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Новости Борьба с коронавирусом
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ВОЗ рекомендовала к использованию вакцину Moderna от COVID-19 и назвала исключения

ВОЗ рекомендовала к использованию вакцину Moderna от COVID-19 и назвала исключения

Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения опубликовала временные рекомендации по использованию вакцины от COVID американской компании Moderna. Согласно этим рекомендациям, вакцинировать следует людей старше 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, б этом говорится в релизе на сайте ВОЗ.

Как и в случае со всеми вакцинами от COVID в первую очередь ее должны получить медики, которые подвержены высокому риску заражения, а также пожилые люди.

По мере появления большего количества вакцин нужно вакцинировать дополнительные приоритетные группы.

Вакцина безопасна и эффективна для людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек. Людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует вакцинировать после дополнительных консультаций.

ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19. Таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.

Те, кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию. По желанию ее можно отложить на срок до шести месяцев с момента первого заражения.

Также вакцинировать можно женщин, которые кормят грудью (если они работницы сферы здравоохранения). Прекращать грудное вскармливание после вакцинации не рекомендуется.

Использование вакцины Moderna пока не рекомендуется беременным женщинам. Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна.

Люди с тяжелой аллергией на либо компонент вакцины не должны принимать ее.

Кроме того, несмотря на рекомендации вакцинировать пожилых людей, следует отдельно оценивать случаи, если ожидаемая продолжительность жизни не превышает трех месяцев.

Вакцину нельзя вводить лицам моложе 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи COVID-19 пока что нет, - ВОЗ

Рекомендуется использовать вакцину Moderna по схеме из двух доз (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом 28 дней. При необходимости интервал между приемами может быть увеличен до 42 дней.

Рекомендуется соблюдать полный график. Для обеих доз следует использовать один и тот же продукт.

Хотя эта вакцина еще не утверждена ВОЗ для включения в Список применения в чрезвычайных ситуациях, она прошла проверку Европейским медицинским агентством (EMA) и, следовательно, соответствует критериям ВОЗ.

Рекомендуется наблюдать за всеми вакцинированными не менее 15 минут после прививки. Тем, у кого сразу проявляется аллергия на первую дозу, не следует получать вторую.

Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первой дозы.

На основании имеющихся данных известные мутации не снижают эффективность вакцины Moderna.

ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в США уборщик случайно уничтожил почти 2 000 доз вакцины Moderna.

А в Калифорнии из-за аллергии хотели приостановить использование этой вакцины.

вакцина (3814) ВОЗ (777) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются.Источник: https://censor.net/ru/n3244153

Эти важные вопросы будут изучаться на слабоумных в намордниках.
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26.01.2021 15:23
+6
Мне особенно понравилась фраза про "несколько месяцев".
Ковидобараны, неужели вы действительно готовы рисковать своим здоровьем, ширяясь каким-то шмурдяком, заради эфимерных нескольких месяцев иммунитета? Ведь проблема не столько в возможных аллергических реакциях организма, сколько в том, какие последствия могут постигнуть вас в будущем после применения этих "вакцин". Задумайтесь. Особенно учитывая то, что многие из вас уже могли переболеть ковидом бессимптомно и, соответственно, приобрести необходимый иммунитет
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26.01.2021 15:44
+5
"кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию" - вот собственно и вся суть - вы все нам должны.
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26.01.2021 15:24
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Правила форума Совет форумчан
ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются.Источник: https://censor.net/ru/n3244153

