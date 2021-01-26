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Суд в Одессе запретил строительство скандального ЖК с собственным пляжем

Суд в Одессе запретил строительство скандального ЖК с собственным пляжем

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск ВО "Автомайдан" Одесский центр относительно застройки прибрежной зоны.

Об этом сообщил активист Виталий Устименко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выиграли суд первой инстанции у "Пространства" на Маячном. Мальчики строили ЖК в прибрежной зоне", - написал он, опубликовав решение суда.

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"Очевидно, будет апелляция со стороны застройщика, но я бы хотел обратить внимание на судью, который учел все обстоятельства и вынес адекватное решение. Еще один хороший пример того, как, оказывается, может быть", - отметил Устименко.

Суд в Одессе запретил строительство скандального ЖК с собственным пляжем 01

По информации УСИ, застройщик связан с известным одесским бизнесменом Александром Селезневым, который ранее уже строил дома в городе от компании "Прогресс-строй". Разорившись, компания оставила несколько недостроев по всему городу, некоторые из них до сих пор не сданы. В СМИ эту компанию также связывают с бизнес-партнером мэра Одессы Геннадия Труханова Владимиром Галантерником.

Суд в Одессе запретил строительство скандального ЖК с собственным пляжем 02

Одесса (7860) застройка (710) Устименко (11)


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Топ комментарии
+4
Занесут судье и дальше будут строить. Или квартирку в новобудове подарят
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26.01.2021 16:55
+2
Хоть один новострой в Одессе суд реально остановил?
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26.01.2021 17:18
+2
Это вообщето бандитский беспредел. Прибрежная зона всех водоемов должна быть на каком-то расстояние от воды полностью свободной и доступной для всех граждан страны. Может группы туристов вдоль побережья желают пройти. Водоемы - народное достояние.
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26.01.2021 19:03
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Занесут судье и дальше будут строить. Или квартирку в новобудове подарят
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26.01.2021 16:55 Ответить
Забудовник "Пространство" це Аваков, замовник в них МВС.
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26.01.2021 19:27 Ответить
Хоть один новострой в Одессе суд реально остановил?
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26.01.2021 17:18 Ответить
Активіст В.Устименко явно не обізнаний з українськими судами. Суди першої інстанції завжди СВІДОМО ПРОГРАЮТЬ. потім подають апеляцію та заносять хабаря судді, який розглядає апеляцію. Оскаржити результат апеляційного суду практично не можливо.
Якщо хочеш виграти суд першої інстанції а потім ще й апеляцію, то треба платити двічі. На хіба?
Питання до активістів. Що поганого в тому що побережжя забудують та зроблять там красоту та порядок? В Одесі що, нема де покупатсь в морі безкоштовно? Є. Активісти бажають щоб там була купа сміття та бардак? Чи думають що інфраструктура відпочинку будується та підтримується сама та безкоштовно???
Або дурні, або виконують замовленя конкурентів, які самі мріють прибрати до рук ті незавершені будови
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26.01.2021 17:19 Ответить
дурачок ты. що поганого...
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26.01.2021 18:03 Ответить
Дом уже стоит
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26.01.2021 17:25 Ответить
надолго?
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26.01.2021 17:55 Ответить
Это вообщето бандитский беспредел. Прибрежная зона всех водоемов должна быть на каком-то расстояние от воды полностью свободной и доступной для всех граждан страны. Может группы туристов вдоль побережья желают пройти. Водоемы - народное достояние.
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26.01.2021 19:03 Ответить
 
 