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Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода"

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования:

Министерство образования будет работать над изменением обучения поваров и кондитеров. Пилотный проект начнется уже в сентябре на базе двух киевских училищ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Данный проект Минобразования будет проводить с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко.

"Сейчас ученики-повара учатся по образовательному стандарту 2007 года, тогда как рынок труда требует от выпускников уже других навыков. Поэтому вместе мы хотим преодолеть разрыв между подготовкой квалифицированных рабочих в профтехах и тем, в чем реально нуждается рынок труда. Проект, который планируем запустить осенью, продлится несколько лет и охватит новой программой весь учебный курс для учащихся пилотных групп", - отметил замминистра образования Игорь Гарбарук.

В рамках пилотного проекта ученики не только овладеют современными практиками, но и изменят подход к изучению теоретического материала. Кроме того, преподаватели обоих заведений должны пройти повышение квалификации.

"Это только первый этап реформы, цель которой сделать профессию повара престижной и крутой. Мы создаем образцовое профессиональное училище, опыт которого станет примером для профессиональных училищ по всей Украине. На первом этапе студентов обеспечили комфортными условиями для обучения и современной технической базой. На очереди создание новой учебной программы уровня ведущих мировых кулинарных школ. Никаких котлет и советского подхода к обучению", - отметил Клопотенко.

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Автор: 

Минобразования (1734) еда (352)


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Топ комментарии
+8
Будет как и с остальным образованием.
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26.01.2021 16:27
+6
А что с котлетами не так?
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26.01.2021 16:27
+6
Правильное...ныне в моде шаурма а не котлеты...сам ********** сказал...
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26.01.2021 16:28
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Слуги народа должны хорошо и качественно питаться. Вот взять к примеру Стефанчука - поди такую тушу прокорми
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26.01.2021 16:27 Ответить
Та да...ведра два корма в день...не меньше..
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26.01.2021 16:30 Ответить
- По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам. - ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА (с)
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26.01.2021 16:55 Ответить
А что с котлетами не так?
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26.01.2021 16:27 Ответить
коля катлета

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 2850
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26.01.2021 16:29 Ответить
а может котлеты отдельно, и коммунисты отдельно ?
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26.01.2021 23:45 Ответить
Будет как и с остальным образованием.
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26.01.2021 16:27 Ответить
Правильное...ныне в моде шаурма а не котлеты...сам ********** сказал...
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26.01.2021 16:28 Ответить
з епохою достатку, чувакі
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 1092
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26.01.2021 16:30 Ответить
Клопотенко - клоун з каналу "1+1", а не кухар. Яке відношення він має до кулінарії чи освіти взагалі?
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26.01.2021 16:28 Ответить
А там все как на подбор - клоуны. шуты, продюсеры, парикмахеры, засранцы и корабельные сосны
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 1416
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26.01.2021 16:34 Ответить
в меню стреднестатистического скоро останется одно соевое пюре... зачем учить делать котлеты)))
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26.01.2021 16:28 Ответить
А халва?

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 6672
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26.01.2021 16:35 Ответить
Кому про что, а зебилам про Петю. Вася давай про велосипед клоуна и как Зелебеня "Лигу смеха" кацапам с СТС продал...
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 4554
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26.01.2021 16:39 Ответить
а может просто мухи отдельно, котлеты отдельно!?
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26.01.2021 16:30 Ответить
Зебилы! Чем вам котлеты не угодили?
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26.01.2021 16:31 Ответить
Тільки борщ, вареники із сметаною й домашній шмурдяк!

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 9816
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26.01.2021 16:32 Ответить
А котлети по-київськи, нє?
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26.01.2021 16:33 Ответить
Теперь они Чикен-Киев называются
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26.01.2021 16:39 Ответить
Клопотенко ти найкращий! Вперед, і забій на коменти!
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26.01.2021 16:34 Ответить
А котлеты в чем виноваты?
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26.01.2021 16:35 Ответить
мясом
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26.01.2021 16:45 Ответить
І після занять пішли в ресторан і замовили котлету по київськи
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26.01.2021 16:36 Ответить
Будуть навчати робити всіляку бурду для лохів. Як це робить, наприклад, Чичваркін, видаючі недоварене яйце за шедевр кул. мистецтва.
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26.01.2021 16:37 Ответить
Всюди, куди ці дауни лізуть щось реформувати, настає д...упа. Я так розумію, що замість якісної бази, яка дає змогу швидко адаптуватись до особливостей будь-якої кухні, будуть відразу вчити "сушиста" чи якогось "баріста". Головне слів нових навішати більше. Шкода людей, які купляться на це.
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26.01.2021 16:37 Ответить
Тортів теж і котлет по київськи??
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26.01.2021 16:37 Ответить
А котлеты в чем виноваты?
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26.01.2021 16:38 Ответить
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 4590
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26.01.2021 16:39 Ответить
Котлети зло!

