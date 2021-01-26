"Пакунки малюка" почали доставляти в регіони, - Мінсоцполітики

До кінця січня натуральна допомога для батьків новонароджених "пакунки малюка" будуть доставлені в усі регіони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Пакунки малюка" доставлено в заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до кінця січня "пакунки малюка" будуть доставлені в усі регіони України.

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