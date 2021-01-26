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Сенат утвердил назначение Блинкена госсекретарем США

Сенат утвердил назначение Блинкена госсекретарем США

Сенат утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Государственного департамента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Голосование еще не завершено, однако Блинкен уже заручился поддержкой более 50 сенаторов, чего достаточно для того, чтобы занять пост госсекретаря США. Ранее его кандидатуру поддержал сенатский комитет по иностранным делам.

В период президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

В первой администрации экс-президента Барака Обамы (2009-2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был уже вице-президентом. В 2013-2015 годы Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах - заместителем государственного секретаря США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживаю предоставление летального оружия Украине, - кандидат на пост госсекретаря США Блинкен

Карьеру на госслужбе Блинкен, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов по специальности юриспруденция, начал еще в период президентства Билла Клинтона (1994-2001 годы), которому он готовил речи по внешнеполитическим вопросам. Также Блинкен состоял в аппарате Совета национальной безопасности США, являлся специальным помощником президента, курировал проблемы отношений с Европой.

Автор: 

Госдепартамент США (1817) Сенат США (495) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+12
Это кажется Блинкен с украинскими корнями. Будет весело.
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26.01.2021 19:55
+9
Многие отмечали, что у Блинкена природная ненависть к попиранию прав и свобод, а также - неприятие тоталитарных режимов и правителей.
Пора кому-то "аквадискотеку" включить!
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26.01.2021 20:00
+8
бо русофобія є здоровою реакцією людини на русню.
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26.01.2021 20:09
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Это кажется Блинкен с украинскими корнями. Будет весело.
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26.01.2021 19:55 Ответить
На тому березі калюжі завжди веселіше, ніж на цьому поблизу від рашки.
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26.01.2021 19:56 Ответить
Правнук еврейского писателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B5%D0%B8%D1%80 Меера Блинкена (1879-1915), уроженца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Переяслава и выпускника Киевского коммерческого училища, публиковавшегося на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88 идише под псевдонимом «Б. Меер»
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26.01.2021 20:00 Ответить
Який втік до США від єврейських погромів.
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26.01.2021 20:41 Ответить
Ну хоч не "нове обличчя".
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26.01.2021 19:55 Ответить
Русафоб))
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26.01.2021 19:55 Ответить
А чому русафоб? Просто вірно оцінює загрозу ерефії світу, порядку, демократії....
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26.01.2021 20:02 Ответить
бо русофобія є здоровою реакцією людини на русню.
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26.01.2021 20:09 Ответить
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26.01.2021 20:35 Ответить
Это всё придумал Черчиль ...
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26.01.2021 19:56 Ответить
Цитату треба брати в лапки.
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26.01.2021 19:58 Ответить
Черчиля уже вынесли из овального кабинета. Наверное Чемберлена принесут.
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26.01.2021 20:12 Ответить
Я надеюсь, ты под "черчиллем" не подразумеваешь вот это рыжее, которое облизывает двух агентов фсб в Овальном Оффисе?

