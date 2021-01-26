ВОЗ рекомендовала к использованию вакцину Moderna от COVID-19 и назвала исключения
Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения опубликовала временные рекомендации по использованию вакцины от COVID американской компании Moderna. Согласно этим рекомендациям, вакцинировать следует людей старше 18 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, б этом говорится в релизе на сайте ВОЗ.
Как и в случае со всеми вакцинами от COVID в первую очередь ее должны получить медики, которые подвержены высокому риску заражения, а также пожилые люди.
По мере появления большего количества вакцин нужно вакцинировать дополнительные приоритетные группы.
Вакцина безопасна и эффективна для людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек. Людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует вакцинировать после дополнительных консультаций.
ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого заболевания COVID-19. Таким реципиентам следует предоставить информацию и консультации.
Те, кто переболел COVID-19 в прошлом, тоже должны пройти вакцинацию. По желанию ее можно отложить на срок до шести месяцев с момента первого заражения.
Также вакцинировать можно женщин, которые кормят грудью (если они работницы сферы здравоохранения). Прекращать грудное вскармливание после вакцинации не рекомендуется.
Использование вакцины Moderna пока не рекомендуется беременным женщинам. Однако если они работают в сфере медицины, то вакцинация возможна.
Люди с тяжелой аллергией на либо компонент вакцины не должны принимать ее.
Кроме того, несмотря на рекомендации вакцинировать пожилых людей, следует отдельно оценивать случаи, если ожидаемая продолжительность жизни не превышает трех месяцев.
Вакцину нельзя вводить лицам моложе 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.
Рекомендуется использовать вакцину Moderna по схеме из двух доз (100 мкг, 0,5 мл каждая) с интервалом 28 дней. При необходимости интервал между приемами может быть увеличен до 42 дней.
Рекомендуется соблюдать полный график. Для обеих доз следует использовать один и тот же продукт.
Хотя эта вакцина еще не утверждена ВОЗ для включения в Список применения в чрезвычайных ситуациях, она прошла проверку Европейским медицинским агентством (EMA) и, следовательно, соответствует критериям ВОЗ.
Рекомендуется наблюдать за всеми вакцинированными не менее 15 минут после прививки. Тем, у кого сразу проявляется аллергия на первую дозу, не следует получать вторую.
Доказано, что вакцина Moderna эффективна примерно на 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первой дозы.
На основании имеющихся данных известные мутации не снижают эффективность вакцины Moderna.
ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются.
Напомним, ранее сообщалось, что в США уборщик случайно уничтожил почти 2 000 доз вакцины Moderna.
А в Калифорнии из-за аллергии хотели приостановить использование этой вакцины.
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Эти важные вопросы будут изучаться на слабоумных в намордниках.
Ковидобараны, неужели вы действительно готовы рисковать своим здоровьем, ширяясь каким-то шмурдяком, заради эфимерных нескольких месяцев иммунитета? Ведь проблема не столько в возможных аллергических реакциях организма, сколько в том, какие последствия могут постигнуть вас в будущем после применения этих "вакцин". Задумайтесь. Особенно учитывая то, что многие из вас уже могли переболеть ковидом бессимптомно и, соответственно, приобрести необходимый иммунитет
😁
Это лишнее доказательство того, что дело вовсе не в профилактике лечения ковида. Этим тварям нужно обколоть своим шмурдяком всё население пороговно!
Значить, ковідних треба рятувати в першу чергу (відкладаючи операції, наприклад), а як вакцинка - то хай інші люди дохнуть, так ?
ну и еще дает поводы визжать таким как ты нарушении прав и ограничениях
Ото вас несе.
"Святий та Божий".
Не надірвіться.
Бай.
Вчера новую в карман положил ...
😁
Да и грязная вся .
Коли дефіцит їх був..цирк та мавпи на дроті..
Коли в Китай їх вивезли..
😁
Не збраюсь!!
😁
даавно це було , але діє!
😁
На початку пандемії японські вчені прийшли до приголомшуванного висновку-хто курить, вірус не працює...🤔
Беременных медиков не жалко?
Второй механизм - оболочка клетки целенаправленно захватывает определенные виды веществ, к примеру глюкозу или белки-иммуноглобулины, которые в организме отвечают за иммунитет. Аналогично первому случаю они могут передать полученное дальше, ведь в человеческом организме далеко не всё пронизано капиллярами, а кормить питательными веществами надо всех. Таким механизмом как раз передается иммунитет от матери к ребенку. И таким же образом передаются ферменты и гормоны.
Но даже молекулы иммуноглобулинов имеют сравнительно небольшой молекулярный вес, от примерно 150 до 950. Вирус же в таких масштабах просто огромен, одна только РНК вируса имеет молекулярный вес в сотни тысяч, а ведь молекулы РНК вируса вне клеток ещё и покрыты довольно прочным и толстым защитным слоем, которые оберегают молекулу РНК от повреждения. Но тем не менее вирусы зачастую проходят этот барьер.
Как? Да очень просто, они просто поражают человеческие клетки, слой за слоем, заставляя их продуцировать всё новые и новые копии, пока очередная копия вируса не попадет уже в кровоток плода. Но для этого вирус должен уметь поражать клетки эпителия. Вот какой-нибудь вирус ветрянки или краснухи с этим запросто справляется, а, к примеру, вирус гриппа с такой задачей справляется очень плохо, и когда гриппует мать, плод вполне может себя прекрасно чувствовать. Ну разве что ему жарко, поскольку высокая температура будет не только у матери, у плода нет собственного персонального холодильника.
Интересное свойство вакцины.
Сахраніть здовьє чтоб
Занімайтєсь люді обтиранієм!!©
Энергичней разоблачайте неправильный вирус и ядовитую вакцину!
Может тогда и мне достанется!
Успехов в барьбе с прививками!
Далой Доктора Смерть!
https://www.youtube.com/watch?v=oqjFb28EFiM&ab_channel=OlesyaWinkler
Словом, жрите, что дают и радуйтесь, а галочка о "вакцинации" будет поставлена, которая, далеко не факт, будет признана Евросоюзом и другими приличными странами.
73%, думаю, вполне удовлетворены собственной тупостью.
...
ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти важные вопросы изучаются. Источник: https://censor.net/ru/n3244153
Може, я щось не розумію, то прошу розумніших за мене розтлумачити мені смисл наведених цитат.
Якщо вакцинка ЗАХИЩАЄ, то про яку ПЕРЕДАЧУ (відповідно, зараження інших) йдеться ???
Для того, щоб ПЕРЕДАВАТИ вірус, то треба ним заразитися. То од чого ж "захищає" калабушка ?
І так, вкотре привіт тим, хто обізвав і обзиває тих, хто не бажає щеплюватися цією "панацеєю", про яку купу всього невідомо, заразою, закликає їх бити і ізолювати. А себе возомнив - намісником Бога на Землі і вершителем чужих доль.
Слова - вони такі: вертаються.