РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4603 посетителя онлайн
Новости
7 630 67

"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому сниженные платежки за февраль придут только в марте.

Об этом он рассказал в интервью "ЭП", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, не приведет ли к новым протестам в регионах тот факт, что в феврале за январь украинцы все равно получат платежки с рекордными суммами, Витренко ответил: "Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще большие платежки, примерно на четверть".

"Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале платить эту сумму", - добавил Витренко.

В то же время в ответ на вопрос, можно ли было ограничить цену с 1 января, и.о. министра заявил, что "задним числом делать это очень трудно".

"Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену", - объяснил он.

На вопрос, откуда взялась цифра 6,99, и.о. министра ответил: "Объяснение очень простое. Министерство провело анализ. Мы увидели, что самая низкая цена на рынке была 6,99 гривен (из 58 компаний такую ​​цену предлагал только херсонский ООО "Газ АП". - Ред.). То есть компании установили ее добровольно".

Также читайте: За просроченные январские платежки за газ и тепло штрафовать не будут, - Шмыгаль

Автор: 

Тарифы на газ (351) Витренко Юрий (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко - Цензор.НЕТ 2235
показать весь комментарий
26.01.2021 15:59
+13
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 6514
показать весь комментарий
26.01.2021 15:59
+13
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 7311
показать весь комментарий
26.01.2021 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... или не придут вовсе.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:48 Ответить
"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко - Цензор.НЕТ 2235
показать весь комментарий
26.01.2021 15:59 Ответить
Обещать, еще не значит жениться.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:07 Ответить
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
показать весь комментарий
26.01.2021 16:11 Ответить
...в марте какого года, шимпанЗЕ?
показать весь комментарий
26.01.2021 15:49 Ответить
"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко - Цензор.НЕТ 8392
показать весь комментарий
26.01.2021 15:49 Ответить
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 8455
показать весь комментарий
26.01.2021 16:03 Ответить
От Ви тут сарказм ом займаєтеся, а Зєлєнскій зниження тарифів обіцяв людям, а не виборцям.
ЛюдЯ - то Коломойський, Ахметов, Пвнчук і ще декілька.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:12 Ответить
Мистер очевидность, пытаются занять такие должности а элементарного не знают, наверное Мама за все платит.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:50 Ответить
Бггг...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:50 Ответить
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 6514
показать весь комментарий
26.01.2021 15:59 Ответить
Витренко сам усугубляет кризис неплатежей. Вот вам и министр.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:51 Ответить
Краще у серпні.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:51 Ответить
Торопиться не надо, торопиться не надо
показать весь комментарий
26.01.2021 15:52 Ответить
Когда власть имущие говорят, «должны», «возможно», «может» ты понимаешь что ничего не будет и не обращаешь на это внимания. Но когда постоянно врущая власть говорит утвердительно, ты начинаешь напрягаться т.к. от утвердительных фраз никогда ничего хорошего не было...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:52 Ответить
Власть - говно .
Пора убирать ...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:52 Ответить
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 7311
показать весь комментарий
26.01.2021 16:01 Ответить
Давно, років з 30 тому взаад..
показать весь комментарий
26.01.2021 16:17 Ответить
я не пойняв, Зеленський уже відмінив комуналку, чи ще не повністю?
показать весь комментарий
26.01.2021 15:53 Ответить
не...все очень просто..в феврале точно придут с повышенными тарифами (ибо газ по 6,99 только с 1 февраля...и то..там что-то каламутят)...а вот уже в марте...доживем - посмотрим !)))
показать весь комментарий
26.01.2021 16:07 Ответить
Если вы все ещё в состоянии оплатить комуналку, это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Уряд України
показать весь комментарий
26.01.2021 16:19 Ответить
Та все дуже просто, треба дати "самим бідним" людям в Україні хоч за місяць нормально срубити грошенят
показать весь комментарий
26.01.2021 15:53 Ответить
Вітаю лохів які голосували за Зеленського і його слуг олігархів. Будете платити за газ як і мають плати раби олігархів.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:54 Ответить
Просветите, пожалуйста, за кого нужно голосовать, чтобы не росли тарифы. Я не видел таких, поэтому не голосовал вообще
показать весь комментарий
26.01.2021 16:01 Ответить
а Вы, значит, Софья Ковалевская.....))))лоханулись.. бывает.. нам не привыкать))
показать весь комментарий
26.01.2021 16:06 Ответить
Так там було тільки два кандидати Порошенко та Зеленський. За часів Порошенка саме і створили такі тарифи. Зеленсього ще ніхто не знав як буде при ньому. Тому і сподівалися що краще ніж при Петі. А за кого треба було тоді голосувати? Мені просто цікаво.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:13 Ответить
А запомнишь? Ну до следующих выборов хотяб. Ато есть сомнения некоторые...
показать весь комментарий
26.01.2021 16:25 Ответить
Легко запомню. Даже в напоминалку забью на телефоне на всякий случай. Не переживайте.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:34 Ответить
