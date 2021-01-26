За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що найближчим часом в Україні навряд чи можна буде провести референдум через його високу вартість.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Коментуючи ухвалення сьогодні парламентом закону про всеукраїнський референдум, спікер зауважив: "Найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум. Тому що він передбачав, фактично, можливість проведення референдуму, починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і по фінансах, ви всі розумієте, що ми знаходимося в режимі ковіду, в режимі достатньо серйозної економії бюджетних коштів".
Також Разумков нагадав про "тарифну кризу" і наголосив, що нині "кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку".
Відповідаючи на уточнення, про яку необхідну на референдум суму йдеться, голова Верховної Ради сказав: "Мінфін говорить про те, що проведення референдуму буде коштувати бюджету України близько 2 млрд грн. В законі передбачалося, що ці кошти повинні кожного року акумулюватися, зберігатися протягом року і лише 1 грудня кудись перерозподілятися... Парламент підтримав пропозицію цього не робити і в разі, якщо буде необхідність референдуму, виділяти з резервного фонду кошти на проведення референдуму".
Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроект №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
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Хто йому гроші дав - питання.
А між іншим всі зебіли вже про це забули, в них лише претензії до Порошенка - мало допомагає.
Через півроку ніхто і не згадає жодного питання.
Ан нєт..
1. Верба
2. Осина
3. Клен
Интересно, как это будет выглядеть, но я совсем не против...
1) Даешь закон через референдум, высшую форму демократии, расстрел за коррупционные действия чиновников...
Это о сокращении депутатов до 300...
Мудрый и простой нарид проголосует ЗА - даю 100% гарантии...
идет разрушение институтов прямо на наших глазах..
и быстро..
https://twitter.com/viatrovych
https://twitter.com/viatrovych Volodymyr Viatrovych
https://twitter.com/viatrovych @viatrovych
·https://twitter.com/viatrovych/status/1354055445401526272 8 ч
Прикре самогубство. Парламент ухвалив закон про референдум, який руйнує парламентаризм.
по идеи такие законы должны приниматься конституционным голосование - 300 голосов.
а если бы и подали, то КС подтвердил бы только.
мы же помним как КС не законно, по требованию Сопли разогнал прошлую ВР..
Бував..😁
НафтоГаз вивів 226 лярдів грв в оффшори та минус 70 лярдів винен Державі Україна...
Звісно, не те щоб "величезні" кошти, а те ,що
скільки Українців залишилося ще живих при
жахливих пограбувань та геноциду супрунського
та тарифного!!
ТА За 30років "панування" олігарХіщниських Влад!!
Оце їх і лякає!!
Закон же уже есть.
2 ярда ради такого не жалко. ЗЕ и СН за неделю больше ущерба наносят.
- г+г за допомогою натащіМовуНаХлібНеНамажешМосійчук серіальчиків про малоросів та пандочок,
- інтер тягою до здохшого совку та теми ждіМєньяІПробачМеніВсе,
- помийки ведмедчука ведмедчуком і рускім міром.
А тепер питання - які розумові процеси будуть відбуватися у мізках тих хто дивиться усе вищезгадане лайніще?