Хатзивассилиу-Цовилис стала первой женщиной-генсеком ПАСЕ в истории организации
Парламентскую ассамблею Совета Европы впервые возглавила женщина - гражданка Греции Деспина Хатзивассилиу-Цовилис.
Об этом сказано в сообщении на сайте ПАСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
Хатзивассилиу-Цовилис имеет докторскую степень по Европейской конвенции о правах человека. В Совете Европы она трудится с 1993 года. Хатзивассилиу-Цовилис будет возглавлять ПАСЕ в течение 5 лет начиная с 1 марта 2021 года.
"Для меня большая честь - доверие членов и их мобилизация, я готов принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников Ассамблеи, я с энтузиазмом рассчитываю на совместную работу с членами Ассамблеи с 1 марта, чтобы усилить влияние нашей Ассамблеи в наших 47 государствах-членах и за их пределами", - сказала она после избрания.
Также на Цензор.НЕТ: Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России
В соответствии с Регламентом Ассамблеи Генеральный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование ПАСЕ, выполняет ее решения и координирует работу комитетов. Всего в секретариате Ассамблеи работают около 90 сотрудников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Я !
- Петров
- Я !
- Голозадов-Задунайский
- Я !
- Ну не хрена себе фамилия!
- Я !
а пару лет назад сравнивали б с названием цветка, например ))) или лекарственной травы)))