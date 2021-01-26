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Новини
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У Києві може з'явитися уповноважений з прав людини з інвалідністю, - КМДА

У Києві може з'явитися уповноважений з прав людини з інвалідністю, - КМДА

Мер Києва Віталій Кличко ініціював призначення уповноваженого Київської міської ради з прав людини з інвалідністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок.

"Розроблено відповідний проєкт рішення міської ради, який найближчим часом розглянуть депутати Київради. Уповноважений забезпечуватиме здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Кличко подав на розгляд депутатам Київради кандидатуру Лесі Петровської - депутатки Київради, засновниці ГО "Всеукраїнська асоціація перекладачів жестової мови і людей з інвалідністю", яка працює перекладачкою мови жестів.

Зазначається, що Леся Петровська виросла в родині людей з інвалідністю та понад 16 років її діяльність пов'язана із захистом прав людей з інвалідністю.

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"У Києві мешкає понад 160 тисяч людей з інвалідністю. Фактично кожен з них має свої індивідуальні потреби, проте медичні, освітні, соціальні послуги повинні бути доступними для всіх. Мова йде про всі сфери життя міста. Посада Уповноваженого Київської міської ради – це ще один важливий крок в реалізації прав людей з інвалідністю, що гарантовані міжнародними конвенціями та українським законодавством. Ця посада дасть змогу об’єднати та скоординувати роботу служб таким чином, щоб забезпечити рівну доступність та гарантувати дотримання прав усіх людей з інвалідністю", – переконана заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У київській мерії нагадали, що в 2009 році Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про права осіб з інвалідністю. Відтоді питання про уповноваженого з прав людей з інвалідністю набуло особливого значення. Зокрема в 2014 році призначено уповноваженого президента України, а в 2017 році створено посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю.

Автор: 

КМДА (2361) інвалідність (262) Хонда Марина (8)


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Топ коментарі
+1
Это они так мотивируют уполномоченного по правам человека, чтоб лучше работал? Если будет филонить, будет с инвалидностью?
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26.01.2021 14:08
+1
А чо, неплохая должность: будет ходить по магазам и выписывать штрафы за отсутствие дорогущих электроподъемников. Или НЕ выписывать...
Подать, что ли, резюме?)))
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26.01.2021 14:12
+1
дебилы! Не с ИНВАЛИДНОСТЬЮ, а с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНАСТЯМИ
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26.01.2021 14:12
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Это они так мотивируют уполномоченного по правам человека, чтоб лучше работал? Если будет филонить, будет с инвалидностью?
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26.01.2021 14:08 Відповісти
вы хоть скажите людям когда колличество чиновников станет болье чем рабочих, или уже???
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26.01.2021 14:09 Відповісти
Почали кумів кума, що працювали у кварталі, влаштовувати на роботу
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26.01.2021 14:10 Відповісти
хм.. что, кого-то нужно устроить Зебилам на работу !? Давайте назначим еще уполномоченного по правам психически больных, алкоголиков и т.д... Одного уполномоченного по правам человека уже мало !?
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26.01.2021 14:10 Відповісти
А чо, неплохая должность: будет ходить по магазам и выписывать штрафы за отсутствие дорогущих электроподъемников. Или НЕ выписывать...
Подать, что ли, резюме?)))
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26.01.2021 14:12 Відповісти
уже есть нужный человек на придуманную должность, бывший промоутер, кстати
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26.01.2021 14:18 Відповісти
дебилы! Не с ИНВАЛИДНОСТЬЮ, а с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНАСТЯМИ
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26.01.2021 14:12 Відповісти
Если есть Хонда, должна быть и Мицубиси(ши)
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26.01.2021 14:16 Відповісти
Кличко обворовывающий детей инвалидов Киева теперь будет бороться за их права, я все правильно понял!?
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26.01.2021 15:15 Відповісти
А ДАВАЙТЕ ВВЕДЕМО УПОВНОВАЖЕНОГО З НОРМАЛЬНОЇ ЛЮДИНИ
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26.01.2021 20:25 Відповісти
 
 