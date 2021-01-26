Минветеранов инициирует запуск института ветеранского омбудсмена

Министерство по делам ветеранов инициирует создание института ветеранского омбудсмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, на встрече с правозащитниками министр по делам ветеранов Юлия Лапутина сказала: "За почти семь лет российской военной агрессии, к сожалению, в государстве не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи тем, кто самоотверженно защищал и защищает Украину. Ветераны, участники боевых действий имеют право на достойное обеспечение их прав, адаптацию к мирной жизни и развитие собственных возможностей".

По ее словам, вызывает беспокойство то, что с началом российской агрессии в разы увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий о нарушении их прав, отсутствии качественного юридического сопровождения.

"Именно поэтому сегодня мы на государственном уровне инициируем введение института ветеранского омбудсмена. На него возлагаются функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц", - добавила Лапутина.

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Отмечается, что эта структура будет охватывать весь спектр вопросов по предоставлению правовой защиты ветеранам, взаимодействовать с существующими институтами по правам человека и усиливать и дополнять их.

"Минветеранов приглашает ветеранские организации, общественность, активистов, экспертов, правозащитников присоединиться к процессу создания института ветеранского омбудсмена как элемента обеспечения национальной устойчивости", - отметила министр.