Эти важные вопросы будут изучаться на слабоумных в намордниках.
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26.01.2021 15:23 Ответить
То есть колят хренью и ничего пока не занют, а люди погибают от укольчиков и инвалидизируются пачками.
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26.01.2021 15:28 Ответить
Мне особенно понравилась фраза про "несколько месяцев".
Ковидобараны, неужели вы действительно готовы рисковать своим здоровьем, ширяясь каким-то шмурдяком, заради эфимерных нескольких месяцев иммунитета? Ведь проблема не столько в возможных аллергических реакциях организма, сколько в том, какие последствия могут постигнуть вас в будущем после применения этих "вакцин". Задумайтесь. Особенно учитывая то, что многие из вас уже могли переболеть ковидом бессимптомно и, соответственно, приобрести необходимый иммунитет
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26.01.2021 15:44 Ответить
Не зрозуміло що таке ... эффективна примерно на 92%... Які критерії ефективності? Яким чином це все встановили? Корисної інформації НУЛЬ. Як можна довіряти таким вакцинам???
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26.01.2021 15:23 Ответить
Таким вакцинам доверяют только самоубийцы.
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26.01.2021 15:29 Ответить
Золотий лярд людства..
😁
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26.01.2021 15:33 Ответить
Если есть слово "примерно", то все что идет после него, любые проценты можно уже смело опускать и не обращать внимания.
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26.01.2021 16:06 Ответить
Це значить, що з всіх хто брав участь у тестуванні, 92 відсоткам вона допомогла. Тобто якби у тестуванні приймало участь100 осіб, то 92 вона би допомогла, а 8 - ні. І інформації вистачає, просто пан не там ії шукає
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26.01.2021 18:40 Ответить
Допомогла чим? Грошима, житлом, порадами? Якщо людина не хворіє, то як визначити, що вакцина допомогла чи ні?
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26.01.2021 18:45 Ответить
"кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию" - вот собственно и вся суть - вы все нам должны.
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26.01.2021 15:24 Ответить
Да им наплевать кто и что. Им главное ввести эту мерзкую гадость каждому и похоронить часть ненужного им населения, а кто выживет чипировать и сделать из них биороботов.
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26.01.2021 15:32 Ответить
А смысл ее проходить тем кто уже переболел? Не ну если смысл состоит в том, чтобы купить эту вакцину, то тогда вопросов нет.
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26.01.2021 15:56 Ответить
Вот как раз с этим моментом я в корне не согласен. Если я уже имею иммунитет, накой ляд мне ваша вакцина?

Это лишнее доказательство того, что дело вовсе не в профилактике лечения ковида. Этим тварям нужно обколоть своим шмурдяком всё население пороговно!
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26.01.2021 15:56 Ответить
Этим тварям нужно ее закупить и попилить бабосы. Что будет потом с этой вакциной их мало заботит. ИМХО.
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26.01.2021 16:04 Ответить
Кацапчег, тролити будеш в іншому місці. Ok?
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26.01.2021 16:12 Ответить
Та невже? А що я не так написав? Ви хочете мене переконати, що наших можновладців дуже турбує здоровʼя людей?
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26.01.2021 16:16 Ответить
Вперше бачу троля-пісатєля який не вміє читати. Нуж бо спробуй перечитати мій попередній пост ще раз
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26.01.2021 16:22 Ответить
Який з попередніх?
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26.01.2021 16:36 Ответить
Читай всі
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26.01.2021 16:40 Ответить
Дякую, бажання немає.
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26.01.2021 16:41 Ответить
Це вже мене не цікавить..
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26.01.2021 16:58 Ответить
От этой вакцины Модерна уже ни один десяток людей скопытились, теперь нам предлагают. Вакцинация - это смерть. Не даром на эмблеме ВОЗ и медицины змея. Что такое змея всем понятно, я думаю, и это далеко не из-за змеиного яда, которым лечат радикулит. Кто так думает, что из-за радикулита нарисовали такую эмблему всей медицины тот явно с головой не дружит.
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26.01.2021 15:26 Ответить
Змія з рюмкою..😁
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26.01.2021 15:35 Ответить
та что ты мелочишься? какой там не один десяток? там уже на тысячи счет пошел
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26.01.2021 15:36 Ответить
Я понимаю ваш сарказм, но счет в любом случае пойдет на тысячи при массовой вакцинации. Всегда есть в популяции людей определенный процент особей с острой аллергической реакцией на чужеродные белки. А любая вакцина - это белок. Таким людям вообще никаких вакцин колоть нельзя. По хорошему перед подобной массовой вакцинацией надо каждому делать пробу на аллергическую реакцию, и только если её нет, тогда колоть. Но это лишние трудозатраты и нагрузка на медиков, а, я так понимаю, все нынешние меры и предпринимаются только для того, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение. Или вы серьезно думаете, что это о вашем здоровье заботятся? Если на весах стоит "миллион погибших от вируса" и "десять тысяч погибших от вакцины" ни один чиновник от ВООЗ не станет раздумывать над выбором.
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26.01.2021 15:59 Ответить
вот когда пойдет - тогда и говорить будет о чем. а сейчас это пустые слова.
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26.01.2021 16:13 Ответить
А як же "турбота" про людей, про яку вереск стоїть уже цілий рік ? І всі заборони та обмеження прав людей підпорядковані цій "турботі" ?

