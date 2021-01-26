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По оценкам Минфина, стоимость проведения референдума - 2 млрд грн, - Разумков

По оценкам Минфина, стоимость проведения референдума - 2 млрд грн, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум из-за его высокой стоимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя принятие сегодня парламентом закона о всеукраинском референдуме, спикер отметил: "В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предполагал, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств".

Также Разумков напомнил о "тарифном кризисе" и отметил, что в настоящее время "каждая гривня должна быть на особом учете".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о законе о референдуме: Теперь власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа

Отвечая на уточнение, о какой необходимой на референдум сумме идет речь, председатель Верховной Рады сказал: "Минфин говорит о том, что проведение референдума будет стоить бюджету Украины около 2 млрд грн. В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться, храниться в течение года и только 1 декабря куда-то перераспределяться... Парламент поддержал предложение этого не делать и в том случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на проведение референдума".

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о референдуме позволит отменять любые законы без участия Рады, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: 

референдум (1504) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+11
просто упыри какие то, пилят даже воздух
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26.01.2021 22:23
+11
Первый НАРОДНЫЙ референдум будет с вопросом, - "Какое самое подходящее дерево для "Слуг народа и ОПЗЖ"?
1. Верба
2. Осина
3. Клен
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26.01.2021 22:26
+7
Зеля вже витратив 170 млн грн на своє піар опитування.
Хто йому гроші дав - питання.
А між іншим всі зебіли вже про це забули, в них лише претензії до Порошенка - мало допомагає.
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26.01.2021 22:26
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просто упыри какие то, пилят даже воздух
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26.01.2021 22:23 Ответить
Сейчас весь Ковидный Фонд вместе с миллионами из ЕС переведут на референдумы уровня "сколько раз в месяц должен отдыхать бубочка" и "какой интернет должен стоять у него в самолете"
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26.01.2021 22:24 Ответить
это хорошая новость , но для слуг, а не для мудрого нарида
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26.01.2021 22:24 Ответить
Зеля вже витратив 170 млн грн на своє піар опитування.
Хто йому гроші дав - питання.
А між іншим всі зебіли вже про це забули, в них лише претензії до Порошенка - мало допомагає.
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26.01.2021 22:26 Ответить
Кстати ДА - уже многие забыли про «спонсора» ************** опроса=>было много «версий» от ОПы/шМендель/СН, а потом просто «забыли»(?).......
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26.01.2021 22:32 Ответить
Бо всі телеканали мовчать.
Через півроку ніхто і не згадає жодного питання.
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26.01.2021 22:34 Ответить
Так ото ж......и «борцуны» где-то потерялись.......☹️
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26.01.2021 22:42 Ответить
А грозились зняти клована, якщо почне чудити.
Ан нєт..
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26.01.2021 22:42 Ответить
Я на прошлой неделе ездила в консульство (оформляла новый загранпаспорт=>действие старого выходит). В очереди, хочешь или нет, но прислушиваешься. Разговор между двумя «тетками» (35-40 лет) и одним дедуганом.......Дед «жаловался», что внук с 2015 «батрачит» на польскую фирму (поперечники были виноваты, что в Украине нет хорошей работы). В 2019 голосовал и агитировал за *********** и его «партию». И вот теперь этот внук хает ***********/и очень в нем разочаровался=>причина - хотят заробитчанин обложить налогами......и не потому что с приходом преЗедента везде и во всем ж.......
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26.01.2021 22:54 Ответить
Тобто свою дупу рятує.
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26.01.2021 23:02 Ответить
Забыла написать, что из-за Lockdown сейчас по «записи» и людей не много, но все равно есть маленькая очередь.....
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26.01.2021 23:15 Ответить
Первый НАРОДНЫЙ референдум будет с вопросом, - "Какое самое подходящее дерево для "Слуг народа и ОПЗЖ"?
1. Верба
2. Осина
3. Клен
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26.01.2021 22:26 Ответить
Клен - дорого. Как спец говорю. Для этих в самый раз их любимая береза.
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26.01.2021 22:54 Ответить
Почему дорого? Одно дерево можно много раз использовать. Кроме того, вешать не обязательно по одному. С березами в Киеве туговато, а вот каштан и липу в список можно добавить.
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27.01.2021 00:04 Ответить
Корабельная сосна.
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26.01.2021 23:06 Ответить
їх треба закопувати живцем, це буде справедливо щодо української землі яка їх носить.
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27.01.2021 05:09 Ответить
Кремль виділить для такої справи.
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26.01.2021 22:28 Ответить
Тоже мне деньги раша за воду и газ мигом отдаст на "Оманские счета".
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26.01.2021 22:29 Ответить
Тебе ж першого і розстріляють. По закону "за клєвєту".
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26.01.2021 22:32 Ответить
В Китае все работает и эта страна стала второй экономикой в мире...
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26.01.2021 22:33 Ответить
есть где поживится можновладцам
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26.01.2021 22:31 Ответить
"конец эпохи бедности" так стремительно наступил, что у "слуг" денег не осталось даже на всенародный лохотрон и это еще даже 2 годков не прошло, как гнусавое и ЗЕленое членом по стране, как по той пианине, стучит ...
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26.01.2021 22:32 Ответить
Если задать правильный вопрос можно за день два отбить...
Интересно, как это будет выглядеть, но я совсем не против...
1) Даешь закон через референдум, высшую форму демократии, расстрел за коррупционные действия чиновников...
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26.01.2021 22:32 Ответить
Содержание за год в ВР депутатов дармоедов не меньше.
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26.01.2021 22:32 Ответить
Бачиш, Славік, до чого ви Україну довели... Одне тільки слово на думку спадає...
За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 7170
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26.01.2021 22:40 Ответить
на референдуме вопросы будет задавать власть! и вопросы выгодные этой власти. демократия куле но 73 процентные схавают.
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26.01.2021 22:35 Ответить
а я знаю какой вопрос вынесут на первый референдум, если не удастся его провести через ВР.
Это о сокращении депутатов до 300...
Мудрый и простой нарид проголосует ЗА - даю 100% гарантии...
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26.01.2021 22:40 Ответить
не завидую Президенту,который придёт после этой шоблы-ёлбы,это сколько же ему говна разгребать придётся..
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26.01.2021 22:39 Ответить
пфф....всего-то...можно два раза в месяц проводить? да???
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26.01.2021 22:39 Ответить
Быстро же слуги привыкли чёрной икрой срать, посидите неделю без икры вот она референдум будет.
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26.01.2021 22:43 Ответить
Ой, я вас умоляю... Что такое для пукина передать через медведку два ярда в гривнах для "братского воссоединения"... Помнится он янеку больше отстёгивал, причём в долларах, так, что слуги демпингуют... Зато если прАстой нарИд захочет, что-нибудь поменять, то для нищебродов это, конечно, будет нереально... Вывод - реХферендум, возможен, либо по указке кремля, либо по "инициативе" олигархата... А быдлу рассказывают сказку о народовластии...
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26.01.2021 22:44 Ответить
За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 5959
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26.01.2021 23:27 Ответить
Вполне ожидаемо... Очевидно-же, ради этого всё и затевалось - продать государственность и не нести ответственность... Никакого "права решать" нарИду не дадут, просто прикроются его "выбором", а сделают, как захотят или как договорятся с ******...
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26.01.2021 23:48 Ответить
вот еще...
идет разрушение институтов прямо на наших глазах..
и быстро..

