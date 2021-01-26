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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс

ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс

Всесвітня організація охорони здоров'я 26 січня випустила нові клінічні рекомендації щодо лікування пацієнтів з COVID-19, зокрема зі стійкими симптомами після одужання.

Про це заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Пацієнти з COVID-19 в домашніх умовах мають використовувати пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові, щоб мати можливість визначити, чи погіршується стан, і чи варто отримувати лікування в лікарні", - зазначила вона.

У ВООЗ порадили медикам укладати пацієнта на живіт, щоб поліпшити приплив кисню.

Також рекомендується застосування малих доз антикоагулянтів для запобігання утворенню тромбів.

Читайте також: ВООЗ рекомендувала до використання вакцину Moderna від COVID-19 і назвала винятки

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Звучит , как анекдот, ещё бы посоветовали температуру измерять . ВОЗ такие же бесполезные, как и обсе. Обе гонят чушь за большие деньги
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26.01.2021 19:46
+5
Наверна єнта?
В .Висоцького:
Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😁
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26.01.2021 18:40
+4
Все эти оон, паре, пасе, включая воз, уже давно полностью деградировли и стали затратными и бесполезными
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26.01.2021 18:44
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рекомендации по лечению??
укладывать на живот - полненьким это проблематично - уже не подходит...
ипульсоксиметр ? это хорошо...
а рекомендации по лечению какие???
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26.01.2021 18:32 Відповісти
Читай нижче..)
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26.01.2021 18:41 Відповісти
классика! лучше не скажешь!
не то что эти...лохдаунщики паршивые
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26.01.2021 19:25 Відповісти
... поради які? - не лікувати, мало мруть. Нехай помирають на животі, не зразу видко, що людині погано, встигне померти доки нададуть допомогу. )))
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26.01.2021 18:42 Відповісти
ты такой смешной. А скажи еще чтонибудь сменшое, ну пожалуйста.
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26.01.2021 18:53 Відповісти
Нет во всем мире толком протокола лечения от ковида. Если бы знали как лечить, столько людей бы не умирало. Что тут непонятного?
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26.01.2021 18:52 Відповісти
Вы медик?
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26.01.2021 19:29 Відповісти
В Украине очень часто встречаются такие медики, что с ними лучше не встречатся...
Как по мне- руководствуйтесь здравым смыслом, как говорили в античности- кому это выгодно.?
Посколько грипп ( смертность до 2,5% максимально) бушует только в СМИ, а СМИ пренадлежать власти,то данная афера выгодна власти.
Следующий этап-законный грабеж бюджета любой страны под прикрытием производства вакцины..Прогнозирую уменьшение численности населения особенно для +60.
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26.01.2021 20:04 Відповісти
любая афера замешанная на панике и страхе кому-то выгодна..
и то что есть врачи от Бога и есть не дай Бог - это тоже аксиома (при чем они такие есть везде)...
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26.01.2021 20:17 Відповісти
Если кто-то тебе что-то уперто навязывает, значит, хочет на...пать. Так всегда было.
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26.01.2021 23:32 Відповісти
У меня стоматологическое направление. Но большинство в семье разного профиля медика. Есть и очень именитые, но .....переболели почти все в разной форме и мне сложно Вам передать какими методами только не лечились...
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26.01.2021 20:26 Відповісти
повезло... в смысле, что есть медики среди родни...что переболели в разной форме - тоже можно сказать повезло - знаете врага не по наслышке и даст Бог второй раз не подхватите..
что я могу еще сказать )))
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26.01.2021 20:31 Відповісти
Спасибо за теплые слова. На этом ресурсе это даже не редкость, а просто крайнее исключение. Украинцев стравливают друг с другом и мы с упоением на это ведёмся.
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26.01.2021 21:08 Відповісти
Наверна єнта?
В .Висоцького:
Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😁
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26.01.2021 18:40 Відповісти
лучше всего запретить продавать носки и батарейки
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26.01.2021 18:42 Відповісти
Пульсоксиметры китайские не распроданы, термометры лучше разгребают - в каждом учреждении надо иметь.
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26.01.2021 18:42 Відповісти
Все эти оон, паре, пасе, включая воз, уже давно полностью деградировли и стали затратными и бесполезными
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26.01.2021 18:44 Відповісти
стали затратными и бесполезными

Для ТНК очень удобный инструмент - вне зависимости от вероисповедания и места нахождения- покупай вакцину...
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26.01.2021 20:06 Відповісти
Вашу мать, мы это делаем уже полгода по своей практике!!! А вы со своим сраным как не ремдесивиром так актемрой (для эвтаназии)
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26.01.2021 18:52 Відповісти
там мови про лікування не йдеться,- діагностика на глазок, бо захворювання у кожного протікає по різному, звертаються до сімейного лікаря с запізненням , пульсоксиметри іноді брешуть, сімейні лікарі не в змозі онлайн діагностувати і лікувати, вся надія на швидку, ті строго працють по протоколу ,багатий досвід лікарів швидкої часто вирішує вашу долю
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26.01.2021 18:58 Відповісти
ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс - Цензор.НЕТ 9911
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26.01.2021 19:20 Відповісти
Звучит , как анекдот, ещё бы посоветовали температуру измерять . ВОЗ такие же бесполезные, как и обсе. Обе гонят чушь за большие деньги
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26.01.2021 19:46 Відповісти
 
 