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Новости
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В Киеве может появиться уполномоченный по правам людей с инвалидностью, - КГГА

В Киеве может появиться уполномоченный по правам людей с инвалидностью, - КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал назначение уполномоченного Киевского городского совета по правам людей с инвалидностью.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник.

"Разработанный соответствующий проект решения городского совета, который в ближайшее время рассмотрят депутаты Киевсовета. Уполномоченный будет обеспечивать осуществление Киевским городским советом конституционных полномочий по обеспечению соблюдения прав и законных интересов людей с инвалидностью, в том числе, которые получили инвалидность в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидов войны", – сказано в сообщении.

Сообщается, что Кличко подал на рассмотрение депутатам Киевского совета кандидатуру Леси Петровской - депутата Киевсовета, основателя ОО "Всеукраинская ассоциация переводчиков языка жестов и людей с инвалидностью", которая работает переводчиком языка жестов.

Отмечается, что Леся Петровская выросла в семье людей с инвалидностью и более 16 лет ее деятельность связана с защитой прав людей с инвалидностью.

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"В Киеве проживает более 160 тыс. людей с инвалидностью. Фактически каждый из них имеет свои индивидуальные потребности, однако медицинские, образовательные, социальные услуги должны быть доступными для всех. Речь идет про все сферы жизни города. Должность уполномоченного Киевского городского совета - это еще один важный шаг в реализации прав людей с инвалидностью, которые гарантированы международными конвенциями и украинским законодательством. Эта должность позволит объединить и скоординировать работу служб таким образом, чтобы обеспечить равную доступность и гарантировать соблюдение прав всех людей с инвалидностью ", - сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

В киевской мэрии напомнили, что в 2009 году Верховная Рада ратифицировала Конвенцию о правах лиц с инвалидностью. С тех пор вопрос об уполномоченном по правам людей с инвалидностью приобрел особое значение. В частности в 2014 году назначен уполномоченный президента Украины, а в 2017 создана должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

КГГА (2975) инвалидность (170) Хонда Марина (9)


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Топ комментарии
+1
Это они так мотивируют уполномоченного по правам человека, чтоб лучше работал? Если будет филонить, будет с инвалидностью?
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26.01.2021 14:08
+1
А чо, неплохая должность: будет ходить по магазам и выписывать штрафы за отсутствие дорогущих электроподъемников. Или НЕ выписывать...
Подать, что ли, резюме?)))
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26.01.2021 14:12
+1
дебилы! Не с ИНВАЛИДНОСТЬЮ, а с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНАСТЯМИ
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26.01.2021 14:12
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Это они так мотивируют уполномоченного по правам человека, чтоб лучше работал? Если будет филонить, будет с инвалидностью?
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26.01.2021 14:08 Ответить
вы хоть скажите людям когда колличество чиновников станет болье чем рабочих, или уже???
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26.01.2021 14:09 Ответить
Почали кумів кума, що працювали у кварталі, влаштовувати на роботу
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26.01.2021 14:10 Ответить
хм.. что, кого-то нужно устроить Зебилам на работу !? Давайте назначим еще уполномоченного по правам психически больных, алкоголиков и т.д... Одного уполномоченного по правам человека уже мало !?
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26.01.2021 14:10 Ответить
А чо, неплохая должность: будет ходить по магазам и выписывать штрафы за отсутствие дорогущих электроподъемников. Или НЕ выписывать...
Подать, что ли, резюме?)))
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26.01.2021 14:12 Ответить
уже есть нужный человек на придуманную должность, бывший промоутер, кстати
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26.01.2021 14:18 Ответить
дебилы! Не с ИНВАЛИДНОСТЬЮ, а с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНАСТЯМИ
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26.01.2021 14:12 Ответить
Если есть Хонда, должна быть и Мицубиси(ши)
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26.01.2021 14:16 Ответить
Кличко обворовывающий детей инвалидов Киева теперь будет бороться за их права, я все правильно понял!?
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26.01.2021 15:15 Ответить
А ДАВАЙТЕ ВВЕДЕМО УПОВНОВАЖЕНОГО З НОРМАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ
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26.01.2021 20:25 Ответить
 
 