https://twitter.com/viatrovych

https://twitter.com/viatrovych За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 2906 Volodymyr Viatrovych

https://twitter.com/viatrovych @viatrovych

·https://twitter.com/viatrovych/status/1354055445401526272 8 ч

Прикре самогубство. Парламент ухвалив закон про референдум, який руйнує парламентаризм.
За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 9190
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26.01.2021 23:59 Ответить
За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 6028
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27.01.2021 00:02 Ответить
Остается надеяться на КС. Хотя и глупо на них надеяться.
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27.01.2021 00:08 Ответить
я и не слышал что бы кто то собирался подать в КС..
по идеи такие законы должны приниматься конституционным голосование - 300 голосов.
а если бы и подали, то КС подтвердил бы только.
мы же помним как КС не законно, по требованию Сопли разогнал прошлую ВР..
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27.01.2021 00:16 Ответить
За ціною не постою- але як в Швейцарії..
Бував..😁
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26.01.2021 22:49 Ответить
Таки так...
НафтоГаз вивів 226 лярдів грв в оффшори та минус 70 лярдів винен Державі Україна...
Звісно, не те щоб "величезні" кошти, а те ,що
скільки Українців залишилося ще живих при
жахливих пограбувань та геноциду супрунського
та тарифного!!
ТА За 30років "панування" олігарХіщниських Влад!!

Оце їх і лякає!!
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26.01.2021 23:13 Ответить
За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 6071
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26.01.2021 23:46 Ответить
НУ Й ЛАДИ! Побільше таких фейків красівих і разних!
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27.01.2021 00:09 Ответить
А давайте проведем референдум на тему отставки ЗЕ и роспуска ВР.
Закон же уже есть.

2 ярда ради такого не жалко. ЗЕ и СН за неделю больше ущерба наносят.
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27.01.2021 01:43 Ответить
прирождёный бюрократ..какие там рэформы верните ему кпсс..сынку..ублюдки с ними кончится нэнька до следушего исторического цикла лет через сто
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27.01.2021 04:14 Ответить
- стб розріджує мізки своїми шоу про екстрасенсів та домашні інцести,
- г+г за допомогою натащіМовуНаХлібНеНамажешМосійчук серіальчиків про малоросів та пандочок,
- інтер тягою до здохшого совку та теми ждіМєньяІПробачМеніВсе,
- помийки ведмедчука ведмедчуком і рускім міром.
А тепер питання - які розумові процеси будуть відбуватися у мізках тих хто дивиться усе вищезгадане лайніще?
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27.01.2021 05:16 Ответить
"невизначенність ключевих питань" - через продажність провладної більшості у ВР, які є наймитами олігархів, а не "слугами народу". Референдуми їм потрібні для зняття з себе відповідальності за прийняття шкідливих або неприйняття необхідних рішень.
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27.01.2021 09:29 Ответить
Проводить голосование как в США - по почте!
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27.01.2021 09:03 Ответить
"стоимость проведения референдума - 2 млрд грн". А чи не пішли б під три чорти ці зелені ******** із своїм неконституційним "референдумом". Мало того, що у рази підвищили витрати на ВР, ОП та поліцію, розікравши КОВІД-фонд та обікравши народ тарифами. Вони ще хочуть тринькати гроші платників податків на зняття з себе відповідальності через "референдуми".
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27.01.2021 09:24 Ответить
В стране так все хорошо, все процветает. У людей хорошие зарплаты, низкое цены на газ...А давайте ка 2 000000000 лярда грн. на референдум потратим. Уроды...
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27.01.2021 12:49 Ответить
 
 