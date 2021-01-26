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Хатзивассилиу-Цовилис стала первой женщиной-генсеком ПАСЕ в истории организации

Хатзивассилиу-Цовилис стала первой женщиной-генсеком ПАСЕ в истории организации

Парламентскую ассамблею Совета Европы впервые возглавила женщина - гражданка Греции Деспина Хатзивассилиу-Цовилис.

Об этом сказано в сообщении на сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

Хатзивассилиу-Цовилис имеет докторскую степень по Европейской конвенции о правах человека. В Совете Европы она трудится с 1993 года. Хатзивассилиу-Цовилис будет возглавлять ПАСЕ в течение 5 лет начиная с 1 марта 2021 года.

"Для меня большая честь - доверие членов и их мобилизация, я готов принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников Ассамблеи, я с энтузиазмом рассчитываю на совместную работу с членами Ассамблеи с 1 марта, чтобы усилить влияние нашей Ассамблеи в наших 47 государствах-членах и за их пределами", - сказала она после избрания.

Также на Цензор.НЕТ: Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России

В соответствии с Регламентом Ассамблеи Генеральный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование ПАСЕ, выполняет ее решения и координирует работу комитетов. Всего в секретариате Ассамблеи работают около 90 сотрудников.

Автор: 

женщины (883) ПАСЕ (1665) Хатзивассилиу-Цовилис (1)


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Топ комментарии
+5
- Иванов
- Я !
- Петров
- Я !
- Голозадов-Задунайский
- Я !
- Ну не хрена себе фамилия!
- Я !
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26.01.2021 21:32
+4
Наплодили стурбованих організацій а толку 0!
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26.01.2021 21:31
+3
якщо гречанка , то буде шкодити Україні на догоду росії . Чомусь так думаю .
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26.01.2021 21:32
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Наплодили стурбованих організацій а толку 0!
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26.01.2021 21:31 Ответить
якщо гречанка , то буде шкодити Україні на догоду росії . Чомусь так думаю .
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26.01.2021 21:32 Ответить
Хто-небудь зміг з третього разу прочитати її ім'я? )))
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26.01.2021 22:59 Ответить
Якщо Константін, то повєлітель тьми. Я так думаю.
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27.01.2021 07:26 Ответить
- Иванов
- Я !
- Петров
- Я !
- Голозадов-Задунайский
- Я !
- Ну не хрена себе фамилия!
- Я !
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26.01.2021 21:32 Ответить
Мусульманська Турція мені дорожча за кривославну Грецію .
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26.01.2021 21:33 Ответить
А вы в Греции были-то? Я вот в Турции никогда не был, хоть из Хиоса на берег турецкий через пролив и смотрел.
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26.01.2021 22:22 Ответить
и те и другие -нормальные люди
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26.01.2021 23:28 Ответить
Это название какой-нибудь бациллы.
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26.01.2021 21:43 Ответить
не))) ну чего сразу бациллы)))) ой не могу! ))))
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26.01.2021 21:45 Ответить
Времена такие.
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26.01.2021 21:50 Ответить
о да! тут не поспоришь...
а пару лет назад сравнивали б с названием цветка, например ))) или лекарственной травы)))
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26.01.2021 21:55 Ответить
Точно. На пузырьках с гомеопатией такое пишут. ><
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26.01.2021 21:59 Ответить
Melilotus officinalis, например.
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26.01.2021 22:03 Ответить
Хатзи цариця (вассилиу) - Цовилис))
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27.01.2021 03:57 Ответить
Толку от этих пасе-й...И шо, шо женщина? Они и так руководят миром из под тишка....
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26.01.2021 21:38 Ответить
А какой толк Вы бы хотели видеть от подобных организаций?
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26.01.2021 21:41 Ответить
Щоб вони ввели хутіну по самі гланди
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26.01.2021 21:46 Ответить
Действительно бесполезная организация, тем более что женщина может ввести по гланды!!! Нужно закрывать.
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26.01.2021 21:49 Ответить
Ваш вопрос никогда не получит ответа ....он так поставлен, что надо вообще создать вам новую организацию с уставом, полномочиями и финансированием....Я что , великий лидер мира? Но пасе просто место для отдыха за счет налогоплательщиков....
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26.01.2021 21:55 Ответить
Налогоплательщики? А не страны участники наполняют бюджет?
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26.01.2021 22:16 Ответить
 
 