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За прострочені січневі платіжки за газ і тепло не штрафуватимуть, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українці не будуть платити штрафи або пеню, якщо невчасно розрахуються за газ і тепло.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Штрафи чи пеня за несвоєчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватись не будуть. Це теж важливий меседж для людей, щоб вони не переживали, якщо будуть платіжки зависоко нараховані або якісь аванси будуть поставлені в ці платіжки", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть змінюватися.
"Ми очікуємо результатів розслідування антимонопольного комітету та встановлення чесних і прозорих правил на ринку газу", - зазначив Шмигаль.
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- начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме;