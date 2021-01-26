Рада підтримала законопроєкт про референдум. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 255 нардепів.

Як ідеться в тексті законопроєкту до другого читання, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; 2) загальнодержавного значення; 3) про зміну території України; 4) про припинення дії законом України або окремими його положеннями.

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Нагадаємо, раніше нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв повідомив, що більшість фракцій виступає проти законопроєкту про референдум, який сьогодні планує розглянути Верховна Рада.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня 2020 року.

У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні.