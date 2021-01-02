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У листопаді-грудні більшість батьків новонароджених вибрали компенсації замість "пакета малюка", - Лазебна

У листопаді-грудні більшість батьків новонароджених вибрали компенсації замість

Грошову компенсацію у рамках програми "Пакунок малюка" при народженні дитини за листопад-грудень отримали 11 тисяч батьків.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми впроваджували у вересні 2020 року монетизацію, був великий скепсис. По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої тощо. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли. Так, був ухвалений закон, що хтось має бажання отримати "бебі-бокс" у натуральній формі, а хтось користується компенсацією. І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації", – повідомила вона.

За словами міністерки, зараз уряд веде переговори з UNOPS (Управлінням ООН з обслуговування проєктів), яке буде забезпечувати закупівлю і розвезення до пологових будинків "Пакунку малюка".

"Тому у людини буде право, що ось ти береш у пологовому будинку або "Пакунок малюка", або ти візьмеш картку. Все-таки людині треба давати право вибору", – сказала Лазебна.

Нагадаємо, 30 вересня 2020 року Верховна Рада прийняла проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка". Згідно із законопроєктом, "бебі-бокс" з набором товарів першої необхідності надається на безкоштовній основі батькам не більше, ніж в 30-денний термін з моменту народження дитини.

У листопаді Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги "Пакунок малюка", в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.

Також читайте: НСЗУ пропонує збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят

допомога (8427) немовлята (60) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+12
Тупорылые ЗЕленые обезьяны, объясняю -
пакет малыша нужен при РОЖДЕНИИ ребенка, а не через месяц, как вы его выдаете!!! Когда получен пакет, все уже давно куплено! Поэтому и выбирают деньги.

Во все мире пакет малыша выдают ЗА МЕСЯЦ ДО РОЖДЕНИЯ и только тупорылые ЗЕбилы во главе с Клоуном, выдают через месяц после рождения.

У власти стоят Клоуны.
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02.01.2021 18:23
+8
Ні, їх тупо ніде немає, бо зелені слуги не провели тендер на їх закупівлю в 2020 році... Тому в 2020 роздали остатки, які залишилися з 2019 і все.
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02.01.2021 18:10
+3
Відкрию секрет, у листопаді-грудні видали компенсацію тим, хто вибрав монетизацію у вересні! Знайомі якраз подавалися на монетизацію, бо в вересні тих бебі-боксів уже ніде не було в Києві!
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02.01.2021 18:17
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Значить такий пакет фіговий був.
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02.01.2021 18:07 Відповісти
Зачем так? Скорее всего - они уже купили все, что необходимо.
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02.01.2021 18:09 Відповісти
або з перших родів залишилось. тоді нашо їм ще раз той пакет?
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02.01.2021 22:27 Відповісти
Ні, їх тупо ніде немає, бо зелені слуги не провели тендер на їх закупівлю в 2020 році... Тому в 2020 роздали остатки, які залишилися з 2019 і все.
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02.01.2021 18:10 Відповісти
Просто батьки зараз сидять на 2/3 зарплати.
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02.01.2021 18:24 Відповісти
в сентябре 2020 года внедрили монетизацию...

но в ноябре-декабре выбрали денежную компенсацию...
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02.01.2021 18:15 Відповісти
Відкрию секрет, у листопаді-грудні видали компенсацію тим, хто вибрав монетизацію у вересні! Знайомі якраз подавалися на монетизацію, бо в вересні тих бебі-боксів уже ніде не було в Києві!
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02.01.2021 18:17 Відповісти
Вот министр социальной политики Марина Лазебная сделала вывод о том, что беби-боксы никто брать хочет и лучше раздавать карточки.

Откуда она, министр социальной политики, может знать, что беби-боксов не было.
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02.01.2021 18:30 Відповісти
так бо цена на газ заставляет
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02.01.2021 18:19 Відповісти
Логічно, що вибрали монетизацію... Вона спробувала хоч один бебі-бокс восени знайти в Києві? Їх тупо НЕ БУЛО!
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02.01.2021 18:19 Відповісти
Тупорылые ЗЕленые обезьяны, объясняю -
пакет малыша нужен при РОЖДЕНИИ ребенка, а не через месяц, как вы его выдаете!!! Когда получен пакет, все уже давно куплено! Поэтому и выбирают деньги.

