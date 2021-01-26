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Міносвіти анонсувало реформу кулінарної освіти: "Ніяких котлет і радянського підходу"

Міносвіти анонсувало реформу кулінарної освіти:

Міністерство освіти працюватиме над зміною навчання кухарів і кондитерів. Пілотний проєкт розпочнеться вже у вересні на базі двох київських училищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Даний проект Міносвіти проводитиме з кулінарним експертом Євгеном Клопотенком.

"Зараз учні-кухарі вчаться за освітнім стандартом 2007 року, тоді як ринок праці вимагає від випускників вже інших навичок. Тож разом ми хочемо подолати розрив між підготовкою кваліфікованих робітників у профтехах і тим, чого реально потребує ринок праці. Проєкт, який плануємо запустити восени, триватиме кілька років і охопить новою програмою весь навчальний курс для учнів пілотних груп", – розповів заступник міністра освіти Ігор Гарбарук.

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В межах пілоту учні не тільки опанують сучасні практики, а й змінять підхід до вивчення теоретичного матеріалу. Крім того, викладачі обох закладів мають пройти підвищення кваліфікації.

"Це лише перший етап реформи, мета якої зробити професію кухаря престижною та крутою. Ми створюємо зразкове професійне училище, досвід якого стане прикладом для професійних училищ по всій Україні. На першому етапі студентів забезпечили комфортними умовами для навчання та сучасною технічною базою. На черзі створення нової навчальної програми рівня провідних світових кулінарних шкіл. Ніяких котлет та радянського підходу до навчання", – зазначив Клопотенко.

Автор: 

Міносвіти (1409) їжа (428)


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Топ коментарі
+8
Будет как и с остальным образованием.
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26.01.2021 16:27
+6
А что с котлетами не так?
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26.01.2021 16:27
+6
Правильное...ныне в моде шаурма а не котлеты...сам ********** сказал...
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26.01.2021 16:28
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Слуги народа должны хорошо и качественно питаться. Вот взять к примеру Стефанчука - поди такую тушу прокорми
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26.01.2021 16:27 Відповісти
Та да...ведра два корма в день...не меньше..
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26.01.2021 16:30 Відповісти
- По случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам. - ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА (с)
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26.01.2021 16:55 Відповісти
А что с котлетами не так?
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26.01.2021 16:27 Відповісти
коля катлета

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 2850
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26.01.2021 16:29 Відповісти
а может котлеты отдельно, и коммунисты отдельно ?
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26.01.2021 23:45 Відповісти
Будет как и с остальным образованием.
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26.01.2021 16:27 Відповісти
Правильное...ныне в моде шаурма а не котлеты...сам ********** сказал...
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26.01.2021 16:28 Відповісти
з епохою достатку, чувакі
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 1092
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26.01.2021 16:30 Відповісти
Клопотенко - клоун з каналу "1+1", а не кухар. Яке відношення він має до кулінарії чи освіти взагалі?
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26.01.2021 16:28 Відповісти
А там все как на подбор - клоуны. шуты, продюсеры, парикмахеры, засранцы и корабельные сосны
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 1416
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26.01.2021 16:34 Відповісти
в меню стреднестатистического скоро останется одно соевое пюре... зачем учить делать котлеты)))
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26.01.2021 16:28 Відповісти
А халва?

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 6672
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26.01.2021 16:35 Відповісти
Кому про что, а зебилам про Петю. Вася давай про велосипед клоуна и как Зелебеня "Лигу смеха" кацапам с СТС продал...
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 4554
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26.01.2021 16:39 Відповісти
а может просто мухи отдельно, котлеты отдельно!?
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26.01.2021 16:30 Відповісти
Зебилы! Чем вам котлеты не угодили?
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26.01.2021 16:31 Відповісти
Тільки борщ, вареники із сметаною й домашній шмурдяк!

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 9816
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26.01.2021 16:32 Відповісти
А котлети по-київськи, нє?
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26.01.2021 16:33 Відповісти
Теперь они Чикен-Киев называются
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26.01.2021 16:39 Відповісти
Клопотенко ти найкращий! Вперед, і забій на коменти!
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26.01.2021 16:34 Відповісти
А котлеты в чем виноваты?
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26.01.2021 16:35 Відповісти
мясом
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26.01.2021 16:45 Відповісти
І після занять пішли в ресторан і замовили котлету по київськи
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26.01.2021 16:36 Відповісти
Будуть навчати робити всіляку бурду для лохів. Як це робить, наприклад, Чичваркін, видаючі недоварене яйце за шедевр кул. мистецтва.
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26.01.2021 16:37 Відповісти
Всюди, куди ці дауни лізуть щось реформувати, настає д...упа. Я так розумію, що замість якісної бази, яка дає змогу швидко адаптуватись до особливостей будь-якої кухні, будуть відразу вчити "сушиста" чи якогось "баріста". Головне слів нових навішати більше. Шкода людей, які купляться на це.
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26.01.2021 16:37 Відповісти
Тортів теж і котлет по київськи??
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26.01.2021 16:37 Відповісти
А котлеты в чем виноваты?
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26.01.2021 16:38 Відповісти
Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 4590
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26.01.2021 16:39 Відповісти
Котлети зло!

