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ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19, - представитель Организации Харрис
Всемирная организация здравоохранения 26 января выпустила новые клинические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, в том числе с устойчивыми симптомами после выздоровления.
Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны использовать пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, чтобы иметь возможность определить, ухудшается ли состояние, и стоит ли получить лечение в больнице", - отметила она.
В ВОЗ посоветовали медикам укладывать пациента на живот, чтобы улучшить приток кислорода.
Также рекомендуется применение малых доз антикоагулянтов для предотвращения образования тромбов.
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+7 Татьяна Лайф
показать весь комментарий26.01.2021 19:46
+5 Baks13
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+4 Bastian - Bastian
показать весь комментарий26.01.2021 18:44
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укладывать на живот - полненьким это проблематично - уже не подходит...
ипульсоксиметр ? это хорошо...
а рекомендации по лечению какие???
не то что эти...лохдаунщики паршивые
Как по мне- руководствуйтесь здравым смыслом, как говорили в античности- кому это выгодно.?
Посколько грипп ( смертность до 2,5% максимально) бушует только в СМИ, а СМИ пренадлежать власти,то данная афера выгодна власти.
Следующий этап-законный грабеж бюджета любой страны под прикрытием производства вакцины..Прогнозирую уменьшение численности населения особенно для +60.
и то что есть врачи от Бога и есть не дай Бог - это тоже аксиома (при чем они такие есть везде)...
что я могу еще сказать )))
В .Висоцького:
Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
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Для ТНК очень удобный инструмент - вне зависимости от вероисповедания и места нахождения- покупай вакцину...