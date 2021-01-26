Суд в Одесі заборонив будівництво скандального ЖК з власним пляжем
Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов ВО "Автомайдан" Одеський осередок щодо забудови прибережної зони.
Про це повідомив активіст Віталій Устименко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми виграли суд першої інстанції у Пространства на Маячному. Хлопчики будували ЖК в прибережній зоні", - написав він, опублікувавши рішення суду.
"Очевидно, буде апеляція з боку забудовника, але я б хотів звернути увагу на суддю, який врахував всі обставини і виніс адекватне рішення. Ще один хороший приклад того, як, виявляється, може бути", - зазначив Устименко.
За інформацією УСИ, забудовник пов'язаний з відомим одеським бізнесменом Олександром Селезньовим, який раніше вже будував будинки в місті від компанії "Прогрес-строй". Розорившись, компанія залишила кілька недобудов по всьому місту, деякі з них досі не здані. У ЗМІ цю компанію також пов'язують з бізнес-партнером мера Одеси Геннадія Труханова Володимиром Галантерником.
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Якщо хочеш виграти суд першої інстанції а потім ще й апеляцію, то треба платити двічі. На хіба?
Питання до активістів. Що поганого в тому що побережжя забудують та зроблять там красоту та порядок? В Одесі що, нема де покупатсь в морі безкоштовно? Є. Активісти бажають щоб там була купа сміття та бардак? Чи думають що інфраструктура відпочинку будується та підтримується сама та безкоштовно???
Або дурні, або виконують замовленя конкурентів, які самі мріють прибрати до рук ті незавершені будови