Во все мире пакет малыша выдают ЗА МЕСЯЦ ДО РОЖДЕНИЯ и только тупорылые ЗЕбилы во главе с Клоуном, выдают через месяц после рождения.

У власти стоят Клоуны.
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02.01.2021 18:23 Відповісти
Ну при Супрун давали в роддомі... І да, якраз при Супрун останній раз проводили закупку товарів для цих бебі-боксів! Потім на початку 2020 бебі-бокси закінчилися і вже не давали ні через місяць, ні через півроку піля народження!
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02.01.2021 18:24 Відповісти
сейчас, с января, будут давать, вернее оформлять получение, но физически можно будет получить только через 1-2 месяца после рождения.
Мы тоже с женой будем брать деньги. Ну не нужен пакет малыша через месяц, все будет куплено. А так будут деньги на памперсы.....

ЗЕленые во главе с Оманским уже на детях мародерят
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02.01.2021 18:37 Відповісти
БЕБІ-БОКСИ- відома афера міністра соцполітики Реви..

піару дофуя,а оплачувати повинні були місцеві бюджети..
лишеДонецька область знайшла досить мужності відмовити ПОСТМАЙДАННИМ ДЕГЕНЕРАТАМ Гройсману і Реві..

Доктор Смерть Супрун спеціалізувалась на іншому..
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02.01.2021 19:00 Відповісти
У чому афера, власне? Ідея хороша...
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02.01.2021 19:10 Відповісти
Отстань, так в методичке написано.
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02.01.2021 19:21 Відповісти
Афера - приход твоего путлера к власти. А мы с женой взяли бэби-бокс в феврале 2020го сразу после рождения ребенка и на этом сэкономили много часов беготни по магазинам и аптекам, а содержимое бокса использовали на 95%. А клоунская власть херит все хорошие начинания в стране, произошедшие после Майдана, но иногда откатывает свои дебильные решения из-за общественного резонанса,но поскольку это власть дебилов, то вернуть как было не могут, а делают еще хуже. Ни деньги, ни бокс быстро получить теперь нельзя, поэтому люди все покупают сами, а потом долго выбивают свои деньги.
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02.01.2021 19:52 Відповісти
Зебіли - вони такі... зебіли! 😁
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02.01.2021 18:57 Відповісти
нах родакам этот беби бокс если можно взять баблишко и потратить на себя любимых )
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02.01.2021 18:31 Відповісти
На себе не вийде, там спецкартка і перелік магазинів дитячого шмоту/підгузників...
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02.01.2021 18:35 Відповісти
стоимость боксика выше, чем сумма, которую предлагают зебобики.
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02.01.2021 18:38 Відповісти
Це зараз...Рік назад була протилежна картина
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02.01.2021 19:01 Відповісти
Ні, бо якраз нові бокси ще ДОСІ не закупили на тендері - мова якраз про старі бокси була! Останній тендер був у першій половині 2019!
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02.01.2021 19:11 Відповісти
Там баблишко вроде как и не давали.
Дают карточку с определенной суммой, которую можно отоварить только в определенных магазинах, например в Епицентре.
Ну, или может кто получал то расскажет подробнее...
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02.01.2021 18:39 Відповісти
Задумка бебибокса заключалась в том, чтобы это была материальная помощь государства которая гарантированно будет адресована малышу. Помощь которую несознательные родители никак не могут иначе применить кроме как к ребенку, это непосредственно товары детского использования. Если она предлагается деньгами чем она по сути отличается от обычных выплат по материнству? Ничем, программа теряет свою суть.
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02.01.2021 19:02 Відповісти
НЕ мерзнуть же ребенку- отдадут все за комунальные...как раз хватит на три месяца....
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02.01.2021 19:06 Відповісти
Там у статті написано - витрачати гроші можна тільки на товари для лічінусів.
"Ведь мы сказали, что можно эту карточку обеспечить товарами только в тех заведениях, которые не продадут табак, алкогольные напитки и так далее".
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02.01.2021 19:43 Відповісти
Ага, в магазинах правильных владельцев. Во всех десяти.
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02.01.2021 19:55 Відповісти
 
 