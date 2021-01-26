Суд в Одессе запретил строительство скандального ЖК с собственным пляжем
Одесский окружной административный суд удовлетворил иск ВО "Автомайдан" Одесский центр относительно застройки прибрежной зоны.
Об этом сообщил активист Виталий Устименко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы выиграли суд первой инстанции у "Пространства" на Маячном. Мальчики строили ЖК в прибрежной зоне", - написал он, опубликовав решение суда.
"Очевидно, будет апелляция со стороны застройщика, но я бы хотел обратить внимание на судью, который учел все обстоятельства и вынес адекватное решение. Еще один хороший пример того, как, оказывается, может быть", - отметил Устименко.
По информации УСИ, застройщик связан с известным одесским бизнесменом Александром Селезневым, который ранее уже строил дома в городе от компании "Прогресс-строй". Разорившись, компания оставила несколько недостроев по всему городу, некоторые из них до сих пор не сданы. В СМИ эту компанию также связывают с бизнес-партнером мэра Одессы Геннадия Труханова Владимиром Галантерником.
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Якщо хочеш виграти суд першої інстанції а потім ще й апеляцію, то треба платити двічі. На хіба?
Питання до активістів. Що поганого в тому що побережжя забудують та зроблять там красоту та порядок? В Одесі що, нема де покупатсь в морі безкоштовно? Є. Активісти бажають щоб там була купа сміття та бардак? Чи думають що інфраструктура відпочинку будується та підтримується сама та безкоштовно???
Або дурні, або виконують замовленя конкурентів, які самі мріють прибрати до рук ті незавершені будови