Сенат затвердив призначення Блінкена держсекретарем США - Цензор.НЕТ 2385
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26.01.2021 20:21 Ответить
Рыжий уже отдыхает а вот новый жилец бюст Черчилля подаренный давно Томми Блером убрал. Ну я еще понимаю Обама бюст убирал будучи против колониализма а чем Байдену Черчиль не угодил??
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26.01.2021 21:36 Ответить
А откуда известно, шо таки убрал?
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26.01.2021 21:42 Ответить
его пресс секретарь сказала вот линк на https://www.cnn.com/2021/01/21/politics/winston-churchill-bust-oval-office/index.html CNN
мутно как-то некоторые пишут что просто в угол задвинул со стола
может происки VP всех индусов от Черчилля бомбит
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26.01.2021 22:13 Ответить
Нам тут только индусячьего влияния на WH не хватало, ну.
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26.01.2021 22:19 Ответить
Так а чем Черчилль для США может быть привлекательным, чтобы ему памятники ставить? Слил им мировое господство разве что?
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27.01.2021 12:23 Ответить
Многие отмечали, что у Блинкена природная ненависть к попиранию прав и свобод, а также - неприятие тоталитарных режимов и правителей.
Пора кому-то "аквадискотеку" включить!
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26.01.2021 20:00 Ответить
Прадед писатель почему- то же свентил отсюда в начале 20 века
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26.01.2021 20:03 Ответить
Потому что антисемитизм царская власть развивала. Чёрную сотню подпитывала.
Поощряла погромы.
Одни евреи уехали в США, другие объединились и пошли революцию делать.
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26.01.2021 20:47 Ответить
Шикарный был мультик - American Tail там семью Файвела Мышковца притесняли коты черносотенцы и они все свалили пароходом сначала на Эллис айленд а потом в Бруклин.
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26.01.2021 21:39 Ответить
А мой кот( самый главный тигр в селе) - Мойша. А сестра его, соответствено, - Циля
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26.01.2021 22:21 Ответить
Как в том анекдоте - Ну разве можно животное человеческим именем называть? Назвали бы его Васькой
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26.01.2021 22:41 Ответить
Он в молодом возрасте чуть глаза не лишился в боях за территорию. Назвали в честь Мойше Даяна.
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26.01.2021 22:50 Ответить
Даян был крепкий орешек несмотря на то что социалист
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26.01.2021 23:34 Ответить
выключить
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26.01.2021 22:44 Ответить
Может даст немного жару оголтелым кацапам!
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26.01.2021 20:04 Ответить
"Думаю, даже украинцы признали бы, что для нас не было бы уместно вступать в боевые действия с россиянами. Это бы не пошло на пользу и Украине", - подчеркнул Обама. Источник: https://censor.net/ru/n276718
Так вот кто насоветовал Обамке сдать Украину.
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26.01.2021 20:05 Ответить
GUT !!!
Dobre !
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26.01.2021 20:08 Ответить
генау ! khoroscho !
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26.01.2021 20:39 Ответить
Тока кацапам не говорите об этом пока... Пусть это будет для них сюрпризом.
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26.01.2021 20:17 Ответить
ну вот... ни какой-то там друг детства или артист разговорного жанра... э-эх..
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26.01.2021 20:41 Ответить
А теперь начнется интересное: глобальная чистка от кацапского дерьма среди американских спец.служб, дипломатов, общественных деятелей и т.д. и не только американских очень возможно чистка и до нашего СБУ докатится. Блинкен это принципиальный соперник с блестящим образованием и огромным опытом, Хремль еще здригнеться от его имени!))
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26.01.2021 20:43 Ответить
прапор у руки:
хай розпочинають з санації та реорганізації славістічєскіх кафєдр (русистика, яка насправді імперська московістика) у своїх університетах
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26.01.2021 20:51 Ответить
Там треба з керівниці ЦРУ розпочати, каферди то слідство.
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26.01.2021 20:54 Ответить
такі кафєдри - яйця русскаваміра, розкидані по місцях дорощування майбутніх зверхників
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26.01.2021 21:06 Ответить
3,14 зеле
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26.01.2021 21:31 Ответить
Антон Блинкин наверняка ведет родословную с одесских евреев.
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26.01.2021 21:45 Ответить
Скоро и посол США в Украине появится. "Страдающий" русофобией и зебилофобией.
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26.01.2021 21:48 Ответить
Поздравляю козломордых с очередным русофобом
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26.01.2021 22:08 Ответить
как и ожидалось ..путлеру дети задали вопрос :
- Чей дворец ?
- Дворец не мой
отвитил путлер ..
да но дворец всетаки есть и инфоаструктура в нем тоже , страусов только нет а то б я догадался чья дача
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26.01.2021 22:48 Ответить
Ще дві кримінальні справи відкрила ********* на новообраного президента Байдена. На що сподівається це бєніне кодло? Це вже не просто ганьба на весь світ, це серьозна небезпека для всієї України. Єдина надія на те, що американська розвідка працює та все вже про всіх знає. Зрадників все одно рано чи пізно покарають. Добре, що почали саме з дубінського. Далі буде.
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26.01.2021 22:54 Ответить
США начинают глобальную борьбу с коррупцией (Самый сок 2) и скоро всем ворюгам и коррупционерам будет не до жиру!
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27.01.2021 06:23 Ответить
вопиющий акт русофобии !
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27.01.2021 08:47 Ответить
 
 