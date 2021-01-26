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Хатзівассіліу-Цовіліс стала першою жінкою-генсеком ПАРЄ в історії організації

Хатзівассіліу-Цовіліс стала першою жінкою-генсеком ПАРЄ в історії організації

Парламентську асамблею Ради Європи вперше очолила жінка - громадянка Греції Деспіна Хатзівассіліу-Цовіліс.

Про це сказано в повідомленні на сайті ПАРЄ інформує Цензор.НЕТ.

Хатзівассіліу-Цовіліс має докторський ступінь з Європейської конвенції про права людини. У Раді Європи вона працює з 1993 року. Хатзівассіліу-Цовіліс очолюватиме ПАРЄ упродовж 5 років починаючи з 1 березня 2021 року.

"Для мене велика честь - довіра членів і їхня мобілізація, я готова прийняти виклик! Спираючись на компетентність співробітників Асамблеї, я з ентузіазмом розраховую на спільну роботу з членами Асамблеї з 1 березня, щоб посилити вплив нашої Асамблеї в наших 47 державах-членах і за їх межами", - сказала вона після обрання.

Відповідно до Регламенту Асамблеї Генеральний секретар забезпечує належне функціонування ПАРЄ, виконує її рішення і координує роботу комітетів. Всього в секретаріаті Асамблеї працюють близько 90 співробітників.

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Автор: 

жінки (623) ПАРЄ (846) Хатзівассіліу-Цовіліс (1)


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Топ коментарі
+5
- Иванов
- Я !
- Петров
- Я !
- Голозадов-Задунайский
- Я !
- Ну не хрена себе фамилия!
- Я !
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26.01.2021 21:32
+4
Наплодили стурбованих організацій а толку 0!
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26.01.2021 21:31
+3
якщо гречанка , то буде шкодити Україні на догоду росії . Чомусь так думаю .
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26.01.2021 21:32
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Наплодили стурбованих організацій а толку 0!
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26.01.2021 21:31 Відповісти
якщо гречанка , то буде шкодити Україні на догоду росії . Чомусь так думаю .
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26.01.2021 21:32 Відповісти
Хто-небудь зміг з третього разу прочитати її ім'я? )))
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26.01.2021 22:59 Відповісти
Якщо Константін, то повєлітель тьми. Я так думаю.
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27.01.2021 07:26 Відповісти
- Иванов
- Я !
- Петров
- Я !
- Голозадов-Задунайский
- Я !
- Ну не хрена себе фамилия!
- Я !
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26.01.2021 21:32 Відповісти
Мусульманська Турція мені дорожча за кривославну Грецію .
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26.01.2021 21:33 Відповісти
А вы в Греции были-то? Я вот в Турции никогда не был, хоть из Хиоса на берег турецкий через пролив и смотрел.
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26.01.2021 22:22 Відповісти
и те и другие -нормальные люди
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26.01.2021 23:28 Відповісти
Это название какой-нибудь бациллы.
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26.01.2021 21:43 Відповісти
не))) ну чего сразу бациллы)))) ой не могу! ))))
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26.01.2021 21:45 Відповісти
Времена такие.
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26.01.2021 21:50 Відповісти
о да! тут не поспоришь...
а пару лет назад сравнивали б с названием цветка, например ))) или лекарственной травы)))
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26.01.2021 21:55 Відповісти
Точно. На пузырьках с гомеопатией такое пишут. ><
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26.01.2021 21:59 Відповісти
Melilotus officinalis, например.
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26.01.2021 22:03 Відповісти
Хатзи цариця (вассилиу) - Цовилис))
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27.01.2021 03:57 Відповісти
Толку от этих пасе-й...И шо, шо женщина? Они и так руководят миром из под тишка....
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26.01.2021 21:38 Відповісти
А какой толк Вы бы хотели видеть от подобных организаций?
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26.01.2021 21:41 Відповісти
Щоб вони ввели хутіну по самі гланди
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26.01.2021 21:46 Відповісти
Действительно бесполезная организация, тем более что женщина может ввести по гланды!!! Нужно закрывать.
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26.01.2021 21:49 Відповісти
Ваш вопрос никогда не получит ответа ....он так поставлен, что надо вообще создать вам новую организацию с уставом, полномочиями и финансированием....Я что , великий лидер мира? Но пасе просто место для отдыха за счет налогоплательщиков....
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26.01.2021 21:55 Відповісти
Налогоплательщики? А не страны участники наполняют бюджет?
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26.01.2021 22:16 Відповісти
 
 