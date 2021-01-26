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Минветеранов инициирует запуск института ветеранского омбудсмена

Минветеранов инициирует запуск института ветеранского омбудсмена

Министерство по делам ветеранов инициирует создание института ветеранского омбудсмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, на встрече с правозащитниками министр по делам ветеранов Юлия Лапутина сказала: "За почти семь лет российской военной агрессии, к сожалению, в государстве не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи тем, кто самоотверженно защищал и защищает Украину. Ветераны, участники боевых действий имеют право на достойное обеспечение их прав, адаптацию к мирной жизни и развитие собственных возможностей".

По ее словам, вызывает беспокойство то, что с началом российской агрессии в разы увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий о нарушении их прав, отсутствии качественного юридического сопровождения.

"Именно поэтому сегодня мы на государственном уровне инициируем введение института ветеранского омбудсмена. На него возлагаются функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц", - добавила Лапутина.

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Отмечается, что эта структура будет охватывать весь спектр вопросов по предоставлению правовой защиты ветеранам, взаимодействовать с существующими институтами по правам человека и усиливать и дополнять их.

"Минветеранов приглашает ветеранские организации, общественность, активистов, экспертов, правозащитников присоединиться к процессу создания института ветеранского омбудсмена как элемента обеспечения национальной устойчивости", - отметила министр.

омбудсмен (593) Министерство по делам ветеранов (232)


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А в чем подвох?
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26.01.2021 13:54 Ответить
...еще одна бестолковая контора по пересылке электронных писем и получению нифига не электронных денег, скорее всего, немаленьких
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26.01.2021 13:55 Ответить
Цезор, исправьте заголовок.. МинТОТа уже почти год как нет! Есть Минвет и есть Минреинтеграции..
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26.01.2021 13:57 Ответить
так целое ж министерство работает. а если омбудсмен, но министерство не нужно. У нас же нет министерств по правам человека или по правам детей или инвалидов. Пусть будет омбудсмен, а министерство распускайте. Это же целое министерство, сколько оно денег поглощает, страшно представить.
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26.01.2021 15:21 Ответить
 
 