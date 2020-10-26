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НСЗУ предлагает увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

НСЗУ предлагает увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев

До внедрения Программы медицинских гарантий, практически все финансовые расходы - а это до 100 тыс. гривен - ложились на семьи. Поэтому в этом году в программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья определила оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

В Украине ежегодно преждевременно рождаются около 20 тыс. младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный. На лекарства для поддержки первых месяцев жизни, выхаживания и реабилитации этих младенцев необходимо очень много средств.

"В этом году в программе медицинских гарантий НСЗУ определила оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой. Она является бесплатной для семьи. А за спасение такого младенца медицинское учреждение получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу", - говористя в сообщении.

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В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 млн грн, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г достигнет 194 тысяч грн. Но это напрямую зависит от того, произойдет ли увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021, в частности, до 5% от ВВП.

НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным. В этом году тариф на предоставление неонатальной помощи в Программе медицинских гарантий составляет от 26 тыс. Грн до 98 500 тыс грн. На общую сумму - 1,3 млрд грн. На сегодня эти заведения получили уже более 716 млн грн.

Преждевременно рожденные младенцы безвозмездно получают медицинские услуги на всех этапах лечения, медикаментозную терапию и хирургические вмешательства, уход за преждевременно с или без перевода в отделение интенсивной терапии, проведение неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких, выхаживание после пребывания в отделении/палате интенсивной терапии, круглосуточное полное или частичное парентеральное питание, круглосуточное лабораторное, рентгенологическое и ультразвуковое обследование, а также аудиологический, офтальмологический и метаболический скрининги детей. Дорогостоящие препараты для недоношенных детей, в частности, легочные сурфактанты, перинатальные центры получают дополнительно централизованно по госзакупкам.

При необходимости такие младенцы получают и медицинскую реабилитацию, которую Национальная служба здоровья оплачивает отдельным пакетом.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Шо, менделя уже - того?
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26.10.2020 15:06 Ответить
Опять Керносу поблажка.
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26.10.2020 18:43 Ответить
 
 