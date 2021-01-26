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Новини
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"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр відбудеться в лютому, тому знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні.

Про це він розповів в інтерв'ю "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи не призведе до нових протестів у регіонах той факт, що в лютому за січень українці все одно отримають платіжки з рекордними сумами, Вітренко відповів: "Є така проблема, тому що знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні вони отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть".

"Частково зниження ціни за лютий компенсує великі суми, які люди будуть змушені платити за січень у лютому. Сподіваюся на певне розуміння, але відчуваю, що людям буде важко в лютому платити цю суму", - додав Вітренко.

У той же час у відповідь на запитання, чи можна було обмежити ціну з 1 січня, в.о. міністра заявив, що "заднім числом робити це дуже важко".

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"Не було юридичного механізму змусити компанії, які вже почали постачати товар, ретроспективно знизити ціну", - пояснив він.

На питання, звідки взялася цифра 6,99, в.о. міністра відповів: "Пояснення дуже просте. Міністерство провело аналіз. Ми побачили, що найнижча ціна на ринку була 6,99 гривень (з 58 компаній таку ціну пропонував тільки херсонський ТОВ "Газ АП". - Ред.). Тобто компанії встановили її добровільно".

Автор: 

Тарифи на газ (1055) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+18
"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко - Цензор.НЕТ 2235
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26.01.2021 15:59
+13
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 6514
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26.01.2021 15:59
+13
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 7311
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26.01.2021 16:01
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... или не придут вовсе.
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26.01.2021 15:48 Відповісти
"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко - Цензор.НЕТ 2235
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26.01.2021 15:59 Відповісти
Обещать, еще не значит жениться.
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26.01.2021 16:07 Відповісти
-- Отдай колбасу! -- взывал Остап. -- Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!(с)
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26.01.2021 16:11 Відповісти
...в марте какого года, шимпанЗЕ?
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26.01.2021 15:49 Відповісти
"Сниженные платежки за февраль придут только в марте", - Витренко - Цензор.НЕТ 8392
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26.01.2021 15:49 Відповісти
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 8455
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26.01.2021 16:03 Відповісти
От Ви тут сарказм ом займаєтеся, а Зєлєнскій зниження тарифів обіцяв людям, а не виборцям.
ЛюдЯ - то Коломойський, Ахметов, Пвнчук і ще декілька.
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26.01.2021 16:12 Відповісти
Мистер очевидность, пытаются занять такие должности а элементарного не знают, наверное Мама за все платит.
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26.01.2021 15:50 Відповісти
Бггг...
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26.01.2021 15:50 Відповісти
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 6514
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26.01.2021 15:59 Відповісти
Витренко сам усугубляет кризис неплатежей. Вот вам и министр.
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26.01.2021 15:51 Відповісти
Краще у серпні.
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26.01.2021 15:51 Відповісти
Торопиться не надо, торопиться не надо
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26.01.2021 15:52 Відповісти
Когда власть имущие говорят, «должны», «возможно», «может» ты понимаешь что ничего не будет и не обращаешь на это внимания. Но когда постоянно врущая власть говорит утвердительно, ты начинаешь напрягаться т.к. от утвердительных фраз никогда ничего хорошего не было...
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26.01.2021 15:52 Відповісти
Власть - говно .
Пора убирать ...
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26.01.2021 15:52 Відповісти
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 7311
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26.01.2021 16:01 Відповісти
Давно, років з 30 тому взаад..
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26.01.2021 16:17 Відповісти
я не пойняв, Зеленський уже відмінив комуналку, чи ще не повністю?
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26.01.2021 15:53 Відповісти
не...все очень просто..в феврале точно придут с повышенными тарифами (ибо газ по 6,99 только с 1 февраля...и то..там что-то каламутят)...а вот уже в марте...доживем - посмотрим !)))
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26.01.2021 16:07 Відповісти
Если вы все ещё в состоянии оплатить комуналку, это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Уряд України
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26.01.2021 16:19 Відповісти
Та все дуже просто, треба дати "самим бідним" людям в Україні хоч за місяць нормально срубити грошенят
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26.01.2021 15:53 Відповісти
Вітаю лохів які голосували за Зеленського і його слуг олігархів. Будете платити за газ як і мають плати раби олігархів.
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26.01.2021 15:54 Відповісти
Просветите, пожалуйста, за кого нужно голосовать, чтобы не росли тарифы. Я не видел таких, поэтому не голосовал вообще
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26.01.2021 16:01 Відповісти
а Вы, значит, Софья Ковалевская.....))))лоханулись.. бывает.. нам не привыкать))
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26.01.2021 16:06 Відповісти
Так там було тільки два кандидати Порошенко та Зеленський. За часів Порошенка саме і створили такі тарифи. Зеленсього ще ніхто не знав як буде при ньому. Тому і сподівалися що краще ніж при Петі. А за кого треба було тоді голосувати? Мені просто цікаво.
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26.01.2021 16:13 Відповісти
А запомнишь? Ну до следующих выборов хотяб. Ато есть сомнения некоторые...
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26.01.2021 16:25 Відповісти
