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Сенат затвердив призначення Блінкена держсекретарем США

Сенат затвердив призначення Блінкена держсекретарем США

Сенат затвердив запропоновану новим американським президентом Джо Байденом кандидатуру Тоні Блінкена на посаду глави Державного департаменту США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голосування ще не завершено, проте Блінкен уже здобув підтримку понад 50 сенаторів, і цього достатньо для того, щоб обійняти посаду держсекретаря США. Раніше його кандидатуру підтримав сенатський комітет у закордонних справах.

У період президентської кампанії 2020 року Блінкен був неофіційним прес-секретарем кандидата в президенти Байдена, висвітлюючи для преси його погляди на вирішення зовнішньополітичних проблем.

У першій адміністрації експрезидента Барака Обами (2009-2013 роки) Блінкен обіймав посаду радника з питань національної безпеки Байдена, який тоді був уже віцепрезидентом. У 2013-2015 роки Блінкен обіймав посади заступника радника з питань національної безпеки президента США, у 2015-2017 роках - заступника державного секретаря США.

Кар'єру на держслужбі Блінкен, випускник Гарвардського та Колумбійського університетів за фахом "юриспруденція", розпочав іще в період президентства Білла Клінтона (1994-2001 роки), якому він готував розмови із зовнішньополітичних питань. Також Блінкен перебував в апараті Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, курирував проблеми відносин із Європою.

Читайте також: Байден не залишатиме без наслідків "ворожі дії РФ" у світі, - кандидат на пост держсекретаря Блінкен

Автор: 

Держдепартамент США (1612) Сенат США (593) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+12
Это кажется Блинкен с украинскими корнями. Будет весело.
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26.01.2021 19:55
+9
Многие отмечали, что у Блинкена природная ненависть к попиранию прав и свобод, а также - неприятие тоталитарных режимов и правителей.
Пора кому-то "аквадискотеку" включить!
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26.01.2021 20:00
+8
бо русофобія є здоровою реакцією людини на русню.
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26.01.2021 20:09
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Это кажется Блинкен с украинскими корнями. Будет весело.
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26.01.2021 19:55 Відповісти
На тому березі калюжі завжди веселіше, ніж на цьому поблизу від рашки.
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26.01.2021 19:56 Відповісти
Правнук еврейского писателя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B5%D0%B8%D1%80 Меера Блинкена (1879-1915), уроженца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Переяслава и выпускника Киевского коммерческого училища, публиковавшегося на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88 идише под псевдонимом «Б. Меер»
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26.01.2021 20:00 Відповісти
Який втік до США від єврейських погромів.
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26.01.2021 20:41 Відповісти
Ну хоч не "нове обличчя".
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26.01.2021 19:55 Відповісти
Русафоб))
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26.01.2021 19:55 Відповісти
А чому русафоб? Просто вірно оцінює загрозу ерефії світу, порядку, демократії....
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26.01.2021 20:02 Відповісти
бо русофобія є здоровою реакцією людини на русню.
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26.01.2021 20:09 Відповісти
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26.01.2021 20:35 Відповісти
Это всё придумал Черчиль ...
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26.01.2021 19:56 Відповісти
Цитату треба брати в лапки.
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26.01.2021 19:58 Відповісти
Черчиля уже вынесли из овального кабинета. Наверное Чемберлена принесут.
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26.01.2021 20:12 Відповісти
Я надеюсь, ты под "черчиллем" не подразумеваешь вот это рыжее, которое облизывает двух агентов фсб в Овальном Оффисе?

