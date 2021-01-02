У листопаді-грудні більшість батьків новонароджених вибрали компенсації замість "пакета малюка", - Лазебна

Грошову компенсацію у рамках програми "Пакунок малюка" при народженні дитини за листопад-грудень отримали 11 тисяч батьків.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми впроваджували у вересні 2020 року монетизацію, був великий скепсис. По-перше, нам сказали, що ви її ніколи не виконаєте. Бо ми ж сказали, що можна цю картку забезпечити товарами тільки в тих закладах, які не продадуть тютюн, алкогольні напої тощо. У нас велика мережа закладів, яка приєдналася до цього пілотного проєкту. Ми її не призупиняли. Так, був ухвалений закон, що хтось має бажання отримати "бебі-бокс" у натуральній формі, а хтось користується компенсацією. І дивилася останні дані за листопад-грудень. Там, по-моєму, було, наприклад, 13 тисяч новонароджених дітей, і батьки 11 тисяч скористалися саме програмою компенсації", – повідомила вона.

За словами міністерки, зараз уряд веде переговори з UNOPS (Управлінням ООН з обслуговування проєктів), яке буде забезпечувати закупівлю і розвезення до пологових будинків "Пакунку малюка".

"Тому у людини буде право, що ось ти береш у пологовому будинку або "Пакунок малюка", або ти візьмеш картку. Все-таки людині треба давати право вибору", – сказала Лазебна.

Нагадаємо, 30 вересня 2020 року Верховна Рада прийняла проєкт закону №3006а про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка". Згідно із законопроєктом, "бебі-бокс" з набором товарів першої необхідності надається на безкоштовній основі батькам не більше, ніж в 30-денний термін з моменту народження дитини.

У листопаді Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги "Пакунок малюка", в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.

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