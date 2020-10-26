НСЗУ пропонує збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят

До впровадження Програми медичних гарантій, практично всі фінансові витрати - а це до 100 тис. гривень - лягали на сім'ї. Тому цього року у Програмі медичних гарантій Національна служба здоров’я визначила надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках пріоритетною послугою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

В Україні щорічно передчасно народжуються близько 20 тис. немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений. На ліки для підтримки перших місяців життя, виходжування та реабілітації цих немовлят необхідно дуже багато коштів.

"Цього року у Програмі медичних гарантій, Національна служба здоров’я визначила надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках пріоритетною послугою. Вона є безоплатною для родини. А за порятунок такого немовляти медичний заклад отримує від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом", йдеться в повідомленні.

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У наступному році НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги до 42 тисяч грн, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1500 г сягатиме 194 тисяч грн. Але це напряму залежить від того чи відбудеться збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік, зокрема, до 5 % від ВВП.

НСЗУ законтрактувала 122 медустанови на надання неонатальної допомоги новонародженим. Цього року тариф на надання неонатальної допомоги в Програмі медичних гарантій становить від 26 тис. грн до 98 500 тис грн. На загальну суму - 1,3 млрд грн. На сьогодні ці заклади отримали вже понад 716 млн грн.

Передчасно народжені немовлята безоплатно отримують медичні послуги на всіх етапах лікування, медикаментозну терапію та хірургічні втручання, догляд за передчасно з або без переведення до відділення інтенсивної терапії, проведення неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень, виходжування після перебування у відділенні/палаті інтенсивної терапії, цілодобове повне або часткове парентеральне харчування, цілодобове лабораторне, рентгенологічне та ультразвукове обстеження, а також аудіологічний, офтальмологічний та метаболічний скринінги дітей.Дороговартісні препарати для передчасно народжених діток, зокрема, легеневі сурфактанти, перинатальні центри отримують додатково централізовано за держзакупівлями.

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За потреби, такі немовлята отримують і медичну реабілітацію, яку Національна служба здоров’я оплачує за окремим пакетом.