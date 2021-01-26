За оцінками Мінфіну вартість проведення референдуму - 2 млрд грн, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що найближчим часом в Україні навряд чи можна буде провести референдум через його високу вартість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Коментуючи ухвалення сьогодні парламентом закону про всеукраїнський референдум, спікер зауважив: "Найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум. Тому що він передбачав, фактично, можливість проведення референдуму, починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і по фінансах, ви всі розумієте, що ми знаходимося в режимі ковіду, в режимі достатньо серйозної економії бюджетних коштів".

Також Разумков нагадав про "тарифну кризу" і наголосив, що нині "кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку".

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Відповідаючи на уточнення, про яку необхідну на референдум суму йдеться, голова Верховної Ради сказав: "Мінфін говорить про те, що проведення референдуму буде коштувати бюджету України близько 2 млрд грн. В законі передбачалося, що ці кошти повинні кожного року акумулюватися, зберігатися протягом року і лише 1 грудня кудись перерозподілятися... Парламент підтримав пропозицію цього не робити і в разі, якщо буде необхідність референдуму, виділяти з резервного фонду кошти на проведення референдуму".

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроект №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

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