Мінветеранів ініціює запуск інституту ветеранського омбудсмена

Міністерство у справах ветеранів ініціює створення інституту ветеранського омбудсмена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, на зустрічі з правозахисниками міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна сказала: "За майже сім років російської військової агресії, на жаль, у державі не створено ефективного механізму правового захисту та правової допомоги тим, хто самовіддано захищав і захищає Україну. Ветерани, учасники бойових дій мають право на гідне забезпечення їхніх прав, адаптацію до мирного життя і розвиток власних можливостей".

За її словами, викликає занепокоєння те, що з початком російської агресії в рази збільшилася кількість звернень військовослужбовців, добровольців, учасників бойових дій щодо порушення їхніх прав, відсутності якісного юридичного супроводу.

"Саме тому сьогодні ми на державному рівні ініціюємо запровадження Інституту ветеранського Омбудсмена. На нього покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб", - додала Лапутіна.

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Зазначається, що ця структура буде охоплювати весь спектр питань з надання правового захисту ветеранів, взаємодіяти з існуючими інститутами з прав людини та посилювати і доповнювати їх.

"Мінветеранів запрошує ветеранські організації, громадськість, активістів, експертів, правозахисників долучитися до процесу створення інституції ветеранського Омбудсмена, як елементу забезпечення національної стійкості", – зазначила міністерка.