Значить, ковідних треба рятувати в першу чергу (відкладаючи операції, наприклад), а як вакцинка - то хай інші люди дохнуть, так ?
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26.01.2021 21:11 Ответить
ургентные операции никто не откладывал. а визг стоит как раз от "ущемленных в правах" недалеких.
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26.01.2021 21:54 Ответить
Ага, і породіллі не народжували під дверима лікарні, і люди не вмирали від ненадання допомоги.
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27.01.2021 01:06 Ответить
в семье не без урода, карантин и "корона" тут не при чем. ублюдок всегда будет ублюдком, дурак - дураком. иногда внешние факторы, вроде карантина, заставляют таких проявить свою сущность в полной мере, то дно, которое в обычных условиях тщательно скрыто.
ну и еще дает поводы визжать таким как ты нарушении прав и ограничениях
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27.01.2021 09:45 Ответить
Господи ...
Ото вас несе.
"Святий та Божий".
Не надірвіться.
Бай.
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27.01.2021 20:27 Ответить
ага, бывай. пожелал бы и тебе не хворать, но тут явно уже сильно поздно с таким пожеланием.
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27.01.2021 21:48 Ответить
Вообще-то как раз нам никто никаких вакцин и не предлагает. Кроме кацапов, но той бурдой даже животных опасно колоть. Так что о чем тут хайп, у нас нет никакого выбора "колоться или не колоться". Разве что асфальтом
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26.01.2021 15:50 Ответить
Ну в данной ситуации это может даже и к лучшему, что не предлагают. Если логически рассудить, то в марте уже год будет как идет пандемия. Я далек от мысли о том, что за это время мы не заражались этим вирусом. Возможно уже не единожды. В большинстве своем мы уже им переболели в той или иной степени. А ти вакцины (акцентирую - АБСОЛЮТНО ВСЕ) толком не прошли положенных испытаний. И их воздействие на организм человека до конца не исследовано. Равно как и степень защиты от вируса, которую они могут дать. Так что лично я покуда погожу что либо из предлагаемого в себя колоть.
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26.01.2021 16:01 Ответить
Я тоже думаю, что у нас уже близок порог по созданию естественного коллективного иммунитета. Только по ощущениям реально надо мерить от августа прошлого года. Этот наш дурацкий "карантин" весной прошлого года с Санжарами и паникой, когда на самом деле в стране болели единицы - был тупой профанацией и именно тогда можно было на всё забить. А вот массово, поголовно, болеть начали осенью, среди наших клиентов в сентябре-октябре ковид выкашивал целые компании. Вот реально, звонишь к ним, а они "а у нас все болеют, никого нет на работе". И вот тогда надо было карантинить как весной, но у нас были выборы, как можно? В результате в этот год мы вошли с массово переболевшим населением. Плохо только то, что непонятно, как существующий иммунитет будет реагировать на новые штаммы вируса. Если так же, как и на новые штаммы гриппа - то есть никак, то дело плохо.
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26.01.2021 16:12 Ответить
Ну у меня с подобными ковиду симптомами супругу перекачало в конце февраля прошлого года. Нас с сыном вроде как покуда пронесло.
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26.01.2021 16:20 Ответить
В феврале прошлого года, как меня уверяет сын одной моей подруги, вирусолог с не одной сотней научных публикаций, у нас была вспышка другого коронавируса - MERS, только у нас в стране нет ни одной лаборатории, кроме научных, которые его могут диагностировать. По крайней мере их лаборатория находила коронавирус в образцах с осени 2019-го года, но у них не было методик по достоверному определению конкретного вида вируса. Кстати, он утверждает, что вот эти наши "ПЛР-тесты", которые массовые, никак не в состоянии отличить MERS-CoV от COVID-19, для тестов они выглядят одинаково. Так что вполне может быть, что сейчас нас вообще две эпидемии, вместо одной. А у MERS-CoV, кстати, гораздо выше летальность, на уровне 15-20%, но существенно ниже заразность.
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26.01.2021 16:33 Ответить