Ну для чого брехати або показувати свою необізнаність (тупість) Є велика різниця--пдвищувати тарифи до риночної ціни і забирати субсидії---це при шуту і лоху. А можна було підвищувати тарифи і збільшувати субсидії---це при Порошенко Вловлюєте різницю.
показать весь комментарий
26.01.2021 18:46 Ответить
Красно дякую нетупим та хитровжареним. Це така собі соціальна справедливість платити за тих, хто вже не взмозі сам сплачувати, коштами тих хто ще якось на плаву бовтається. Які добродії за чужий кошт. А нічого приміром, що я субсидій не отримував? Чим я гірший? Тим що більше працюю та на тій роботі де більше платять ніж іншим? Чи тому, що я народив стільки дітей, скільки можу прокормити та зростити суспільству корисних громадян? Чи чим ще? Плутократи Ви хренові. Ви моїм коштом (моїми податками) сплачуєте комуналку всім іншим. Одразу зауважу, що кажу взагалі відносно мого податку. Податками всих тих хто працює та чесно сплачує їх звісно. Я вже промовчу скільки таких само хитровжарених як Ви, оформлених на мінімалку працюють, а все інше в конверті отримуют. Ось такі і отримують субсидії, а чесні громадяни зась. Так шо я дуже відчуваю різницю. І я категорично проти субсидій. Принаймні при такому раскладі справ у нашому суспільстві. Субсидії це подачка від держави. Це повинно бути принизливим для громадянина. Держава замість того щоб зробити відповідну зарплатню, робочі місця, дати заробити пристойну зарплатню відкупається субсидіями від загнаних нею же у жебрацтво громадян. Ще раз дякую за це нашим керманичам. Докерувалися.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:10 Ответить
Витренко призвал вообще отменить субсидии, так как это принижает достоинство людей.
показать весь комментарий
26.01.2021 15:55 Ответить
почекаемо...не будемо поспішати з платежами...
показать весь комментарий
26.01.2021 15:57 Ответить
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале. за январь будете платить по полной
показать весь комментарий
26.01.2021 15:59 Ответить
"И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому сниженные платежки за февраль придут только в марте." - слушал радиоприёмник. Там сказали, что по закону Витренко и.о. министра энергетики до 21 января. Сейчас оно никто.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:01 Ответить
а платить завышенные тарифы ты будешь
показать весь комментарий
26.01.2021 16:04 Ответить
Не буду. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/25/7281193/ Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь - Шмыгаль.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:14 Ответить
А за январь?
показать весь комментарий
26.01.2021 16:02 Ответить
за январь будете платить по полной
показать весь комментарий
26.01.2021 16:02 Ответить
как это гавно Витренко переживает за олигархов Фирташа Левочкина и Бойко
показать весь комментарий
26.01.2021 16:02 Ответить
Зелохи , нуна трохи потерпеть...
показать весь комментарий
26.01.2021 16:03 Ответить
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 5240
показать весь комментарий
26.01.2021 16:04 Ответить
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 3563
показать весь комментарий
26.01.2021 16:04 Ответить
А вместе с поставкой? Прям стесняюсь спросить................... Это во сколько раз дешевле, чем при правительстве Гройсмана? Или дороже? Блин...... надо пересмотреть дебаты на стадионе, что-то я уже запуталась.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:05 Ответить
сегодня примерно в 0,6 раз дешевле получается, если с доставкой.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:12 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2021 16:48 Ответить
Уряд для українців встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Так у середньому по країні вона зменшиться на 30 відсотків, заявляє прем'єр Денис Шмигаль. Повернення до фіксованої ціни - правильне рішення?
- Якщо воно тимчасове, катастрофи не буде. В Україні поки що існує газовий квазіринок. Звісно, виникає знову недовіра з боку Міжнародного валютного фонду до української влади. Вона і так кваліфікується на Заході як некомпетентна та популістська. Та, якщо фіксована ціна діятиме тільки певний час, думаю, західні партнери заплющать очі на тлі пандемії. Головне - не допустити протискування через Верховну Раду популістських пропозицій, що деформуватимуть ще до кінця не сформований ринок. А такі спроби, ймовірно, будуть.
Російська агентура впливу заряджена Москвою за кількома лініями: дезінформаційною - поширюють пропагандистський наратив про дешевий російський газ; правовою - створюють законодавчі та нормативно-правові пропозиції про регулювання цін; політичною - обробляють вище державне керівництво України щодо необхідності поновити співпрацю з РФ в енергетиці, й газовій галузі зокрема, а там, мовляв, легше буде й по Донбасу домовитися.
Це все - елементи російської агресії проти України. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
показать весь комментарий
26.01.2021 16:06 Ответить
у Меня на сайте 104 в личном кабинете цена на газ 9.91, доставка 2,4 грн
показать весь комментарий
26.01.2021 16:10 Ответить
это сколько же бабла перетечет в карманы олигархов с бюджета через субсидии
показать весь комментарий
26.01.2021 16:12 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXpPXkBE1X1d3qbieJ_SPFkOIRBPp0ijeppBFUZSBj5Hzkb3Hju1yV8GhyGyRe-LSBREew2xycdMJdWW9mtQhfQYK_j3IwbzmA-Kveu9fNMWWoVOw5Q2zqj9XDiUJ6qonJcYYIaRnKKSGLHwTTf59dH45smc0OAUKJoFJw1JylcH2kr1f1MixVirGnng0YB6WndavIsR2wr6oIo2TtyqtMc&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3707821235922318&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXpPXkBE1X1d3qbieJ_SPFkOIRBPp0ijeppBFUZSBj5Hzkb3Hju1yV8GhyGyRe-LSBREew2xycdMJdWW9mtQhfQYK_j3IwbzmA-Kveu9fNMWWoVOw5Q2zqj9XDiUJ6qonJcYYIaRnKKSGLHwTTf59dH45smc0OAUKJoFJw1JylcH2kr1f1MixVirGnng0YB6WndavIsR2wr6oIo2TtyqtMc&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Догрались. Додивились «в очі Путіну». Дотолерувались.

