"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому сниженные платежки за февраль придут только в марте.

Об этом он рассказал в интервью "ЭП", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, не приведет ли к новым протестам в регионах тот факт, что в феврале за январь украинцы все равно получат платежки с рекордными суммами, Витренко ответил: "Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте они получили бы еще большие платежки, примерно на четверть".

"Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, что людям будет трудно в феврале платить эту сумму", - добавил Витренко.

В то же время в ответ на вопрос, можно ли было ограничить цену с 1 января, и.о. министра заявил, что "задним числом делать это очень трудно".

"Не было юридического механизма заставить компании, которые уже начали поставлять товар, ретроспективно снизить цену", - объяснил он.

На вопрос, откуда взялась цифра 6,99, и.о. министра ответил: "Объяснение очень простое. Министерство провело анализ. Мы увидели, что самая низкая цена на рынке была 6,99 гривен (из 58 компаний такую ​​цену предлагал только херсонский ООО "Газ АП". - Ред.). То есть компании установили ее добровольно".

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