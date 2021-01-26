Хатзивассилиу-Цовилис стала первой женщиной-генсеком ПАСЕ в истории организации

Парламентскую ассамблею Совета Европы впервые возглавила женщина - гражданка Греции Деспина Хатзивассилиу-Цовилис.

Об этом сказано в сообщении на сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

Хатзивассилиу-Цовилис имеет докторскую степень по Европейской конвенции о правах человека. В Совете Европы она трудится с 1993 года. Хатзивассилиу-Цовилис будет возглавлять ПАСЕ в течение 5 лет начиная с 1 марта 2021 года.

"Для меня большая честь - доверие членов и их мобилизация, я готов принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников Ассамблеи, я с энтузиазмом рассчитываю на совместную работу с членами Ассамблеи с 1 марта, чтобы усилить влияние нашей Ассамблеи в наших 47 государствах-членах и за их пределами", - сказала она после избрания.

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В соответствии с Регламентом Ассамблеи Генеральный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование ПАСЕ, выполняет ее решения и координирует работу комитетов. Всего в секретариате Ассамблеи работают около 90 сотрудников.