По оценкам Минфина, стоимость проведения референдума - 2 млрд грн, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум из-за его высокой стоимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя принятие сегодня парламентом закона о всеукраинском референдуме, спикер отметил: "В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предполагал, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств".

Также Разумков напомнил о "тарифном кризисе" и отметил, что в настоящее время "каждая гривня должна быть на особом учете".

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Отвечая на уточнение, о какой необходимой на референдум сумме идет речь, председатель Верховной Рады сказал: "Минфин говорит о том, что проведение референдума будет стоить бюджету Украины около 2 млрд грн. В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться, храниться в течение года и только 1 декабря куда-то перераспределяться... Парламент поддержал предложение этого не делать и в том случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на проведение референдума".

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

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