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Штрафы за нарушение пожарной безопасности могут возрасти до 10 тыс. гривен

Штрафы за нарушение пожарной безопасности могут возрасти до 10 тыс. гривен

Верховная Рада взялась за повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 ВР одобрила за основу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Штрафовать будут за нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, в частности, использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Закон предлагает штраф для граждан в размере от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов (510-1700 грн) и для должностных лиц, а также физических лиц-предпринимателей - от 50 до 200 НМДГ (850-3400 грн).

Сейчас же штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

За хоздеятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожбезопасности бизнес хотят штрафовать на сумму от 150 до 200 НМДГ (2550-3400 грн), а это вдвое выше действующих штрафов.

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Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 200 до 600 минимумов (3400-10200 грн), вместо штрафа от 51 до 119 грн.

Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для граждан от 60 до 200 НМДГ (1020-3400 грн) и для должностных лиц и ФОП - от 100 до 500 НМДГ (1700-8500 грн).

Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

ВР (29226) пожар (5930) штраф (1282)


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Топ комментарии
+4
Очередное зеленое дерьмо от зеленого стада..
Вместо того что бы принять ясные и понятные всем правила пожарной безопасности....правила которые модно выполнить...зеленое стадо увеличивает штрафы...
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26.01.2021 14:01
+2
Стране надо бабло!!! "пожарники" по два раза в неделю будут коммерсов трусить...
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26.01.2021 13:59
+2
Лучше бы государство занималось стариками, ясельными группами и пионерами, а не разводило дополнительно коррупцию в государственных масштабах
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26.01.2021 14:02
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Стране надо бабло!!! "пожарники" по два раза в неделю будут коммерсов трусить...
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26.01.2021 13:59 Ответить
Очередное зеленое дерьмо от зеленого стада..
Вместо того что бы принять ясные и понятные всем правила пожарной безопасности....правила которые модно выполнить...зеленое стадо увеличивает штрафы...
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26.01.2021 14:01 Ответить
Хуже не будет!
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26.01.2021 14:05 Ответить
А какие тебе не ясно правила безопасности?)) Если твоя мама, которая голосовала за зелю попадет в дом пристарелых то ей прочтут инструкцию ))) А порох как станет президентам вообще уволит всех пожарных)) Не парься, тебе работа всегда будет ))
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26.01.2021 18:58 Ответить
Лучше бы государство занималось стариками, ясельными группами и пионерами, а не разводило дополнительно коррупцию в государственных масштабах
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26.01.2021 14:02 Ответить
штраф штрафом погоняет .....
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26.01.2021 14:02 Ответить
зебобы, уже готовы "сметать" или нет?)))
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26.01.2021 14:04 Ответить
штраф за пьяную езду помог? только проверяющим стало лучше жить.....
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26.01.2021 14:07 Ответить
главные "лозунги" зебилов - запретить, повысить, штрафовать - и шоб никуя не робыты...
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26.01.2021 14:10 Ответить
Кассы фопам и техосмотр вернуть
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26.01.2021 14:11 Ответить
Ну,раз Верховная Рада взялась, значит точно всё будет наперекосяк.
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26.01.2021 14:14 Ответить
дерегуляция - говорили они...
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26.01.2021 14:14 Ответить
мож еще раз номера на скутерах 50 см3 поменять на евростандартные
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26.01.2021 14:18 Ответить
останній час бачу або нові підвищення трифів, або нові більш високі штрафи, або нові схеми збору бабла з наріду.. собача самиця.. та коли ви вже нажретеся?. а з іншого боку лідирують рейтинги або сн зе, або опзж.. PZDС..
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26.01.2021 14:22 Ответить
Дежавю какое-то! В 2010 янык тоже натравливал инспекции на проверки магазинов. У меня постоянные гости были санеэпид, защита прав потребителей, пожарники и всем кеш хотелось, а с теперешним поднятием штрафов они по своему багацтву обгонят депутатов. P.S. Вова помни к чему это всё привело!
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26.01.2021 14:32 Ответить
Так это же снова коррупция!!!
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26.01.2021 14:39 Ответить
Так ведь недавно Конституционный Суд Украины, именем Украины принял решение, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины!
Значит коррупция официально узаконена в Украине.
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26.01.2021 16:37 Ответить
 
 