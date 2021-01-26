"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому сниженные платежки за февраль придут только в марте.
Об этом он рассказал в интервью "ЭП", информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста, не приведет ли к новым протестам в регионах тот факт, что в феврале за январь украинцы все равно получат платежки с рекордными суммами, Витренко ответил: "Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще большие платежки, примерно на четверть".
"Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале платить эту сумму", - добавил Витренко.
В то же время в ответ на вопрос, можно ли было ограничить цену с 1 января, и.о. министра заявил, что "задним числом делать это очень трудно".
"Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену", - объяснил он.
На вопрос, откуда взялась цифра 6,99, и.о. министра ответил: "Объяснение очень простое. Министерство провело анализ. Мы увидели, что самая низкая цена на рынке была 6,99 гривен (из 58 компаний такую цену предлагал только херсонский ООО "Газ АП". - Ред.). То есть компании установили ее добровольно".
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ЛюдЯ - то Коломойський, Ахметов, Пвнчук і ще декілька.
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Уряд України
- Якщо воно тимчасове, катастрофи не буде. В Україні поки що існує газовий квазіринок. Звісно, виникає знову недовіра з боку Міжнародного валютного фонду до української влади. Вона і так кваліфікується на Заході як некомпетентна та популістська. Та, якщо фіксована ціна діятиме тільки певний час, думаю, західні партнери заплющать очі на тлі пандемії. Головне - не допустити протискування через Верховну Раду популістських пропозицій, що деформуватимуть ще до кінця не сформований ринок. А такі спроби, ймовірно, будуть.
Російська агентура впливу заряджена Москвою за кількома лініями: дезінформаційною - поширюють пропагандистський наратив про дешевий російський газ; правовою - створюють законодавчі та нормативно-правові пропозиції про регулювання цін; політичною - обробляють вище державне керівництво України щодо необхідності поновити співпрацю з РФ в енергетиці, й газовій галузі зокрема, а там, мовляв, легше буде й по Донбасу домовитися.
Це все - елементи російської агресії проти України. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3707821235922318&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXpPXkBE1X1d3qbieJ_SPFkOIRBPp0ijeppBFUZSBj5Hzkb3Hju1yV8GhyGyRe-LSBREew2xycdMJdWW9mtQhfQYK_j3IwbzmA-Kveu9fNMWWoVOw5Q2zqj9XDiUJ6qonJcYYIaRnKKSGLHwTTf59dH45smc0OAUKJoFJw1JylcH2kr1f1MixVirGnng0YB6WndavIsR2wr6oIo2TtyqtMc&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·
Догрались. Додивились «в очі Путіну». Дотолерувались.
￼Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова заборонив КМДА відзначати річниці днів народжень українських Герої та історичних постатей. Сюди потрапили Улас Самчук, Юрій Липа, Володимир Кубійович та інші. До заборони також підпадає відзначення дат та ювілеїв полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора, Василя Галаси.
Кілька днів назад за позовом Портнова також заборонили вивчати історію Революції Гідності у шкільній програмі.
Влада Зеленського разом з поплічниками Януковича, що вилізли з усіх щілин продовжують вбивати все українське та топтатись по нашій історії та гідності, по наших Героях та нашій мові.
Відбувається не просто реванш. Це повзуча окупація «русского міра» в Україні. І хто ії не помічає - або сліпий, або просто не розуміє, що все кроки що ведуть до втрати суб'єктності та державності.
так же с лихвой хватит и на зарплату местным РЕСам. Уменьшение цены на комунальные услуги, уменшит цены и на все остальные товары и услуги что в свою очередь уменшить необходиомсть в бумажках - гривнах, что уменшить инфляцию. А это в свою очередь, укрепит гривну и сделает доллар дешевле. Так зачем тогда кормить олигархов?
Повертье, они Вас не пожалеют, а будут вытягивать жизненные силы как паразиты.