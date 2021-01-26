Сенат затвердив призначення Блінкена держсекретарем США

Сенат затвердив запропоновану новим американським президентом Джо Байденом кандидатуру Тоні Блінкена на посаду глави Державного департаменту США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голосування ще не завершено, проте Блінкен уже здобув підтримку понад 50 сенаторів, і цього достатньо для того, щоб обійняти посаду держсекретаря США. Раніше його кандидатуру підтримав сенатський комітет у закордонних справах.

У період президентської кампанії 2020 року Блінкен був неофіційним прес-секретарем кандидата в президенти Байдена, висвітлюючи для преси його погляди на вирішення зовнішньополітичних проблем.

У першій адміністрації експрезидента Барака Обами (2009-2013 роки) Блінкен обіймав посаду радника з питань національної безпеки Байдена, який тоді був уже віцепрезидентом. У 2013-2015 роки Блінкен обіймав посади заступника радника з питань національної безпеки президента США, у 2015-2017 роках - заступника державного секретаря США.

Кар'єру на держслужбі Блінкен, випускник Гарвардського та Колумбійського університетів за фахом "юриспруденція", розпочав іще в період президентства Білла Клінтона (1994-2001 роки), якому він готував розмови із зовнішньополітичних питань. Також Блінкен перебував в апараті Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, курирував проблеми відносин із Європою.

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