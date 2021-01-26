"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр відбудеться в лютому, тому знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні.
Про це він розповів в інтерв'ю "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.
На запитання журналіста, чи не призведе до нових протестів у регіонах той факт, що в лютому за січень українці все одно отримають платіжки з рекордними сумами, Вітренко відповів: "Є така проблема, тому що знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні вони отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть".
"Частково зниження ціни за лютий компенсує великі суми, які люди будуть змушені платити за січень у лютому. Сподіваюся на певне розуміння, але відчуваю, що людям буде важко в лютому платити цю суму", - додав Вітренко.
У той же час у відповідь на запитання, чи можна було обмежити ціну з 1 січня, в.о. міністра заявив, що "заднім числом робити це дуже важко".
"Не було юридичного механізму змусити компанії, які вже почали постачати товар, ретроспективно знизити ціну", - пояснив він.
На питання, звідки взялася цифра 6,99, в.о. міністра відповів: "Пояснення дуже просте. Міністерство провело аналіз. Ми побачили, що найнижча ціна на ринку була 6,99 гривень (з 58 компаній таку ціну пропонував тільки херсонський ТОВ "Газ АП". - Ред.). Тобто компанії встановили її добровільно".
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ЛюдЯ - то Коломойський, Ахметов, Пвнчук і ще декілька.
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Уряд України
- Якщо воно тимчасове, катастрофи не буде. В Україні поки що існує газовий квазіринок. Звісно, виникає знову недовіра з боку Міжнародного валютного фонду до української влади. Вона і так кваліфікується на Заході як некомпетентна та популістська. Та, якщо фіксована ціна діятиме тільки певний час, думаю, західні партнери заплющать очі на тлі пандемії. Головне - не допустити протискування через Верховну Раду популістських пропозицій, що деформуватимуть ще до кінця не сформований ринок. А такі спроби, ймовірно, будуть.
Російська агентура впливу заряджена Москвою за кількома лініями: дезінформаційною - поширюють пропагандистський наратив про дешевий російський газ; правовою - створюють законодавчі та нормативно-правові пропозиції про регулювання цін; політичною - обробляють вище державне керівництво України щодо необхідності поновити співпрацю з РФ в енергетиці, й газовій галузі зокрема, а там, мовляв, легше буде й по Донбасу домовитися.
Це все - елементи російської агресії проти України. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3707821235922318&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXpPXkBE1X1d3qbieJ_SPFkOIRBPp0ijeppBFUZSBj5Hzkb3Hju1yV8GhyGyRe-LSBREew2xycdMJdWW9mtQhfQYK_j3IwbzmA-Kveu9fNMWWoVOw5Q2zqj9XDiUJ6qonJcYYIaRnKKSGLHwTTf59dH45smc0OAUKJoFJw1JylcH2kr1f1MixVirGnng0YB6WndavIsR2wr6oIo2TtyqtMc&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·
Догрались. Додивились «в очі Путіну». Дотолерувались.
￼Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова заборонив КМДА відзначати річниці днів народжень українських Герої та історичних постатей. Сюди потрапили Улас Самчук, Юрій Липа, Володимир Кубійович та інші. До заборони також підпадає відзначення дат та ювілеїв полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора, Василя Галаси.
Кілька днів назад за позовом Портнова також заборонили вивчати історію Революції Гідності у шкільній програмі.
Влада Зеленського разом з поплічниками Януковича, що вилізли з усіх щілин продовжують вбивати все українське та топтатись по нашій історії та гідності, по наших Героях та нашій мові.
Відбувається не просто реванш. Це повзуча окупація «русского міра» в Україні. І хто ії не помічає - або сліпий, або просто не розуміє, що все кроки що ведуть до втрати суб'єктності та державності.
так же с лихвой хватит и на зарплату местным РЕСам. Уменьшение цены на комунальные услуги, уменшит цены и на все остальные товары и услуги что в свою очередь уменшить необходиомсть в бумажках - гривнах, что уменшить инфляцию. А это в свою очередь, укрепит гривну и сделает доллар дешевле. Так зачем тогда кормить олигархов?
Повертье, они Вас не пожалеют, а будут вытягивать жизненные силы как паразиты.