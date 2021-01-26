УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10147 відвідувачів онлайн
Новини
1 224 9

"Пакунки малюка" почали доставляти в регіони, - Мінсоцполітики

До кінця січня натуральна допомога для батьків новонароджених "пакунки малюка" будуть доставлені в усі регіони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Пакунки малюка" доставлено в заклади охорони здоров'я та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської областей та міста Києва", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до кінця січня "пакунки малюка" будуть доставлені в усі регіони України.

Читайте також: У листопаді-грудні більшість батьків новонароджених вибрали компенсації замість "пакета малюка", - Лазебна

Автор: 

діти (5035) допомога (8280) Міністерство соціальної політики (1267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто ответит за срыв налаженных еще гройсманом поставок?
показати весь коментар
26.01.2021 18:25 Відповісти
Вы кретины не пакеты развозите хрен знает с чем а поднимите уровень жизни ,чтобы народ не боялся рожать детей и был уверен в завтрашнем дне !
показати весь коментар
26.01.2021 18:28 Відповісти
Знищити напрацьоване, щоб через два роки відновити (невідомо якої якості та кількості відкатів), і видати за "перемогу". ФеєрІчно!!!
показати весь коментар
26.01.2021 18:53 Відповісти
Зебилы в своем репертуаре: облить дерьмом все, что сделано при Порошенко, быстро все отменить, увидеть как народ их проклинает и как падает рейтинг клоуна, долго все возвращать, при этом сделав массу косяков, и , наконец, гордиться достижениями. Зебилы-с.
показати весь коментар
26.01.2021 19:22 Відповісти
Торчок пришел, пальцы веером-пабедитель ***!!! Все, что сделала команда Порошенко отменил, все пересрал, ничего не создал своего. Теперь в ущербном виде начинает возвращать то, что люди делали и при этом с каждого утюга орут о великих делах. Дебилы, ***...
показати весь коментар
26.01.2021 19:38 Відповісти
Після 2-х свіжих кримінальних справ проти Байдена-Порошенка ці пакети треба негайно доставити в ОП
показати весь коментар
26.01.2021 19:38 Відповісти
А пакети пенсіонера? Квартира трикімнатна - 64 загальна площа,(38 кв.м. житлова) два пенсіонера. У чоловіка пенсія 2400грн, у жінки 2200. Обігрів приміщення був 1000 грн щомісяця, зараз 2000 тис. Після сплат усього на життя двом пенсіонерам залишається на місяць 1800 НА ДВОХ! .
показати весь коментар
26.01.2021 19:58 Відповісти
Для тех у кого короткая память я напоминаю, что в апреле 2019-го, 85% пенсионеров проголосовало за такую жизнь. Поэтому мне их не жалко.
показати весь коментар
26.01.2021 20:12 Відповісти
Ахахаха)) вот так цирк от зеленых аниматоров! Гройсман со свей командой придумал и реализовал "пакет малюка", а зеленая свора, взяла и отменила. Теперь клоуны вернули "пакет", но уже как свое достижение. ****, ну и дебилы у власти - отменяют чужое, чтобы потом выдать за свое! Такая себе имитация бурной деятельности, чтобы лошары видели будто клоуны что-то делают.
показати весь коментар
26.01.2021 20:11 Відповісти
 
 