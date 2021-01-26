РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5213 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 389 22

ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19, - представитель Организации Харрис

ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19, - представитель Организации Харрис

Всемирная организация здравоохранения 26 января выпустила новые клинические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, в том числе с устойчивыми симптомами после выздоровления.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны использовать пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови, чтобы иметь возможность определить, ухудшается ли состояние, и стоит ли получить лечение в больнице", - отметила она.

В ВОЗ посоветовали медикам укладывать пациента на живот, чтобы улучшить приток кислорода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендовала к использованию вакцину Moderna от COVID-19 и назвала исключения

Также рекомендуется применение малых доз антикоагулянтов для предотвращения образования тромбов.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Звучит , как анекдот, ещё бы посоветовали температуру измерять . ВОЗ такие же бесполезные, как и обсе. Обе гонят чушь за большие деньги
показать весь комментарий
26.01.2021 19:46
+5
Наверна єнта?
В .Висоцького:
Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😁
показать весь комментарий
26.01.2021 18:40
+4
Все эти оон, паре, пасе, включая воз, уже давно полностью деградировли и стали затратными и бесполезными
показать весь комментарий
26.01.2021 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рекомендации по лечению??
укладывать на живот - полненьким это проблематично - уже не подходит...
ипульсоксиметр ? это хорошо...
а рекомендации по лечению какие???
показать весь комментарий
26.01.2021 18:32 Ответить
Читай нижче..)
показать весь комментарий
26.01.2021 18:41 Ответить
классика! лучше не скажешь!
не то что эти...лохдаунщики паршивые
показать весь комментарий
26.01.2021 19:25 Ответить
... поради які? - не лікувати, мало мруть. Нехай помирають на животі, не зразу видко, що людині погано, встигне померти доки нададуть допомогу. )))
показать весь комментарий
26.01.2021 18:42 Ответить
ты такой смешной. А скажи еще чтонибудь сменшое, ну пожалуйста.
показать весь комментарий
26.01.2021 18:53 Ответить
Нет во всем мире толком протокола лечения от ковида. Если бы знали как лечить, столько людей бы не умирало. Что тут непонятного?
показать весь комментарий
26.01.2021 18:52 Ответить
Вы медик?
показать весь комментарий
26.01.2021 19:29 Ответить
В Украине очень часто встречаются такие медики, что с ними лучше не встречатся...
Как по мне- руководствуйтесь здравым смыслом, как говорили в античности- кому это выгодно.?
Посколько грипп ( смертность до 2,5% максимально) бушует только в СМИ, а СМИ пренадлежать власти,то данная афера выгодна власти.
Следующий этап-законный грабеж бюджета любой страны под прикрытием производства вакцины..Прогнозирую уменьшение численности населения особенно для +60.
показать весь комментарий
26.01.2021 20:04 Ответить
любая афера замешанная на панике и страхе кому-то выгодна..
и то что есть врачи от Бога и есть не дай Бог - это тоже аксиома (при чем они такие есть везде)...
показать весь комментарий
26.01.2021 20:17 Ответить
Если кто-то тебе что-то уперто навязывает, значит, хочет на...пать. Так всегда было.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:32 Ответить
У меня стоматологическое направление. Но большинство в семье разного профиля медика. Есть и очень именитые, но .....переболели почти все в разной форме и мне сложно Вам передать какими методами только не лечились...
показать весь комментарий
26.01.2021 20:26 Ответить
повезло... в смысле, что есть медики среди родни...что переболели в разной форме - тоже можно сказать повезло - знаете врага не по наслышке и даст Бог второй раз не подхватите..
что я могу еще сказать )))
показать весь комментарий
26.01.2021 20:31 Ответить
Спасибо за теплые слова. На этом ресурсе это даже не редкость, а просто крайнее исключение. Украинцев стравливают друг с другом и мы с упоением на это ведёмся.
показать весь комментарий
26.01.2021 21:08 Ответить
Наверна єнта?
В .Висоцького:
Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😁
показать весь комментарий
26.01.2021 18:40 Ответить
лучше всего запретить продавать носки и батарейки
показать весь комментарий
26.01.2021 18:42 Ответить
Пульсоксиметры китайские не распроданы, термометры лучше разгребают - в каждом учреждении надо иметь.
показать весь комментарий
26.01.2021 18:42 Ответить
Все эти оон, паре, пасе, включая воз, уже давно полностью деградировли и стали затратными и бесполезными
показать весь комментарий
26.01.2021 18:44 Ответить
стали затратными и бесполезными

Для ТНК очень удобный инструмент - вне зависимости от вероисповедания и места нахождения- покупай вакцину...
показать весь комментарий
26.01.2021 20:06 Ответить
Вашу мать, мы это делаем уже полгода по своей практике!!! А вы со своим сраным как не ремдесивиром так актемрой (для эвтаназии)
показать весь комментарий
26.01.2021 18:52 Ответить
там мови про лікування не йдеться,- діагностика на глазок, бо захворювання у кожного протікає по різному, звертаються до сімейного лікаря с запізненням , пульсоксиметри іноді брешуть, сімейні лікарі не в змозі онлайн діагностувати і лікувати, вся надія на швидку, ті строго працють по протоколу ,багатий досвід лікарів швидкої часто вирішує вашу долю
показать весь комментарий
26.01.2021 18:58 Ответить
ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс - Цензор.НЕТ 9911
показать весь комментарий
26.01.2021 19:20 Ответить
Звучит , как анекдот, ещё бы посоветовали температуру измерять . ВОЗ такие же бесполезные, как и обсе. Обе гонят чушь за большие деньги
показать весь комментарий
26.01.2021 19:46 Ответить
 
 