Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции

В Украине планируют внедрить технологию виртуального мобильного номера для жителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, министерством рассматриваются возможности внедрения современных телекоммуникационных платформ, в том числе - услуг мобильных операторов, позволяющих жителям временно оккупированных территорий Украины с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения принимать и осуществлять звонки (голосовые и видеозвонки), получать и отправлять SMS-сообщения.

"В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможно. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ. Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисам и электронным услугам с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети размышляют о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины", - отметили в Минреинтеграции.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины. Это может стать хорошим проектом для социально ответственного бизнеса, который направлен на помощь нашим гражданам с ВОТ.

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