Сенат утвердил назначение Блинкена госсекретарем США

Сенат утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Государственного департамента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Голосование еще не завершено, однако Блинкен уже заручился поддержкой более 50 сенаторов, чего достаточно для того, чтобы занять пост госсекретаря США. Ранее его кандидатуру поддержал сенатский комитет по иностранным делам.

В период президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

В первой администрации экс-президента Барака Обамы (2009-2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был уже вице-президентом. В 2013-2015 годы Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах - заместителем государственного секретаря США.

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Карьеру на госслужбе Блинкен, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов по специальности юриспруденция, начал еще в период президентства Билла Клинтона (1994-2001 годы), которому он готовил речи по внешнеполитическим вопросам. Также Блинкен состоял в аппарате Совета национальной безопасности США, являлся специальным помощником президента, курировал проблемы отношений с Европой.