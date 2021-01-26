Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода"
Министерство образования будет работать над изменением обучения поваров и кондитеров. Пилотный проект начнется уже в сентябре на базе двух киевских училищ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Данный проект Минобразования будет проводить с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко.
"Сейчас ученики-повара учатся по образовательному стандарту 2007 года, тогда как рынок труда требует от выпускников уже других навыков. Поэтому вместе мы хотим преодолеть разрыв между подготовкой квалифицированных рабочих в профтехах и тем, в чем реально нуждается рынок труда. Проект, который планируем запустить осенью, продлится несколько лет и охватит новой программой весь учебный курс для учащихся пилотных групп", - отметил замминистра образования Игорь Гарбарук.
В рамках пилотного проекта ученики не только овладеют современными практиками, но и изменят подход к изучению теоретического материала. Кроме того, преподаватели обоих заведений должны пройти повышение квалификации.
"Это только первый этап реформы, цель которой сделать профессию повара престижной и крутой. Мы создаем образцовое профессиональное училище, опыт которого станет примером для профессиональных училищ по всей Украине. На первом этапе студентов обеспечили комфортными условиями для обучения и современной технической базой. На очереди создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к обучению", - отметил Клопотенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все змішалися у " слугах" Зеленських.
Зе- піздота до чого не торкнеться,- перетворюється у гній або лайно!
Ми присутні на черговій метаморфози, курва.
Зовсім як у ПаРаші.
- Официант, что это за гренки Вы мне принесли?
- Это не гренки, это крутоны.
- В смысле, крутоны? Это же обычные гренки.
- Вы не понимаете. Гренка не может стоить восемь долларов, а крутон может.