УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4391 відвідувач онлайн
Новини
5 503 10

Суд в Одесі заборонив будівництво скандального ЖК з власним пляжем

Суд в Одесі заборонив будівництво скандального ЖК з власним пляжем

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов ВО "Автомайдан" Одеський осередок щодо забудови прибережної зони.

Про це повідомив активіст Віталій Устименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми виграли суд першої інстанції у Пространства на Маячному. Хлопчики будували ЖК в прибережній зоні", - написав він, опублікувавши рішення суду.

"Очевидно, буде апеляція з боку забудовника, але я б хотів звернути увагу на суддю, який врахував всі обставини і виніс адекватне рішення. Ще один хороший приклад того, як, виявляється, може бути", - зазначив Устименко.

Читайте також: На землі, яку оформляє під забудову тесть заступника голови ОП Татарова, збирався будувати Микитась, - ЗМІ. КАРТА

Суд в Одесі заборонив будівництво скандального ЖК з власним пляжем 01

За інформацією УСИ, забудовник пов'язаний з відомим одеським бізнесменом Олександром Селезньовим, який раніше вже будував будинки в місті від компанії "Прогрес-строй". Розорившись, компанія залишила кілька недобудов по всьому місту, деякі з них досі не здані. У ЗМІ цю компанію також пов'язують з бізнес-партнером мера Одеси Геннадія Труханова Володимиром Галантерником.

Суд в Одесі заборонив будівництво скандального ЖК з власним пляжем 02

Автор: 

Одеса (5428) забудова (579) Устименко (10)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Занесут судье и дальше будут строить. Или квартирку в новобудове подарят
показати весь коментар
26.01.2021 16:55
+2
Хоть один новострой в Одессе суд реально остановил?
показати весь коментар
26.01.2021 17:18
+2
Это вообщето бандитский беспредел. Прибрежная зона всех водоемов должна быть на каком-то расстояние от воды полностью свободной и доступной для всех граждан страны. Может группы туристов вдоль побережья желают пройти. Водоемы - народное достояние.
показати весь коментар
26.01.2021 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Занесут судье и дальше будут строить. Или квартирку в новобудове подарят
показати весь коментар
26.01.2021 16:55 Відповісти
Забудовник "Пространство" це Аваков, замовник в них МВС.
показати весь коментар
26.01.2021 19:27 Відповісти
Хоть один новострой в Одессе суд реально остановил?
показати весь коментар
26.01.2021 17:18 Відповісти
Активіст В.Устименко явно не обізнаний з українськими судами. Суди першої інстанції завжди СВІДОМО ПРОГРАЮТЬ. потім подають апеляцію та заносять хабаря судді, який розглядає апеляцію. Оскаржити результат апеляційного суду практично не можливо.
Якщо хочеш виграти суд першої інстанції а потім ще й апеляцію, то треба платити двічі. На хіба?
Питання до активістів. Що поганого в тому що побережжя забудують та зроблять там красоту та порядок? В Одесі що, нема де покупатсь в морі безкоштовно? Є. Активісти бажають щоб там була купа сміття та бардак? Чи думають що інфраструктура відпочинку будується та підтримується сама та безкоштовно???
Або дурні, або виконують замовленя конкурентів, які самі мріють прибрати до рук ті незавершені будови
показати весь коментар
26.01.2021 17:19 Відповісти
дурачок ты. що поганого...
показати весь коментар
26.01.2021 18:03 Відповісти
Дом уже стоит
показати весь коментар
26.01.2021 17:25 Відповісти
надолго?
показати весь коментар
26.01.2021 17:55 Відповісти
Это вообщето бандитский беспредел. Прибрежная зона всех водоемов должна быть на каком-то расстояние от воды полностью свободной и доступной для всех граждан страны. Может группы туристов вдоль побережья желают пройти. Водоемы - народное достояние.
показати весь коментар
26.01.2021 19:03 Відповісти
 
 