￼Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова заборонив КМДА відзначати річниці днів народжень українських Герої та історичних постатей. Сюди потрапили Улас Самчук, Юрій Липа, Володимир Кубійович та інші. До заборони також підпадає відзначення дат та ювілеїв полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора, Василя Галаси.

Кілька днів назад за позовом Портнова також заборонили вивчати історію Революції Гідності у шкільній програмі.

Влада Зеленського разом з поплічниками Януковича, що вилізли з усіх щілин продовжують вбивати все українське та топтатись по нашій історії та гідності, по наших Героях та нашій мові.

Відбувається не просто реванш. Це повзуча окупація «русского міра» в Україні. І хто ії не помічає - або сліпий, або просто не розуміє, що все кроки що ведуть до втрати суб'єктності та державності.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:12 Ответить
Но ведь газ он же чей-то, если не хотят покупать по 9 внутри то его с удовольствием купят за границей по 14 сучетом транспортировки. Цену же не олигархи определяют а баланс спрос-предложение.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:13 Ответить
Конечно, чей-то. По Конституции, недра принадлежат народу, как и газ, выкачиваемый и продаваемый Фирташем и другими олигархами. Кстати, при Ющенко-Тимошенко был закон, запрещающий газ местной добычи продавать за границу. При Януковиче-Азарове его отменили. Газ местной добычи, как и импортный, закачанный в хранилища по 130 долларов летом, продавать по 300-400 - это не бизнес, а грабёж.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:27 Ответить
Народа Украины .
показать весь комментарий
26.01.2021 18:41 Ответить
Посмотрим на проблему глубже. Электроенергия должна стоить 1 грн за киловат. Этого хватит и Енергоатому, явно больше прибыли получат, чем когда их енергию скупает Ахметов с Коломойским по 15коп,
так же с лихвой хватит и на зарплату местным РЕСам. Уменьшение цены на комунальные услуги, уменшит цены и на все остальные товары и услуги что в свою очередь уменшить необходиомсть в бумажках - гривнах, что уменшить инфляцию. А это в свою очередь, укрепит гривну и сделает доллар дешевле. Так зачем тогда кормить олигархов?
Повертье, они Вас не пожалеют, а будут вытягивать жизненные силы как паразиты.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:27 Ответить
безнаказанные грабители при власти, могут узаконивать грабеж украинского народа в один день, с которого он начинается,но его отменить и за три месяца не могут
показать весь комментарий
26.01.2021 16:38 Ответить
А за січень завищені будуть?
показать весь комментарий
26.01.2021 16:43 Ответить
А там і жовтень.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:49 Ответить
Я не кровожадный и не садист,но Витренка убивал-бы долго и с наслаждением.
показать весь комментарий
26.01.2021 16:49 Ответить
це добре. До березня можуть прийти і запитати "з пристрастієм"
показать весь комментарий
26.01.2021 16:51 Ответить
За январь нужно будет срубить в трехкратным размере😁😁😁
показать весь комментарий
26.01.2021 17:12 Ответить
Нарезные стволы пора населению выдавать, вместо платежек.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:26 Ответить
Тягне резину, собака! А чи встигне???
показать весь комментарий
26.01.2021 19:46 Ответить
А че все молчат про ЯНВАРЬ)))....За ЯНВАРЬ платежки будут по ценам КОСМИЧЕСКИМ)))...сколько там того февраля))) 28 дней))).....А Январь 31 день......Ждем платежку за ЯНВАРЬ в ФЕВРАЛЕ)))).....
показать весь комментарий
27.01.2021 08:31 Ответить
 
 