У листопаді-грудні більшість батьків новонароджених вибрали компенсації замість "пакета малюка", - Лазебна
Грошову компенсацію у рамках програми "Пакунок малюка" при народженні дитини за листопад-грудень отримали 11 тисяч батьків.
Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ми впроваджували у вересні 2020 року монетизацію, був великий скепсис. По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої тощо. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли. Так, був ухвалений закон, що хтось має бажання отримати "бебі-бокс" у натуральній формі, а хтось користується компенсацією. І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації", – повідомила вона.
За словами міністерки, зараз уряд веде переговори з UNOPS (Управлінням ООН з обслуговування проєктів), яке буде забезпечувати закупівлю і розвезення до пологових будинків "Пакунку малюка".
"Тому у людини буде право, що ось ти береш у пологовому будинку або "Пакунок малюка", або ти візьмеш картку. Все-таки людині треба давати право вибору", – сказала Лазебна.
Нагадаємо, 30 вересня 2020 року Верховна Рада прийняла проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка". Згідно із законопроєктом, "бебі-бокс" з набором товарів першої необхідності надається на безкоштовній основі батькам не більше, ніж в 30-денний термін з моменту народження дитини.
У листопаді Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги "Пакунок малюка", в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.
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но в ноябре-декабре выбрали денежную компенсацию...
Откуда она, министр социальной политики, может знать, что беби-боксов не было.
пакет малыша нужен при РОЖДЕНИИ ребенка, а не через месяц, как вы его выдаете!!! Когда получен пакет, все уже давно куплено! Поэтому и выбирают деньги.
Во все мире пакет малыша выдают ЗА МЕСЯЦ ДО РОЖДЕНИЯ и только тупорылые ЗЕбилы во главе с Клоуном, выдают через месяц после рождения.
У власти стоят Клоуны.
Мы тоже с женой будем брать деньги. Ну не нужен пакет малыша через месяц, все будет куплено. А так будут деньги на памперсы.....
ЗЕленые во главе с Оманским уже на детях мародерят
піару дофуя,а оплачувати повинні були місцеві бюджети..
лишеДонецька область знайшла досить мужності відмовити ПОСТМАЙДАННИМ ДЕГЕНЕРАТАМ Гройсману і Реві..
Доктор Смерть Супрун спеціалізувалась на іншому..
Дают карточку с определенной суммой, которую можно отоварить только в определенных магазинах, например в Епицентре.
Ну, или может кто получал то расскажет подробнее...
"Ведь мы сказали, что можно эту карточку обеспечить товарами только в тех заведениях, которые не продадут табак, алкогольные напитки и так далее".