Легко запомню. Даже в напоминалку забью на телефоне на всякий случай. Не переживайте.
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26.01.2021 16:34 Відповісти
Ну для чого брехати або показувати свою необізнаність (тупість) Є велика різниця--пдвищувати тарифи до риночної ціни і забирати субсидії---це при шуту і лоху. А можна було підвищувати тарифи і збільшувати субсидії---це при Порошенко Вловлюєте різницю.
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26.01.2021 18:46 Відповісти
Красно дякую нетупим та хитровжареним. Це така собі соціальна справедливість платити за тих, хто вже не взмозі сам сплачувати, коштами тих хто ще якось на плаву бовтається. Які добродії за чужий кошт. А нічого приміром, що я субсидій не отримував? Чим я гірший? Тим що більше працюю та на тій роботі де більше платять ніж іншим? Чи тому, що я народив стільки дітей, скільки можу прокормити та зростити суспільству корисних громадян? Чи чим ще? Плутократи Ви хренові. Ви моїм коштом (моїми податками) сплачуєте комуналку всім іншим. Одразу зауважу, що кажу взагалі відносно мого податку. Податками всих тих хто працює та чесно сплачує їх звісно. Я вже промовчу скільки таких само хитровжарених як Ви, оформлених на мінімалку працюють, а все інше в конверті отримуют. Ось такі і отримують субсидії, а чесні громадяни зась. Так шо я дуже відчуваю різницю. І я категорично проти субсидій. Принаймні при такому раскладі справ у нашому суспільстві. Субсидії це подачка від держави. Це повинно бути принизливим для громадянина. Держава замість того щоб зробити відповідну зарплатню, робочі місця, дати заробити пристойну зарплатню відкупається субсидіями від загнаних нею же у жебрацтво громадян. Ще раз дякую за це нашим керманичам. Докерувалися.
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26.01.2021 19:10 Відповісти
Витренко призвал вообще отменить субсидии, так как это принижает достоинство людей.
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26.01.2021 15:55 Відповісти
почекаемо...не будемо поспішати з платежами...
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26.01.2021 15:57 Відповісти
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале. за январь будете платить по полной
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26.01.2021 15:59 Відповісти
"И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому сниженные платежки за февраль придут только в марте." - слушал радиоприёмник. Там сказали, что по закону Витренко и.о. министра энергетики до 21 января. Сейчас оно никто.
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26.01.2021 16:01 Відповісти
а платить завышенные тарифы ты будешь
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26.01.2021 16:04 Відповісти
Не буду. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/25/7281193/ Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату "коммуналки" за январь - Шмыгаль.
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26.01.2021 16:14 Відповісти
А за январь?
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26.01.2021 16:02 Відповісти
за январь будете платить по полной
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26.01.2021 16:02 Відповісти
как это гавно Витренко переживает за олигархов Фирташа Левочкина и Бойко
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26.01.2021 16:02 Відповісти
Зелохи , нуна трохи потерпеть...
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26.01.2021 16:03 Відповісти
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 5240
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26.01.2021 16:04 Відповісти
"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки в березні", - Вітренко - Цензор.НЕТ 3563
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26.01.2021 16:04 Відповісти
А вместе с поставкой? Прям стесняюсь спросить................... Это во сколько раз дешевле, чем при правительстве Гройсмана? Или дороже? Блин...... надо пересмотреть дебаты на стадионе, что-то я уже запуталась.
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26.01.2021 16:05 Відповісти
сегодня примерно в 0,6 раз дешевле получается, если с доставкой.
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26.01.2021 16:12 Відповісти
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26.01.2021 16:48 Відповісти
Уряд для українців встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Так у середньому по країні вона зменшиться на 30 відсотків, заявляє прем'єр Денис Шмигаль. Повернення до фіксованої ціни - правильне рішення?
- Якщо воно тимчасове, катастрофи не буде. В Україні поки що існує газовий квазіринок. Звісно, виникає знову недовіра з боку Міжнародного валютного фонду до української влади. Вона і так кваліфікується на Заході як некомпетентна та популістська. Та, якщо фіксована ціна діятиме тільки певний час, думаю, західні партнери заплющать очі на тлі пандемії. Головне - не допустити протискування через Верховну Раду популістських пропозицій, що деформуватимуть ще до кінця не сформований ринок. А такі спроби, ймовірно, будуть.
Російська агентура впливу заряджена Москвою за кількома лініями: дезінформаційною - поширюють пропагандистський наратив про дешевий російський газ; правовою - створюють законодавчі та нормативно-правові пропозиції про регулювання цін; політичною - обробляють вище державне керівництво України щодо необхідності поновити співпрацю з РФ в енергетиці, й газовій галузі зокрема, а там, мовляв, легше буде й по Донбасу домовитися.
Це все - елементи російської агресії проти України. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
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26.01.2021 16:06 Відповісти
у Меня на сайте 104 в личном кабинете цена на газ 9.91, доставка 2,4 грн
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26.01.2021 16:10 Відповісти
это сколько же бабла перетечет в карманы олигархов с бюджета через субсидии
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26.01.2021 16:12 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXpPXkBE1X1d3qbieJ_SPFkOIRBPp0ijeppBFUZSBj5Hzkb3Hju1yV8GhyGyRe-LSBREew2xycdMJdWW9mtQhfQYK_j3IwbzmA-Kveu9fNMWWoVOw5Q2zqj9XDiUJ6qonJcYYIaRnKKSGLHwTTf59dH45smc0OAUKJoFJw1JylcH2kr1f1MixVirGnng0YB6WndavIsR2wr6oIo2TtyqtMc&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3707821235922318&id=100000834337338&__cft__[0]=AZXpPXkBE1X1d3qbieJ_SPFkOIRBPp0ijeppBFUZSBj5Hzkb3Hju1yV8GhyGyRe-LSBREew2xycdMJdWW9mtQhfQYK_j3IwbzmA-Kveu9fNMWWoVOw5Q2zqj9XDiUJ6qonJcYYIaRnKKSGLHwTTf59dH45smc0OAUKJoFJw1JylcH2kr1f1MixVirGnng0YB6WndavIsR2wr6oIo2TtyqtMc&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Догрались. Додивились «в очі Путіну». Дотолерувались.

