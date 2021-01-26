"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр відбудеться в лютому, тому знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні.

Про це він розповів в інтерв'ю "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи не призведе до нових протестів у регіонах той факт, що в лютому за січень українці все одно отримають платіжки з рекордними сумами, Вітренко відповів: "Є така проблема, тому що знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні вони отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть".

"Частково зниження ціни за лютий компенсує великі суми, які люди будуть змушені платити за січень у лютому. Сподіваюся на певне розуміння, але відчуваю, що людям буде важко в лютому платити цю суму", - додав Вітренко.

У той же час у відповідь на запитання, чи можна було обмежити ціну з 1 січня, в.о. міністра заявив, що "заднім числом робити це дуже важко".

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"Не було юридичного механізму змусити компанії, які вже почали постачати товар, ретроспективно знизити ціну", - пояснив він.

На питання, звідки взялася цифра 6,99, в.о. міністра відповів: "Пояснення дуже просте. Міністерство провело аналіз. Ми побачили, що найнижча ціна на ринку була 6,99 гривень (з 58 компаній таку ціну пропонував тільки херсонський ТОВ "Газ АП". - Ред.). Тобто компанії встановили її добровільно".