Ну я судить не могу. Я не то что не вирусолог - я вообще к медицине отношения никакого не имею. Знаю что супругу недели три качало с этой заразой. А что это было - хз. Лечилась как от обычного ОРВИ. Ну и конечно же практически сразу антибиотики начал ей колоть. Вроде как обошлось.
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26.01.2021 16:40 Ответить
Этот мужик, кстати, оказался не нужен Украине. Зато его с большим удовольствием приняли на работу в Германии, дали хоть и не самый высокий по тамошним меркам оклад, зато оплачивают аренду дома в пригороде и расходы на бензин на работу/ с работы. И он просто писяет кипятком от оборудования, которое ему теперь доступно.
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26.01.2021 16:44 Ответить
У меня первая масочка износилась .
Вчера новую в карман положил ...
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26.01.2021 15:29 Ответить
Попрати з милом _вєрноє дєло!!
😁
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26.01.2021 15:31 Ответить
Резиночка оборвалась ...
Да и грязная вся .
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26.01.2021 15:34 Ответить
😁
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26.01.2021 15:36 Ответить
Прав з милом і резиночку підшивав...😳
Коли дефіцит їх був..цирк та мавпи на дроті..
Коли в Китай їх вивезли..
😁
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26.01.2021 16:06 Ответить
Главно первую не вьінимать - вдрух новая потеряеццо.
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26.01.2021 15:38 Ответить
Самі і "вакцнуєтеся" !!
Не збраюсь!!
😁
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26.01.2021 15:30 Ответить
Они убийцы, но не самоубийцы, поэтому сами отказываются от укольчика.
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26.01.2021 15:33 Ответить
Мене вже стільки накололи-нічо не бере зазарази... 😁
даавно це було , але діє!
😁
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26.01.2021 15:40 Ответить
Крапля нікотну вбиває коняку..
На початку пандемії японські вчені прийшли до приголомшуванного висновку-хто курить, вірус не працює...🤔
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26.01.2021 15:49 Ответить
не рекомендуется беременным женщинам. Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна
Беременных медиков не жалко?
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26.01.2021 15:50 Ответить
Скорее всего посыл такой - "если что случится, на работе коллеги спасут".
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26.01.2021 15:51 Ответить
А то что плод может калекой оказаться или вообще не выжить то такое. Не важно.
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26.01.2021 16:03 Ответить
Плод в организме матери обычно хорошо защищен от подобных казусов. Плоду страшна асфиксия от анафилактического шока, но как раз это медики умеют предотвращать неплохо, главное быть недалеко от больницы.
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26.01.2021 16:17 Ответить
Я не медик, мне тяжело судить, но любопытно как защищен плод от заражения матери или действия вакцин, если у них одна кровеносная система.
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26.01.2021 16:22 Ответить
Здрасте. Я не медик, но даже школьников на уроках биологии учат про то, что кровеносная система плода и матери никак не пересекаются. В плаценте проходит обмен веществ, подобно как он проходит в легких и печени. Как железобетонный аргумент "против" - а как тогда иначе у матери и ребенка может разная группа крови и даже резус-фактор? У моих детей как раз так и было.
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26.01.2021 16:38 Ответить
Ну может Вы и правы. Может я в школе скурил учебник биологии. Только вот как не менее железобетонный аргумент "за" - почему тогда на многих лекарствах противопоказания беременным. Вон даже для этой вакцины. Правда тут указали, если беременная не медик. А если медик то можно колоть. ХЗ. Как на меня то все это как-то странно выглядит.
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26.01.2021 16:45 Ответить
Ваш оппонент в корне неправ. Вообще то неплохо было бы учить физиологию-анатомию хотя бы в рамках школьного курса.
