У Києві може з'явитися уповноважений з прав людини з інвалідністю, - КМДА

Мер Києва Віталій Кличко ініціював призначення уповноваженого Київської міської ради з прав людини з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок.

"Розроблено відповідний проєкт рішення міської ради, який найближчим часом розглянуть депутати Київради. Уповноважений забезпечуватиме здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Кличко подав на розгляд депутатам Київради кандидатуру Лесі Петровської - депутатки Київради, засновниці ГО "Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови і людей з інвалідністю", яка працює перекладачкою мови жестів.

Зазначається, що Леся Петровська виросла в родині людей з інвалідністю та понад 16 років її діяльність пов'язана із захистом прав людей з інвалідністю.

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"У Києві мешкає понад 160 тисяч людей з інвалідністю. Фактично кожен з них має свої індивідуальні потреби, проте медичні, освітні, соціальні послуги повинні бути доступними для всіх. Мова йде про всі сфери життя міста. Посада Уповноваженого Київської міської ради – це ще один важливий крок в реалізації прав людей з інвалідністю, що гарантовані міжнародними конвенціями та українським законодавством. Ця посада дасть змогу об’єднати та скоординувати роботу служб таким чином, щоб забезпечити рівну доступність та гарантувати дотримання прав усіх людей з інвалідністю", – переконана заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У київській мерії нагадали, що в 2009 році Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю. Відтоді питання про уповноваженого з прав людей з інвалідністю набуло особливого значення. Зокрема в 2014 році призначено уповноваженого президента України, а в 2017 році створено посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю.