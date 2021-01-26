Хатзівассіліу-Цовіліс стала першою жінкою-генсеком ПАРЄ в історії організації

Парламентську асамблею Ради Європи вперше очолила жінка - громадянка Греції Деспіна Хатзівассіліу-Цовіліс.

Про це сказано в повідомленні на сайті ПАРЄ інформує Цензор.НЕТ.

Хатзівассіліу-Цовіліс має докторський ступінь з Європейської конвенції про права людини. У Раді Європи вона працює з 1993 року. Хатзівассіліу-Цовіліс очолюватиме ПАРЄ упродовж 5 років починаючи з 1 березня 2021 року.

"Для мене велика честь - довіра членів і їхня мобілізація, я готова прийняти виклик! Спираючись на компетентність співробітників Асамблеї, я з ентузіазмом розраховую на спільну роботу з членами Асамблеї з 1 березня, щоб посилити вплив нашої Асамблеї в наших 47 державах-членах і за їх межами", - сказала вона після обрання.

Відповідно до Регламенту Асамблеї Генеральний секретар забезпечує належне функціонування ПАРЄ, виконує її рішення і координує роботу комітетів. Всього в секретаріаті Асамблеї працюють близько 90 співробітників.

Читайте також: Сьогодні в Страсбурзі стартує зимова сесія ПАРЄ