Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський стурбований процесом формування та виконання державного оборонного замовлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив секретар Ради Олексій Данілов під час міжвідомчої наради.

Секретар РНБО назвав неприпустимим необґрунтований перегляд основних показників державного оборонного замовлення протягом року після його затвердження, зазначивши, що це можливо тільки за форс-мажорних обставин.

"Глава держави стурбований процесом формування та виконання державного оборонного замовлення за результатами минулого року", - сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що президент 25 червня 2020 року доручив підготувати до розгляду на засіданні РНБО питання щодо розвитку авіабудівної галузі України одночасно з розглядом звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

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"Щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром" ще раз підкреслюю, що напрями та завдання щодо його реформування і розвитку повинні бути узгоджені зі Стратегією розвитку ОПК", - заявив Данілов.