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 8084
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26.01.2021 16:39 Ответить
Каклеты - не обижайте! Они, шука, вкусные.
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26.01.2021 16:39 Ответить
Я извиняюсь, а тефтели останутся, или тоже, вместе с котлетами,- в небытие?...
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26.01.2021 16:41 Ответить
Тефтели также нам теперь чужды. Только рябчики с ананасами. Ну или сибаса там какого под тропическим соусом. Причем обязательно омытого слезами девственниц на горе Фудзияма.
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26.01.2021 17:08 Ответить
Почему у самых тупых и бездарных всегда такая непреодолимая тяга к тому, чтобы все и вся регулировать и контролировать.. Скорей всего от сознания в глубине души собственной тупости и неполноценности.
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26.01.2021 16:42 Ответить
Ага, Шкарлети - котлети, котлети - Шкарлети.
Все змішалися у " слугах" Зеленських.

Зе- піздота до чого не торкнеться,- перетворюється у гній або лайно!
Ми присутні на черговій метаморфози, курва.

Зовсім як у ПаРаші.
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26.01.2021 16:44 Ответить
Та Ви шо, батько... З капустою ж заборонили!

Міносвіти анонсувало реформу кулінарної освіти: "Ніяких котлет і радянського підходу" - Цензор.НЕТ 3487
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26.01.2021 16:48 Ответить
Радянська кулінарія було проста і ситна,без усяких витребеньків і пундиків...Якраз така,яка по теперішньому життю найбільше підходить...Але я так розумію,що зелені вишкварки (вибачте за гастрономічний термін) ще й на стравах посварити нас хочуть,протиставляючи котлеті рибу "фіш",а вареникам пельмені...По мові поділили,по культурі,мистецтву поділили,по вірі вже теж,а тепер ще в тарілку заглядатимуть...От вже направду,мудрість має межі,а дебілізму краю нема...
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26.01.2021 16:51 Ответить
Роллы, смузи, крем брюле.
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26.01.2021 16:51 Ответить
Украинцы достойны ЛУЧШЕГО!

Міносвіти анонсувало реформу кулінарної освіти: "Ніяких котлет і радянського підходу" - Цензор.НЕТ 1632
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26.01.2021 17:03 Ответить
Ну да. Типа:
- Официант, что это за гренки Вы мне принесли?
- Это не гренки, это крутоны.
- В смысле, крутоны? Это же обычные гренки.
- Вы не понимаете. Гренка не может стоить восемь долларов, а крутон может.
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26.01.2021 17:05 Ответить
Молекулярная кухня/гастрономия- вот это модно.
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26.01.2021 16:51 Ответить
Все. Туши свет. Теперь повара даже котлеты с пюре не сумеют приготовить. Все только блюда высокой кухни предлагать будут. Только вот ими хрен наешься.
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26.01.2021 17:03 Ответить
Пюре они в основном никогда и не умели, особенно в тех заведениях, где и котлетами кормят - столовых.
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26.01.2021 18:20 Ответить
Ну котлетами и пюре не только в столовых кормят. Есть еще и кафе.
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26.01.2021 19:22 Ответить
Ага - типа бистро.
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26.01.2021 19:24 Ответить
Для того щоб навчити готувати потрібно спершу придбати якісні інгредієнти. Чомусь я підозрюю що в кулінарних училищах з інгредієнтами, тобто з мясом, рибою, овочами та трунками (прянощами та спеціями) великі проблеми. А з кісток, хляків, жил та свинячого здиру з мукою навіть як готувати звичайну "котлету по-київські" не навчиш...
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26.01.2021 17:07 Ответить
Классическая котлета это кусок жаренного мяса на косточке,а не сссэровская бурда где большую половину начинки составляет хлеб,яйца и сухари.
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26.01.2021 17:18 Ответить
як же мене бісить цей рецепт, особливо якщо ще й картоплю сиру добавляють. Гидота
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26.01.2021 17:30 Ответить
смотрю иногда мастер-шеф с их "высокой кухней".Хрень собачья. Сырое мясо и пюре из бататов. Тьфу!
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26.01.2021 18:21 Ответить
 
 