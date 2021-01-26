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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции

Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции

В Украине планируют внедрить технологию виртуального мобильного номера для жителей временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, министерством рассматриваются возможности внедрения современных телекоммуникационных платформ, в том числе - услуг мобильных операторов, позволяющих жителям временно оккупированных территорий Украины с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения принимать и осуществлять звонки (голосовые и видеозвонки), получать и отправлять SMS-сообщения.

"В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможно. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ. Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисам и электронным услугам с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети размышляют о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины", - отметили в Минреинтеграции.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины. Это может стать хорошим проектом для социально ответственного бизнеса, который направлен на помощь нашим гражданам с ВОТ.

Также читайте: Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте, - Минреинтеграции

Автор: 

мобильная связь (434) оккупация (10103) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+11
Лучше им виртуальные пенсии...
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26.01.2021 13:13
+8
Все для кормильцев
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26.01.2021 13:12
+2
Только не в МТС и не Киевстар. Они российские и ФСБ имеет полный доступ к любому номеру и к прослушке любого номера, в том числе имеют доступ ко всем разговорам совершенным за последние 3 года. А вот Лайф турецкий.
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26.01.2021 13:31
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Все для кормильцев
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26.01.2021 13:12 Ответить
Лучше им виртуальные пенсии...
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26.01.2021 13:13 Ответить
он такой - может
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26.01.2021 13:18 Ответить
Хрен вам. Нет технической возможности.
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26.01.2021 13:16 Ответить
Есть. Было бы желание. Проблема в том, что операторы лицаются сладкой плюшки под названием РОУМИНГ. К тому же появиться много халявщиков.
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26.01.2021 13:33 Ответить
В Лоханську абсолютно нормально ловить йодафон.
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26.01.2021 13:17 Ответить
У меня сложилось стойкое убеждение что Зе выбрали себе, и для себя жители дАмбаса и оно благодарит их за это !!!
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26.01.2021 13:18 Ответить
Хорошо бы его туда в ордло и упаковать, чтоб людям не отсвечивал. Пусть, как Савченко, геройски побудет в плену, а мы будем типа переживать.
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26.01.2021 13:22 Ответить
Ну он жє нєлох...
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26.01.2021 13:32 Ответить
Ну так отлично - там за своего сойдёт.
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26.01.2021 13:34 Ответить
Зря ЗЕ надеется что даунбаситы будут ему благодарны. Сколько даунбаситов не корми а они будут голосовать только за тех кто их ***бет- за проросийских рыгоаналов.
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26.01.2021 13:41 Ответить
...а чего виртуальные, пластмассы у нас в стране пока хватает
Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 9005
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26.01.2021 13:23 Ответить
Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4885
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26.01.2021 13:35 Ответить
Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 775
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26.01.2021 13:47 Ответить
сепарам - пільги і допомога, ураїнцям - тарифи і зубожіння. Дякуємо, найвеличнішому!
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26.01.2021 13:30 Ответить
Та прям проблєма, можна подумати. У мого сусіда сестра живе в окупованому Криму і вони спілкуються по VIber без якихось проблем. Правда відео зв'язок не дуже так, а поговорити чисто голосом нормально.
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26.01.2021 13:31 Ответить
Только не в МТС и не Киевстар. Они российские и ФСБ имеет полный доступ к любому номеру и к прослушке любого номера, в том числе имеют доступ ко всем разговорам совершенным за последние 3 года. А вот Лайф турецкий.
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26.01.2021 13:31 Ответить
...на минутку, МТС у нас уже нет, а Водафон-Украина принадлежит азербайджанцам
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26.01.2021 13:51 Ответить
ЮМС, МТС, Водафон... какая разница?
===============
Под этим брендом оператор работает с 2015 года. До этого работал под брендом «МТС», а еще раньше (до 2007 года) - UMC. Официально бренд Vodafone в Украине принадлежит компании Preludium BV, однако конечным владельцем является российская компания «МТС»
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26.01.2021 14:08 Ответить
...ну да, ну да - если "какаяразница"(с), то конечно
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26.01.2021 14:19 Ответить
Маловато школы, детские сады и вокзалы "минируют". Надо бы добавить возможностей...
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26.01.2021 13:34 Ответить
Чтобы у ордиловцев была возможность терефонного минирования украинскийх обьектов не выезжая из ОРДЛО, а потом был повод для *украинской* власти ввести обязательную паспортизацию сим-карт и телефонов?
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26.01.2021 13:39 Ответить
...боишься засветить свои транзакции со швейцарскими банками?
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26.01.2021 13:52 Ответить
А может им просто рассказать о том что в мире есть такие вещи как вайбер, скайп, ватсап и пр. А если им еще рассказать что в новых смарфонах УЖЕ предусмотрена функция виртуального номера без симки они ваще ахренеют. Вы попробуйде зебобики, так даже дешевле будет. Потом сразу ленточку перережете, и очередной плюсик в достижение)
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26.01.2021 14:20 Ответить
Буде тапер мінування не 200, а всі наявні садочки міста.
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26.01.2021 14:31 Ответить
Минреинтеграции - сборище кретинов! Сегодня на той территории вполне сносно работает Водафон. Но работает только с милостивого разрешения властей лднр. Стоит только этим мудакам из Минреинтеграции рыпнуться со своими инициативами и через день все оборудование Водафона там сдадут на металлолом. И вот тогда связь с теми территориями действительно оборвется и навсегда.
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26.01.2021 14:48 Ответить
Зе команда застыла в коленно-локтевой позе перед ордловцами. - "чтобы еще такое сделать для их удовольствия"? И пенсии ими мобильнуюсвязь..А те тем временем уже почти все сРФ паспортами. Якого біса про російських громадян турбуєтесь? Путін наказав?
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26.01.2021 19:13 Ответить
Зе команда застыла в коленно-локтевой позе перед ордловцами. - "чтобы еще такое сделать для их удовольствия"? И пенсии им и мобильную связь..А те тем временем уже почти все с РФ паспортами. Якого біса про російських громадян турбуєтесь? Путін наказав?
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26.01.2021 19:15 Ответить
Ну вот тупо больше никаких проблем нет. Ватникам связь, за которую платить будем мы. Как и за пенсии, потому как пох, плачу я налоги(а я плачу) за свою мать, или за ватницу из "святых" республик. Суки.
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26.01.2021 19:35 Ответить
 
 