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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Жителям окупованих територій запропонують віртуальні мобільні номери, - Мінреінтеграції

Жителям окупованих територій запропонують віртуальні мобільні номери, - Мінреінтеграції

В Україні планують впровадити технологію віртуального мобільного номера для жителів тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, міністерством розглядаються розглядаються можливості впровадження сучасних телекомунікаційних платформ, в тому числі - послуг мобільних операторів, які б дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України за допомогою мобільного Інтернету або Wi-Fi та з використанням мобільного додатка приймати і здійснювати дзвінки (голосові та відеодзвінки), отримувати та відправляти SMS-повідомлення.

"Внаслідок тимчасової окупації Росією частини території України, провадження діяльності мобільних операторів в окупованих районах унеможливлена. Це значно ускладнило комунікацію з громадянами України, які проживають на ТОТ. Мешканці ТОТ позбавлені можливості безперешкодного доступу до державних сервісів та електронних послуг, що надаються з використанням мобільного номера заявника (адміністративні, банківські, медичні послуги). Відсутність можливості бути на зв’язку є одним з чинників, що викликають занепокоєння у абітурієнтів, батьки яких залишаються на ТОТ, коли діти розмірковують про вступ до закладів вищої освіти в інших регіонах України", - зазначив заступник Міністра з питань реінтеграції ТОТ Снавер Сейтхалілєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито незаконну маршрутизацію трафіку мобільного оператора терористів "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Одним з ймовірних варіантів розв’язання цієї проблеми є технологія віртуального мобільного номера (без наявності фізичної SIM-карти).

Мінреінтеграції звернулося до мобільних операторів щодо можливості створення спеціального тарифу для мешканців тимчасово окупованих територій України. Це може стати гарним проєктом для соціально відповідального бізнесу, який направлений на допомогу нашим громадянам з ТОТ.

Автор: 

мобільний зв'язок (1017) окупація (6652) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+11
Лучше им виртуальные пенсии...
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26.01.2021 13:13
+8
Все для кормильцев
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26.01.2021 13:12
+2
Только не в МТС и не Киевстар. Они российские и ФСБ имеет полный доступ к любому номеру и к прослушке любого номера, в том числе имеют доступ ко всем разговорам совершенным за последние 3 года. А вот Лайф турецкий.
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26.01.2021 13:31
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Все для кормильцев
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26.01.2021 13:12 Відповісти
Лучше им виртуальные пенсии...
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26.01.2021 13:13 Відповісти
он такой - может
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26.01.2021 13:18 Відповісти
Хрен вам. Нет технической возможности.
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26.01.2021 13:16 Відповісти
Есть. Было бы желание. Проблема в том, что операторы лицаются сладкой плюшки под названием РОУМИНГ. К тому же появиться много халявщиков.
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26.01.2021 13:33 Відповісти
В Лоханську абсолютно нормально ловить йодафон.
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26.01.2021 13:17 Відповісти
У меня сложилось стойкое убеждение что Зе выбрали себе, и для себя жители дАмбаса и оно благодарит их за это !!!
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26.01.2021 13:18 Відповісти
Хорошо бы его туда в ордло и упаковать, чтоб людям не отсвечивал. Пусть, как Савченко, геройски побудет в плену, а мы будем типа переживать.
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26.01.2021 13:22 Відповісти
Ну он жє нєлох...
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26.01.2021 13:32 Відповісти
Ну так отлично - там за своего сойдёт.
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Зря ЗЕ надеется что даунбаситы будут ему благодарны. Сколько даунбаситов не корми а они будут голосовать только за тех кто их ***бет- за проросийских рыгоаналов.
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26.01.2021 13:41 Відповісти
...а чего виртуальные, пластмассы у нас в стране пока хватает
Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 9005
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26.01.2021 13:23 Відповісти
Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4885
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26.01.2021 13:35 Відповісти
Жителям оккупированных территорий предложат виртуальные мобильные номера, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 775
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26.01.2021 13:47 Відповісти
сепарам - пільги і допомога, ураїнцям - тарифи і зубожіння. Дякуємо, найвеличнішому!
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26.01.2021 13:30 Відповісти
Та прям проблєма, можна подумати. У мого сусіда сестра живе в окупованому Криму і вони спілкуються по VIber без якихось проблем. Правда відео зв'язок не дуже так, а поговорити чисто голосом нормально.
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26.01.2021 13:31 Відповісти
Только не в МТС и не Киевстар. Они российские и ФСБ имеет полный доступ к любому номеру и к прослушке любого номера, в том числе имеют доступ ко всем разговорам совершенным за последние 3 года. А вот Лайф турецкий.
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26.01.2021 13:31 Відповісти
...на минутку, МТС у нас уже нет, а Водафон-Украина принадлежит азербайджанцам
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26.01.2021 13:51 Відповісти
ЮМС, МТС, Водафон... какая разница?
===============
Под этим брендом оператор работает с 2015 года. До этого работал под брендом «МТС», а еще раньше (до 2007 года) - UMC. Официально бренд Vodafone в Украине принадлежит компании Preludium BV, однако конечным владельцем является российская компания «МТС»
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26.01.2021 14:08 Відповісти
...ну да, ну да - если "какаяразница"(с), то конечно
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26.01.2021 14:19 Відповісти
Маловато школы, детские сады и вокзалы "минируют". Надо бы добавить возможностей...
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Чтобы у ордиловцев была возможность терефонного минирования украинскийх обьектов не выезжая из ОРДЛО, а потом был повод для *украинской* власти ввести обязательную паспортизацию сим-карт и телефонов?
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26.01.2021 13:39 Відповісти
...боишься засветить свои транзакции со швейцарскими банками?
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26.01.2021 13:52 Відповісти
А может им просто рассказать о том что в мире есть такие вещи как вайбер, скайп, ватсап и пр. А если им еще рассказать что в новых смарфонах УЖЕ предусмотрена функция виртуального номера без симки они ваще ахренеют. Вы попробуйде зебобики, так даже дешевле будет. Потом сразу ленточку перережете, и очередной плюсик в достижение)
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26.01.2021 14:20 Відповісти
Буде тапер мінування не 200, а всі наявні садочки міста.
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26.01.2021 14:31 Відповісти
Минреинтеграции - сборище кретинов! Сегодня на той территории вполне сносно работает Водафон. Но работает только с милостивого разрешения властей лднр. Стоит только этим мудакам из Минреинтеграции рыпнуться со своими инициативами и через день все оборудование Водафона там сдадут на металлолом. И вот тогда связь с теми территориями действительно оборвется и навсегда.
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26.01.2021 14:48 Відповісти
Зе команда застыла в коленно-локтевой позе перед ордловцами. - "чтобы еще такое сделать для их удовольствия"? И пенсии ими мобильнуюсвязь..А те тем временем уже почти все сРФ паспортами. Якого біса про російських громадян турбуєтесь? Путін наказав?
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26.01.2021 19:13 Відповісти
Зе команда застыла в коленно-локтевой позе перед ордловцами. - "чтобы еще такое сделать для их удовольствия"? И пенсии им и мобильную связь..А те тем временем уже почти все с РФ паспортами. Якого біса про російських громадян турбуєтесь? Путін наказав?
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26.01.2021 19:15 Відповісти
Ну вот тупо больше никаких проблем нет. Ватникам связь, за которую платить будем мы. Как и за пенсии, потому как пох, плачу я налоги(а я плачу) за свою мать, или за ватницу из "святых" республик. Суки.
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26.01.2021 19:35 Відповісти
 
 