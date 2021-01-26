Міносвіти анонсувало реформу кулінарної освіти: "Ніяких котлет і радянського підходу"

Міністерство освіти працюватиме над зміною навчання кухарів і кондитерів. Пілотний проєкт розпочнеться вже у вересні на базі двох київських училищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Даний проект Міносвіти проводитиме з кулінарним експертом Євгеном Клопотенком.

"Зараз учні-кухарі вчаться за освітнім стандартом 2007 року, тоді як ринок праці вимагає від випускників вже інших навичок. Тож разом ми хочемо подолати розрив між підготовкою кваліфікованих робітників у профтехах і тим, чого реально потребує ринок праці. Проєкт, який плануємо запустити восени, триватиме кілька років і охопить новою програмою весь навчальний курс для учнів пілотних груп", – розповів заступник міністра освіти Ігор Гарбарук.

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В межах пілоту учні не тільки опанують сучасні практики, а й змінять підхід до вивчення теоретичного матеріалу. Крім того, викладачі обох закладів мають пройти підвищення кваліфікації.

"Це лише перший етап реформи, мета якої зробити професію кухаря престижною та крутою. Ми створюємо зразкове професійне училище, досвід якого стане прикладом для професійних училищ по всій Україні. На першому етапі студентів забезпечили комфортними умовами для навчання та сучасною технічною базою. На черзі створення нової навчальної програми рівня провідних світових кулінарних шкіл. Ніяких котлет та радянського підходу до навчання", – зазначив Клопотенко.