ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс

Всесвітня організація охорони здоров'я 26 січня випустила нові клінічні рекомендації щодо лікування пацієнтів з COVID-19, зокрема зі стійкими симптомами після одужання.

Про це заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Пацієнти з COVID-19 в домашніх умовах мають використовувати пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові, щоб мати можливість визначити, чи погіршується стан, і чи варто отримувати лікування в лікарні", - зазначила вона.

У ВООЗ порадили медикам укладати пацієнта на живіт, щоб поліпшити приплив кисню.

Також рекомендується застосування малих доз антикоагулянтів для запобігання утворенню тромбів.

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