночасно з розглядом звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

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"Щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром" ще раз підкреслюю, що напрями та завдання щодо його реформування і розвитку повинні бути узгоджені зі Стратегією розвитку ОПК", - заявив Данілов.

Автор: 

Данілов (1259) Зеленський (23642) оборона (4764) РНБО (2278) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+16
Я в свою чергу стурбований тим, що Зеленський знаходиться на посаді президента України.
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26.01.2021 12:25
+15
Обеспокоен? Прими коксу. Ненадолго, но беспокойство пройдет.
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26.01.2021 12:25
+6
а сам Янелох в курсе, что он обеспокоен?
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26.01.2021 12:25
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Обеспокоен? Прими коксу. Ненадолго, но беспокойство пройдет.
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26.01.2021 12:25 Відповісти
а сам Янелох в курсе, что он обеспокоен?
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26.01.2021 12:25 Відповісти
ему написали...он озвучил...теперь - Аплодисменты как он привык...ну и бабла за билеты на шоу занесите.
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26.01.2021 12:29 Відповісти
Я в свою чергу стурбований тим, що Зеленський знаходиться на посаді президента України.
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26.01.2021 12:25 Відповісти
Слова, слова, слова ... А на деле мы видим обеспокоенность, прости господи, президента тем, что какой-то мажор в Париже в дыню получил от местной гопоты. Возможно это и имеет отношение к "гособоронзаказу", но ... только в стремлении Данилова поглубже лизнуть.
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26.01.2021 12:28 Відповісти
Давайте сядемо з Вовіком і пожуримось разом. Можна під звуки бандури.
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26.01.2021 12:28 Відповісти
Ой...ой...Вылез из "теплой ванны" и ой как обеспокоился. Бред.
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26.01.2021 12:28 Відповісти
Глубоко озабочен? А как можно выполнить хоть что-нибудь, когда не дали денег? Вы все бабки по кармана рассовали через "большое воровство", а теперь типа удивлены?
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26.01.2021 12:29 Відповісти
Нужно было меньше бухать.
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26.01.2021 12:29 Відповісти
Зеленский обеспокоен процессом выполнения гособоронзаказа по результатам прошлого года/ Теперь главнокомандующий-четыреждыуклонист может не беспокоится. Производство вооружений в Украине в умелых руках специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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26.01.2021 12:30 Відповісти
Дайте йому чогось солодкого - попустить.
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26.01.2021 12:32 Відповісти
А може смажених карасиків з молоком
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26.01.2021 12:36 Відповісти
Так нічого ж в цьому дивного, звичний стан.
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26.01.2021 12:36 Відповісти
По сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет...И это ни беспокойство - а катастрофа !!! Уходи клоун!!!
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26.01.2021 12:33 Відповісти
"Глава государства обеспокоен? Его мать! Год прошел, а он начал беспокоиться?Чмо...
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26.01.2021 12:33 Відповісти
Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, - Данілов - Цензор.НЕТ 9446
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26.01.2021 12:40 Відповісти
Оно обеспокоилось! І глибоко стурбувалось... Думай, как свои очередные ОВГЗ размещать будешь....
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26.01.2021 12:42 Відповісти
Головне щоб під особистий контроль не брав бо хана оборонзамовленню.
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26.01.2021 12:42 Відповісти
Изя все! Ой!
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26.01.2021 12:44 Відповісти
Нехай бере під особистий контроль)))
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26.01.2021 12:51 Відповісти
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26.01.2021 12:52 Відповісти
Т.е. выразил обеспокоенность. Прям настоящий европейский лидер
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26.01.2021 12:53 Відповісти
Ще не допичатав, а вже обнулили. Пане, Бутусов, ваш один із самих досвідчених теж "обеспокоен" в 2021році за 2020рік. Ви їбонулись на всю голову.
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26.01.2021 12:56 Відповісти
Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, яке було ворогами України зірвано і жодної оборонної програми не виконано, все пішло як мотоцикл, що наїхав на свіже зелене лайно. Влада грається в віртуальну пісочницю замість створення потужного ВПК. США хоче дає зброю, а хоче її не дає, вчора їм РФ була потрібна як противага Китаю, сьогодні вони трішки гайки закрутять, а завтра новий їх президент буде цілувати нового фюрера Навального, а Україні потрібно боротись з окупантами і захищати Україну в не залежності від хотєлок геополітиків від чужих націй.
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26.01.2021 13:23 Відповісти
воно на лижах покаталося і одразу за оборону стурбувалося? що сталося? невже воно прокинулося за 1,5 року?
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26.01.2021 14:33 Відповісти
Сказ о князе Владимире
Не тот который Русь крестил
А тот что до княжества скоморохом был
И внсь чесной народ смешил
Продолжение тут...
https://youtu.be/k5WdT6oC4aM
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26.01.2021 14:43 Відповісти
 
 