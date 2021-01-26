УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11269 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
6 055 30

За прострочені січневі платіжки за газ і тепло не штрафуватимуть, - Шмигаль

За прострочені січневі платіжки за газ і тепло не штрафуватимуть, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українці не будуть платити штрафи або пеню, якщо невчасно розрахуються за газ і тепло.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Штрафи чи пеня за несвоєчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватись не будуть. Це теж важливий меседж для людей, щоб вони не переживали, якщо будуть платіжки зависоко нараховані або якісь аванси будуть поставлені в ці платіжки", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть змінюватися.

"Ми очікуємо результатів розслідування антимонопольного комітету та встановлення чесних і прозорих правил на ринку газу", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зростання тарифів на електроопалення вплине на 400 тисяч сімей, - Разумков

Автор: 

опалення (907) Пеня (23) Тарифи на газ (1055) штраф (1851) Денис Шмигаль (4536)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
благодєтєль ****
показати весь коментар
26.01.2021 02:08
+6
Дебіл на заява. Адже діє прийняте ще минулого року рішення, про не притягнення до відповідально ті осіб, які не вчасно сплатити комуналку, доки діють карантинні обмеження. Забув? Забив? Дебіл?
показати весь коментар
26.01.2021 04:42
+4
Это уже визитная карточка нынешней ЗЕбильной власти, - сначала создают проблему, а потом героически и аморально-цинично с ней борются. И как долго еще украинцы позволят этим выродкам так над собой изгиляться? Или холопы уже ни на что не способны, окромя тихо блеять и беспрекословно исполнять?
показати весь коментар
26.01.2021 04:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проблемы со светом в Ялте. Пишут,что взорвалась подстанция.
показати весь коментар
26.01.2021 01:53 Відповісти
Бреше. Нехай хоч за мої пільги заплотить!
показати весь коментар
26.01.2021 01:59 Відповісти
мне тоже положены пильги! и за мои надо заплатить
показати весь коментар
26.01.2021 04:10 Відповісти
ну если сам министр так офигел от цифр установленных товарищами по партии, что аж от штрафов отказался, то наверное там реально ж...
показати весь коментар
26.01.2021 02:01 Відповісти
Субсидия заходит в банкомат и говорит....,я старая барышня,мне надо чтобы президент добавил грошенят на борьбу с ковидом.Банкомат подумал и отвечает электронным голосом.Тетка,не морочь голову,все давно закатано в асвальт...
показати весь коментар
26.01.2021 02:07 Відповісти
благодєтєль ****
показати весь коментар
26.01.2021 02:08 Відповісти
Для Ахметова, Фірташа со товарісчі - таки так.
показати весь коментар
26.01.2021 04:40 Відповісти
Во времена моей бурной молодости был такой дядька Ефим Звягильский,И.О.премьера в середине 90-х...,выходит на трибуну ВР и говорит...все давно украдено до нас...,это кажись **95 или 94 год...помню ржал с Батей Сенатором до слез...
показати весь коментар
26.01.2021 02:11 Відповісти
В мае-июне в Украине сменится правительство...,а возможно и будут досрочные выборы к осени...
показати весь коментар
26.01.2021 02:15 Відповісти
Ой, спасибо, каааак щедро!!!
показати весь коментар
26.01.2021 02:57 Відповісти
короче - коммуналку можно не платить - всё равно дефолт
показати весь коментар
26.01.2021 04:19 Відповісти
Дебіл на заява. Адже діє прийняте ще минулого року рішення, про не притягнення до відповідально ті осіб, які не вчасно сплатити комуналку, доки діють карантинні обмеження. Забув? Забив? Дебіл?
показати весь коментар
26.01.2021 04:42 Відповісти
Это уже визитная карточка нынешней ЗЕбильной власти, - сначала создают проблему, а потом героически и аморально-цинично с ней борются. И как долго еще украинцы позволят этим выродкам так над собой изгиляться? Или холопы уже ни на что не способны, окромя тихо блеять и беспрекословно исполнять?
показати весь коментар
26.01.2021 04:47 Відповісти
Правильно было сказать:"Быдло! За проживание в моей стране и неуплату штрафов не будет в этом месяце! Но в следующем шоб все заплатили быдлосы. А то совсем уже офигели, распоясались!"
показати весь коментар
26.01.2021 05:23 Відповісти
Штрафовать возможно не будут, но субсидию снимут. Будут "блюсти " принцип избежания двойного наказания за проступок.
показати весь коментар
26.01.2021 06:35 Відповісти
Он над нами издевался,
Сумашедший, что возъмешь!
показати весь коментар
26.01.2021 07:03 Відповісти
не только газ тепло,а электричество,вода и др. все стоит ни хуа хуа не по эвропэйски...живемо в елітарной країні бл
показати весь коментар
26.01.2021 07:06 Відповісти
Плачу половину по платежке. Вторую половину пусть доплачивает Бубочка. Как и обещал.
показати весь коментар
26.01.2021 08:04 Відповісти
И без Шмыгаля разберемся...

https://ips.ligazakon.net/document/view/T200530?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02&_ga=2.137602032.1765438553.1611641341-1717052200.1611641341 Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены, запрещается:

- начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме;
показати весь коментар
26.01.2021 08:16 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/ukraincjam-mozhut-kompensuvati-vtrati-za-komunalku-za-sichen-razumkov/ Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь, - нужно предоставить только справку, что у вас нет долгов по коммунальным услугам.
показати весь коментар
26.01.2021 08:31 Відповісти
Штрафовать? Так вы ещё нам должны за завышенные тарифы.
показати весь коментар
26.01.2021 08:33 Відповісти
Ще в 90 роки минулого століття мав заборгованість за електроенергію 500 грн. Так от влада України списала борги всім Кучмам, олігархам, зробила їм перерахунок, а мені - хрін з редькою, доки 1999 року не виплатив той борг. Він так і плівся хвостом за мною. І ніхто не збирався його зняти чи скоротити. Тому согодні ці зелені пацюки олігархії тимчасово заплющать очі, але далі він не счезне а буде кочувати з вами по житті і вас не випустять за кордон доки не оплатите їх тарифи за ваші борги.
показати весь коментар
26.01.2021 09:24 Відповісти
Так переживають за людей, заплакити хочеться.
показати весь коментар
26.01.2021 09:28 Відповісти
какое счастье!
показати весь коментар
26.01.2021 09:51 Відповісти
Он врёт. Слуги в декабре приняли т.н. закон Третьяковой, согласно которому за просрочку оплаты коммуналки будут огромные штрафы, и запрет выезда из страны. И никто этого закона не отменял или не приостанавливал.
показати весь коментар
26.01.2021 10:03 Відповісти
когда ж вас мерзавцев рвать будут..
показати весь коментар
26.01.2021 10:23 Відповісти
 
 