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26.01.2021 16:47 Ответить
Да.
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26.01.2021 17:04 Ответить
Противопоказания беременным возникают потому, что гематоплацентарный барьер обычно вполне проницаем для небольших молекул. А широкораспространенные лекарства - это обычно достаточно простые, доступные для прямого химического синтеза молекулы. И что плохо, лекарства обладают разной скоростью накопления и выведения из разных тканей. Что создает риск того, что в тканях плода они будут накапливаться сильнее. Но вот уже вакцины обычно представляют собой либо ослабленные возбудители инфекции, либо специфические белки, по которым, как по маркерам уже и будет работать иммунная система, т.е. огромные по клеточным меркам объекты.
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26.01.2021 17:00 Ответить
Так вроде же вирус меньше клетки. И возможно ли его считать огромным объектом.
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26.01.2021 17:18 Ответить
Cмотри. Это сильное упрощение, но для тутошней тусовки пойдет. Плацента пронизана множеством мелких капилляров, с одной и с другой стороны, со стороны матери и стороны плода. Во множестве мест кровоток разделяет ну может с десяток клеток эпителия. Важно понимать, что и эти клетки не являются абсолютно непроницаемыми, и между ними есть крохотные промежутки, размером в десяток молекул. Такое себе молекулярное сито. Первый механизм, самый массовый, клетки втягивают в себя абсолютно всё, что проходит через её липидную оболочку. Кислород в растворенном виде, соли, собственно саму воду, заодно, к примеру, алкоголь. Поскольку оно всё в таком количестве конкретно этой клетке не нужно, а клетки эпителия вообще очень экономно живут, то большая часть того, что в неё попало, выделяется назад за пределы клетки, да вот только уже во все стороны, и часть передается соседней клетке, а та - ещё соседней и вот уже какой-нибудь аспирин попал в кровоток плода. Поскольку, как я уже говорил, молекула ацетилсалициловой кислоты - это сравнительно простая и небольшая молекула. Это один механизм.
Второй механизм - оболочка клетки целенаправленно захватывает определенные виды веществ, к примеру глюкозу или белки-иммуноглобулины, которые в организме отвечают за иммунитет. Аналогично первому случаю они могут передать полученное дальше, ведь в человеческом организме далеко не всё пронизано капиллярами, а кормить питательными веществами надо всех. Таким механизмом как раз передается иммунитет от матери к ребенку. И таким же образом передаются ферменты и гормоны.
Но даже молекулы иммуноглобулинов имеют сравнительно небольшой молекулярный вес, от примерно 150 до 950. Вирус же в таких масштабах просто огромен, одна только РНК вируса имеет молекулярный вес в сотни тысяч, а ведь молекулы РНК вируса вне клеток ещё и покрыты довольно прочным и толстым защитным слоем, которые оберегают молекулу РНК от повреждения. Но тем не менее вирусы зачастую проходят этот барьер.
Как? Да очень просто, они просто поражают человеческие клетки, слой за слоем, заставляя их продуцировать всё новые и новые копии, пока очередная копия вируса не попадет уже в кровоток плода. Но для этого вирус должен уметь поражать клетки эпителия. Вот какой-нибудь вирус ветрянки или краснухи с этим запросто справляется, а, к примеру, вирус гриппа с такой задачей справляется очень плохо, и когда гриппует мать, плод вполне может себя прекрасно чувствовать. Ну разве что ему жарко, поскольку высокая температура будет не только у матери, у плода нет собственного персонального холодильника.
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27.01.2021 00:23 Ответить
Вы в корне не правы но формат не позволяет выкатить пару страниц из учебников. Прочитаете как антитела матери защищают плод и ребенка первые 6 месяцев жизни.
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26.01.2021 16:45 Ответить
А при чем тут антитела ? Антитела, как любое другое химическое соединение, вполне в состоянии проходить через гематоплацентарный барьер. И вирусы его тоже могут проходить. Но могут и не пройти.
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26.01.2021 16:51 Ответить
капец....система освиты наша.....шо вы пишите?
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26.01.2021 16:54 Ответить
С удовольствием послушаю лекцию про то, как устроен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 гематоплацентарный барьер от истинного специалиста в этом вопросе.
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26.01.2021 17:03 Ответить
"Использование вакцины Moderna пока не рекомендуется беременным женщинам. Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна."
Интересное свойство вакцины.
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26.01.2021 16:07 Ответить
Єслі хілий-сразу в гроб...©
Сахраніть здовьє чтоб
Занімайтєсь люді обтиранієм!!©
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26.01.2021 16:09 Ответить
Яростней, идиоты!
Энергичней разоблачайте неправильный вирус и ядовитую вакцину!
Может тогда и мне достанется!
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26.01.2021 16:19 Ответить
Та не сцы, достанется и тебе и не одна доза и разных производителей. Обколешься до усрачки.
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26.01.2021 16:43 Ответить
Главное, чтобы тибе не досталось. Ради этого готов два раза уколоться!
Успехов в барьбе с прививками!
Далой Доктора Смерть!
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26.01.2021 17:01 Ответить
Я считаю что ты все равно от Ковида умрешь.
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26.01.2021 17:03 Ответить
Мелочь в своём кармане считай.
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26.01.2021 17:37 Ответить
Вакцинация в США, новые побочные эффекты от Pfizer и Moderna и надежды на Johnson&Johnson.
https://www.youtube.com/watch?v=oqjFb28EFiM&ab_channel=OlesyaWinkler
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26.01.2021 16:25 Ответить
побочные эффекты есть в любом лекарстве
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26.01.2021 17:20 Ответить
Одним словом - несите побыстрее бабки и побольше.
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26.01.2021 16:26 Ответить
Пустое. Никакая Moderna нам не грозит, у нас китайский коррупционный Свиновак на подходе. Без альтернативы. Миллионы доз. Богатырёвская прокладка покупает её у китайцев за 5 долларов за дозу, а бюджет у этой прокладки - за 19 долларов. Чувствуете разницу, и догадываетесь в чей карман она пойдёт?
Словом, жрите, что дают и радуйтесь, а галочка о "вакцинации" будет поставлена, которая, далеко не факт, будет признана Евросоюзом и другими приличными странами.
73%, думаю, вполне удовлетворены собственной тупостью.
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26.01.2021 17:13 Ответить
И да, добавлю - "тупее антипрививочников только плоскоземельщики". Это уже не о вирусах, это о недоразвитости головного мозга.
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26.01.2021 17:15 Ответить
а вот при коцапской вакцине и её китайских аналогов человек писал - температура выше 39, пульс высокий - то есть ответ организма по полной (кроме того что нет токсинов от вируса), больной организм или сердечко могут не выдержать
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26.01.2021 17:19 Ответить
есть вакцины которые вызывают ответ организма как и вирус, но для организма это все равно шок. а если как написано модерну можно колоть людям с хроническими заболеваниями - это другой уровень
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26.01.2021 17:27 Ответить
Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первой дозы.
...

ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются. Источник: https://censor.net/ru/n3244153

Може, я щось не розумію, то прошу розумніших за мене розтлумачити мені смисл наведених цитат.
Якщо вакцинка ЗАХИЩАЄ, то про яку ПЕРЕДАЧУ (відповідно, зараження інших) йдеться ???
Для того, щоб ПЕРЕДАВАТИ вірус, то треба ним заразитися. То од чого ж "захищає" калабушка ?

І так, вкотре привіт тим, хто обізвав і обзиває тих, хто не бажає щеплюватися цією "панацеєю", про яку купу всього невідомо, заразою, закликає їх бити і ізолювати. А себе возомнив - намісником Бога на Землі і вершителем чужих доль.

Слова - вони такі: вертаються.
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26.01.2021 21:07 Ответить
 
 