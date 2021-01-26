Суд в Одесі заборонив будівництво скандального ЖК з власним пляжем

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов ВО "Автомайдан" Одеський осередок щодо забудови прибережної зони.

Про це повідомив активіст Віталій Устименко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми виграли суд першої інстанції у Пространства на Маячному. Хлопчики будували ЖК в прибережній зоні", - написав він, опублікувавши рішення суду.

"Очевидно, буде апеляція з боку забудовника, але я б хотів звернути увагу на суддю, який врахував всі обставини і виніс адекватне рішення. Ще один хороший приклад того, як, виявляється, може бути", - зазначив Устименко.

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За інформацією УСИ, забудовник пов'язаний з відомим одеським бізнесменом Олександром Селезньовим, який раніше вже будував будинки в місті від компанії "Прогрес-строй". Розорившись, компанія залишила кілька недобудов по всьому місту, деякі з них досі не здані. У ЗМІ цю компанію також пов'язують з бізнес-партнером мера Одеси Геннадія Труханова Володимиром Галантерником.