Минобразования анонсировало реформу кулинарного образования: "Никаких котлет и советского подхода" - Цензор.НЕТ 8084
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26.01.2021 16:39 Відповісти
Каклеты - не обижайте! Они, шука, вкусные.
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26.01.2021 16:39 Відповісти
Я извиняюсь, а тефтели останутся, или тоже, вместе с котлетами,- в небытие?...
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26.01.2021 16:41 Відповісти
Тефтели также нам теперь чужды. Только рябчики с ананасами. Ну или сибаса там какого под тропическим соусом. Причем обязательно омытого слезами девственниц на горе Фудзияма.
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26.01.2021 17:08 Відповісти
Почему у самых тупых и бездарных всегда такая непреодолимая тяга к тому, чтобы все и вся регулировать и контролировать.. Скорей всего от сознания в глубине души собственной тупости и неполноценности.
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26.01.2021 16:42 Відповісти
Ага, Шкарлети - котлети, котлети - Шкарлети.
Все змішалися у " слугах" Зеленських.

Зе- піздота до чого не торкнеться,- перетворюється у гній або лайно!
Ми присутні на черговій метаморфози, курва.

Зовсім як у ПаРаші.
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26.01.2021 16:44 Відповісти
Та Ви шо, батько... З капустою ж заборонили!

Міносвіти анонсувало реформу кулінарної освіти: "Ніяких котлет і радянського підходу" - Цензор.НЕТ 3487
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26.01.2021 16:48 Відповісти
Радянська кулінарія було проста і ситна,без усяких витребеньків і пундиків...Якраз така,яка по теперішньому життю найбільше підходить...Але я так розумію,що зелені вишкварки (вибачте за гастрономічний термін) ще й на стравах посварити нас хочуть,протиставляючи котлеті рибу "фіш",а вареникам пельмені...По мові поділили,по культурі,мистецтву поділили,по вірі вже теж,а тепер ще в тарілку заглядатимуть...От вже направду,мудрість має межі,а дебілізму краю нема...
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26.01.2021 16:51 Відповісти
Роллы, смузи, крем брюле.
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26.01.2021 16:51 Відповісти
Украинцы достойны ЛУЧШЕГО!

Міносвіти анонсувало реформу кулінарної освіти: "Ніяких котлет і радянського підходу" - Цензор.НЕТ 1632
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26.01.2021 17:03 Відповісти
Ну да. Типа:
- Официант, что это за гренки Вы мне принесли?
- Это не гренки, это крутоны.
- В смысле, крутоны? Это же обычные гренки.
- Вы не понимаете. Гренка не может стоить восемь долларов, а крутон может.
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26.01.2021 17:05 Відповісти
Молекулярная кухня/гастрономия- вот это модно.
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26.01.2021 16:51 Відповісти
Все. Туши свет. Теперь повара даже котлеты с пюре не сумеют приготовить. Все только блюда высокой кухни предлагать будут. Только вот ими хрен наешься.
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26.01.2021 17:03 Відповісти
Пюре они в основном никогда и не умели, особенно в тех заведениях, где и котлетами кормят - столовых.
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26.01.2021 18:20 Відповісти
Ну котлетами и пюре не только в столовых кормят. Есть еще и кафе.
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26.01.2021 19:22 Відповісти
Ага - типа бистро.
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26.01.2021 19:24 Відповісти
Для того щоб навчити готувати потрібно спершу придбати якісні інгредієнти. Чомусь я підозрюю що в кулінарних училищах з інгредієнтами, тобто з мясом, рибою, овочами та трунками (прянощами та спеціями) великі проблеми. А з кісток, хляків, жил та свинячого здиру з мукою навіть як готувати звичайну "котлету по-київські" не навчиш...
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26.01.2021 17:07 Відповісти
Классическая котлета это кусок жаренного мяса на косточке,а не сссэровская бурда где большую половину начинки составляет хлеб,яйца и сухари.
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26.01.2021 17:18 Відповісти
як же мене бісить цей рецепт, особливо якщо ще й картоплю сиру добавляють. Гидота
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26.01.2021 17:30 Відповісти
смотрю иногда мастер-шеф с их "высокой кухней".Хрень собачья. Сырое мясо и пюре из бататов. Тьфу!
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26.01.2021 18:21 Відповісти
 
 