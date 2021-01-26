"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы, - Минсоцполитики
До конца января натуральная помощь для родителей новорожденных "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделений по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.
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Alexander Bereznuk #425456
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