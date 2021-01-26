Суд в Одессе запретил строительство скандального ЖК с собственным пляжем

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск ВО "Автомайдан" Одесский центр относительно застройки прибрежной зоны.

Об этом сообщил активист Виталий Устименко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выиграли суд первой инстанции у "Пространства" на Маячном. Мальчики строили ЖК в прибрежной зоне", - написал он, опубликовав решение суда.

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"Очевидно, будет апелляция со стороны застройщика, но я бы хотел обратить внимание на судью, который учел все обстоятельства и вынес адекватное решение. Еще один хороший пример того, как, оказывается, может быть", - отметил Устименко.

По информации УСИ, застройщик связан с известным одесским бизнесменом Александром Селезневым, который ранее уже строил дома в городе от компании "Прогресс-строй". Разорившись, компания оставила несколько недостроев по всему городу, некоторые из них до сих пор не сданы. В СМИ эту компанию также связывают с бизнес-партнером мэра Одессы Геннадия Труханова Владимиром Галантерником.