￼Окружний адмінсуд Києва за позовом Портнова заборонив КМДА відзначати річниці днів народжень українських Герої та історичних постатей. Сюди потрапили Улас Самчук, Юрій Липа, Володимир Кубійович та інші. До заборони також підпадає відзначення дат та ювілеїв полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора, Василя Галаси.

Кілька днів назад за позовом Портнова також заборонили вивчати історію Революції Гідності у шкільній програмі.

Влада Зеленського разом з поплічниками Януковича, що вилізли з усіх щілин продовжують вбивати все українське та топтатись по нашій історії та гідності, по наших Героях та нашій мові.

Відбувається не просто реванш. Це повзуча окупація «русского міра» в Україні. І хто ії не помічає - або сліпий, або просто не розуміє, що все кроки що ведуть до втрати суб'єктності та державності.
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26.01.2021 16:12 Відповісти
Но ведь газ он же чей-то, если не хотят покупать по 9 внутри то его с удовольствием купят за границей по 14 сучетом транспортировки. Цену же не олигархи определяют а баланс спрос-предложение.
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26.01.2021 16:13 Відповісти
Конечно, чей-то. По Конституции, недра принадлежат народу, как и газ, выкачиваемый и продаваемый Фирташем и другими олигархами. Кстати, при Ющенко-Тимошенко был закон, запрещающий газ местной добычи продавать за границу. При Януковиче-Азарове его отменили. Газ местной добычи, как и импортный, закачанный в хранилища по 130 долларов летом, продавать по 300-400 - это не бизнес, а грабёж.
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26.01.2021 16:27 Відповісти
Народа Украины .
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26.01.2021 18:41 Відповісти
Посмотрим на проблему глубже. Электроенергия должна стоить 1 грн за киловат. Этого хватит и Енергоатому, явно больше прибыли получат, чем когда их енергию скупает Ахметов с Коломойским по 15коп,
так же с лихвой хватит и на зарплату местным РЕСам. Уменьшение цены на комунальные услуги, уменшит цены и на все остальные товары и услуги что в свою очередь уменшить необходиомсть в бумажках - гривнах, что уменшить инфляцию. А это в свою очередь, укрепит гривну и сделает доллар дешевле. Так зачем тогда кормить олигархов?
Повертье, они Вас не пожалеют, а будут вытягивать жизненные силы как паразиты.
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26.01.2021 16:27 Відповісти
безнаказанные грабители при власти, могут узаконивать грабеж украинского народа в один день, с которого он начинается,но его отменить и за три месяца не могут
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26.01.2021 16:38 Відповісти
А за січень завищені будуть?
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26.01.2021 16:43 Відповісти
А там і жовтень.
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26.01.2021 16:49 Відповісти
Я не кровожадный и не садист,но Витренка убивал-бы долго и с наслаждением.
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26.01.2021 16:49 Відповісти
це добре. До березня можуть прийти і запитати "з пристрастієм"
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26.01.2021 16:51 Відповісти
За январь нужно будет срубить в трехкратным размере😁😁😁
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26.01.2021 17:12 Відповісти
Нарезные стволы пора населению выдавать, вместо платежек.
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26.01.2021 19:26 Відповісти
Тягне резину, собака! А чи встигне???
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26.01.2021 19:46 Відповісти
А че все молчат про ЯНВАРЬ)))....За ЯНВАРЬ платежки будут по ценам КОСМИЧЕСКИМ)))...сколько там того февраля))) 28 дней))).....А Январь 31 день......Ждем платежку за ЯНВАРЬ в ФЕВРАЛЕ)))).....
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27.01.2021 08:31 Відповісти
 
 