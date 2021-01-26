По оценкам Минфина, стоимость проведения референдума - 2 млрд грн, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум из-за его высокой стоимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Комментируя принятие сегодня парламентом закона о всеукраинском референдуме, спикер отметил: "В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предполагал, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств".
Также Разумков напомнил о "тарифном кризисе" и отметил, что в настоящее время "каждая гривня должна быть на особом учете".
Отвечая на уточнение, о какой необходимой на референдум сумме идет речь, председатель Верховной Рады сказал: "Минфин говорит о том, что проведение референдума будет стоить бюджету Украины около 2 млрд грн. В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться, храниться в течение года и только 1 декабря куда-то перераспределяться... Парламент поддержал предложение этого не делать и в том случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на проведение референдума".
Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.
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Хто йому гроші дав - питання.
А між іншим всі зебіли вже про це забули, в них лише претензії до Порошенка - мало допомагає.
Через півроку ніхто і не згадає жодного питання.
Ан нєт..
1. Верба
2. Осина
3. Клен
Интересно, как это будет выглядеть, но я совсем не против...
1) Даешь закон через референдум, высшую форму демократии, расстрел за коррупционные действия чиновников...
Это о сокращении депутатов до 300...
Мудрый и простой нарид проголосует ЗА - даю 100% гарантии...
идет разрушение институтов прямо на наших глазах..
и быстро..
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https://twitter.com/viatrovych Volodymyr Viatrovych
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·https://twitter.com/viatrovych/status/1354055445401526272 8 ч
Прикре самогубство. Парламент ухвалив закон про референдум, який руйнує парламентаризм.
по идеи такие законы должны приниматься конституционным голосование - 300 голосов.
а если бы и подали, то КС подтвердил бы только.
мы же помним как КС не законно, по требованию Сопли разогнал прошлую ВР..
Бував..😁
НафтоГаз вивів 226 лярдів грв в оффшори та минус 70 лярдів винен Державі Україна...
Звісно, не те щоб "величезні" кошти, а те ,що
скільки Українців залишилося ще живих при
жахливих пограбувань та геноциду супрунського
та тарифного!!
ТА За 30років "панування" олігарХіщниських Влад!!
Оце їх і лякає!!
Закон же уже есть.
2 ярда ради такого не жалко. ЗЕ и СН за неделю больше ущерба наносят.
- г+г за допомогою натащіМовуНаХлібНеНамажешМосійчук серіальчиків про малоросів та пандочок,
- інтер тягою до здохшого совку та теми ждіМєньяІПробачМеніВсе,
- помийки ведмедчука ведмедчуком і рускім міром.
А тепер питання - які розумові процеси будуть відбуватися у мізках тих хто дивиться усе вищезгадане лайніще?