"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы, - Минсоцполитики

До конца января натуральная помощь для родителей новорожденных "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделений по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.

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