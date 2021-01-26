Жителям окупованих територій запропонують віртуальні мобільні номери, - Мінреінтеграції

В Україні планують впровадити технологію віртуального мобільного номера для жителів тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, міністерством розглядаються розглядаються можливості впровадження сучасних телекомунікаційних платформ, в тому числі - послуг мобільних операторів, які б дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України за допомогою мобільного Інтернету або Wi-Fi та з використанням мобільного додатка приймати і здійснювати дзвінки (голосові та відеодзвінки), отримувати та відправляти SMS-повідомлення.

"Внаслідок тимчасової окупації Росією частини території України, провадження діяльності мобільних операторів в окупованих районах унеможливлена. Це значно ускладнило комунікацію з громадянами України, які проживають на ТОТ. Мешканці ТОТ позбавлені можливості безперешкодного доступу до державних сервісів та електронних послуг, що надаються з використанням мобільного номера заявника (адміністративні, банківські, медичні послуги). Відсутність можливості бути на зв’язку є одним з чинників, що викликають занепокоєння у абітурієнтів, батьки яких залишаються на ТОТ, коли діти розмірковують про вступ до закладів вищої освіти в інших регіонах України", - зазначив заступник Міністра з питань реінтеграції ТОТ Снавер Сейтхалілєв.

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Одним з ймовірних варіантів розв’язання цієї проблеми є технологія віртуального мобільного номера (без наявності фізичної SIM-карти).

Мінреінтеграції звернулося до мобільних операторів щодо можливості створення спеціального тарифу для мешканців тимчасово окупованих територій України. Це може стати гарним проєктом для соціально відповідального бізнесу, який направлений на допомогу нашим громадянам з ТОТ.