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ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19, - представниця Організації Харріс
Всесвітня організація охорони здоров'я 26 січня випустила нові клінічні рекомендації щодо лікування пацієнтів з COVID-19, зокрема зі стійкими симптомами після одужання.
Про це заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Пацієнти з COVID-19 в домашніх умовах мають використовувати пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові, щоб мати можливість визначити, чи погіршується стан, і чи варто отримувати лікування в лікарні", - зазначила вона.
У ВООЗ порадили медикам укладати пацієнта на живіт, щоб поліпшити приплив кисню.
Також рекомендується застосування малих доз антикоагулянтів для запобігання утворенню тромбів.
Топ коментарі
+7 Татьяна Лайф
показати весь коментар26.01.2021 19:46
+5 Baks13
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+4 Bastian - Bastian
показати весь коментар26.01.2021 18:44
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укладывать на живот - полненьким это проблематично - уже не подходит...
ипульсоксиметр ? это хорошо...
а рекомендации по лечению какие???
не то что эти...лохдаунщики паршивые
Как по мне- руководствуйтесь здравым смыслом, как говорили в античности- кому это выгодно.?
Посколько грипп ( смертность до 2,5% максимально) бушует только в СМИ, а СМИ пренадлежать власти,то данная афера выгодна власти.
Следующий этап-законный грабеж бюджета любой страны под прикрытием производства вакцины..Прогнозирую уменьшение численности населения особенно для +60.
и то что есть врачи от Бога и есть не дай Бог - это тоже аксиома (при чем они такие есть везде)...
что я могу еще сказать )))
В .Висоцького:
Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
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Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
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