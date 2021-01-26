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"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы, - Минсоцполитики

До конца января натуральная помощь для родителей новорожденных "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделений по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.

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Автор: 

дети (6463) помощь (7749) Министерство социальной политики (882)


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кто ответит за срыв налаженных еще гройсманом поставок?
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26.01.2021 18:25 Ответить
Вы кретины не пакеты развозите хрен знает с чем а поднимите уровень жизни ,чтобы народ не боялся рожать детей и был уверен в завтрашнем дне !
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26.01.2021 18:28 Ответить
Знищити напрацьоване, щоб через два роки відновити (невідомо якої якості та кількості відкатів), і видати за "перемогу". ФеєрІчно!!!
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26.01.2021 18:53 Ответить
Зебилы в своем репертуаре: облить дерьмом все, что сделано при Порошенко, быстро все отменить, увидеть как народ их проклинает и как падает рейтинг клоуна, долго все возвращать, при этом сделав массу косяков, и , наконец, гордиться достижениями. Зебилы-с.
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26.01.2021 19:22 Ответить
Торчок пришел, пальцы веером-пабедитель ***!!! Все, что сделала команда Порошенко отменил, все пересрал, ничего не создал своего. Теперь в ущербном виде начинает возвращать то, что люди делали и при этом с каждого утюга орут о великих делах. Дебилы, ***...
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26.01.2021 19:38 Ответить
Після 2-х свіжих кримінальних справ проти Байдена-Порошенка ці пакети треба негайно доставити в ОП
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26.01.2021 19:38 Ответить
А пакети пенсіонера? Квартира трикімнатна - 64 загальна площа,(38 кв.м. житлова) два пенсіонера. У чоловіка пенсія 2400грн, у жінки 2200. Обігрів приміщення був 1000 грн щомісяця, зараз 2000 тис. Після сплат усього на життя двом пенсіонерам залишається на місяць 1800 НА ДВОХ! .
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26.01.2021 19:58 Ответить
Для тех у кого короткая память я напоминаю, что в апреле 2019-го, 85% пенсионеров проголосовало за такую жизнь. Поэтому мне их не жалко.
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26.01.2021 20:12 Ответить
Ахахаха)) вот так цирк от зеленых аниматоров! Гройсман со свей командой придумал и реализовал "пакет малюка", а зеленая свора, взяла и отменила. Теперь клоуны вернули "пакет", но уже как свое достижение. ****, ну и дебилы у власти - отменяют чужое, чтобы потом выдать за свое! Такая себе имитация бурной деятельности, чтобы лошары видели будто клоуны что-то делают.
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26.01.2021 20:11 Ответить
 
 