Сенат затвердив призначення Блінкена держсекретарем США - Цензор.НЕТ 2385
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26.01.2021 20:21 Відповісти
Рыжий уже отдыхает а вот новый жилец бюст Черчилля подаренный давно Томми Блером убрал. Ну я еще понимаю Обама бюст убирал будучи против колониализма а чем Байдену Черчиль не угодил??
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26.01.2021 21:36 Відповісти
А откуда известно, шо таки убрал?
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26.01.2021 21:42 Відповісти
его пресс секретарь сказала вот линк на https://www.cnn.com/2021/01/21/politics/winston-churchill-bust-oval-office/index.html CNN
мутно как-то некоторые пишут что просто в угол задвинул со стола
может происки VP всех индусов от Черчилля бомбит
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26.01.2021 22:13 Відповісти
Нам тут только индусячьего влияния на WH не хватало, ну.
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26.01.2021 22:19 Відповісти
Так а чем Черчилль для США может быть привлекательным, чтобы ему памятники ставить? Слил им мировое господство разве что?
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27.01.2021 12:23 Відповісти
Многие отмечали, что у Блинкена природная ненависть к попиранию прав и свобод, а также - неприятие тоталитарных режимов и правителей.
Пора кому-то "аквадискотеку" включить!
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26.01.2021 20:00 Відповісти
Прадед писатель почему- то же свентил отсюда в начале 20 века
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26.01.2021 20:03 Відповісти
Потому что антисемитизм царская власть развивала. Чёрную сотню подпитывала.
Поощряла погромы.
Одни евреи уехали в США, другие объединились и пошли революцию делать.
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26.01.2021 20:47 Відповісти
Шикарный был мультик - American Tail там семью Файвела Мышковца притесняли коты черносотенцы и они все свалили пароходом сначала на Эллис айленд а потом в Бруклин.
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26.01.2021 21:39 Відповісти
А мой кот( самый главный тигр в селе) - Мойша. А сестра его, соответствено, - Циля
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26.01.2021 22:21 Відповісти
Как в том анекдоте - Ну разве можно животное человеческим именем называть? Назвали бы его Васькой
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26.01.2021 22:41 Відповісти
Он в молодом возрасте чуть глаза не лишился в боях за территорию. Назвали в честь Мойше Даяна.
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26.01.2021 22:50 Відповісти
Даян был крепкий орешек несмотря на то что социалист
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26.01.2021 23:34 Відповісти
выключить
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26.01.2021 22:44 Відповісти
Может даст немного жару оголтелым кацапам!
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26.01.2021 20:04 Відповісти
"Думаю, даже украинцы признали бы, что для нас не было бы уместно вступать в боевые действия с россиянами. Это бы не пошло на пользу и Украине", - подчеркнул Обама. Источник: https://censor.net/ru/n276718
Так вот кто насоветовал Обамке сдать Украину.
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26.01.2021 20:05 Відповісти
GUT !!!
Dobre !
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26.01.2021 20:08 Відповісти
генау ! khoroscho !
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26.01.2021 20:39 Відповісти
Тока кацапам не говорите об этом пока... Пусть это будет для них сюрпризом.
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26.01.2021 20:17 Відповісти
ну вот... ни какой-то там друг детства или артист разговорного жанра... э-эх..
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26.01.2021 20:41 Відповісти
А теперь начнется интересное: глобальная чистка от кацапского дерьма среди американских спец.служб, дипломатов, общественных деятелей и т.д. и не только американских очень возможно чистка и до нашего СБУ докатится. Блинкен это принципиальный соперник с блестящим образованием и огромным опытом, Хремль еще здригнеться от его имени!))
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26.01.2021 20:43 Відповісти
прапор у руки:
хай розпочинають з санації та реорганізації славістічєскіх кафєдр (русистика, яка насправді імперська московістика) у своїх університетах
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26.01.2021 20:51 Відповісти
Там треба з керівниці ЦРУ розпочати, каферди то слідство.
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26.01.2021 20:54 Відповісти
такі кафєдри - яйця русскаваміра, розкидані по місцях дорощування майбутніх зверхників
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26.01.2021 21:06 Відповісти
3,14 зеле
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26.01.2021 21:31 Відповісти
Антон Блинкин наверняка ведет родословную с одесских евреев.
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26.01.2021 21:45 Відповісти
Скоро и посол США в Украине появится. "Страдающий" русофобией и зебилофобией.
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26.01.2021 21:48 Відповісти
Поздравляю козломордых с очередным русофобом
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26.01.2021 22:08 Відповісти
как и ожидалось ..путлеру дети задали вопрос :
- Чей дворец ?
- Дворец не мой
отвитил путлер ..
да но дворец всетаки есть и инфоаструктура в нем тоже , страусов только нет а то б я догадался чья дача
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26.01.2021 22:48 Відповісти
Ще дві кримінальні справи відкрила ********* на новообраного президента Байдена. На що сподівається це бєніне кодло? Це вже не просто ганьба на весь світ, це серьозна небезпека для всієї України. Єдина надія на те, що американська розвідка працює та все вже про всіх знає. Зрадників все одно рано чи пізно покарають. Добре, що почали саме з дубінського. Далі буде.
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26.01.2021 22:54 Відповісти
США начинают глобальную борьбу с коррупцией (Самый сок 2) и скоро всем ворюгам и коррупционерам будет не до жиру!
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27.01.2021 06:23 Відповісти
вопиющий акт русофобии !
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27.01.2021 08:47 Відповісти
 
 