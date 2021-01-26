Рада підтримала законопроєкт про референдум. ВIДЕО
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 255 нардепів.
Як ідеться в тексті законопроєкту до другого читання, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; 2) загальнодержавного значення; 3) про зміну території України; 4) про припинення дії законом України або окремими його положеннями.
Нагадаємо, раніше нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв повідомив, що більшість фракцій виступає проти законопроєкту про референдум, який сьогодні планує розглянути Верховна Рада.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня 2020 року.
У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні.
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Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/narodovladdja-vid-ze-golovne-z-novogo-zakonu-pro-referendum-prijnjatogo-v-ukrajini-1537388.html
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Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
За проведение досрочных парламентских и президентских выборов связи с потерей власти доверия граждан?
Что-то принимать уже КС раз принял постановление если раде не доверяют то её распустить
Значит пора КС принять решении о роспуске ВР ,от куно будет -
мрази зеленые и ватные!хрен вам!
браво, ЗЕ-ублюдки!!!
Яке там "большинство фракции против"??? якщо вся матьківщина не голосувала проти?
ОСЬ ТОБІ КАРЛ І П*ДАРАСТИЧНІ КЛОУНИ ПРИТАРАБАНИЛИ ЛЕГАЛІЗАЦІЮ СЕПАРСЬКИХ АНКЛАВІВ І ЗМІНУ ДЕРЖУСТРОЮ УКРАЇНИ ЗІ ЗМІНОЮ КОНСТИТУЦІЇ.
У тюрму за підрив державності України.
Хня отой закон, переголосовуйте
Закон про референдум був відсутнім у законодавчому полі країни з квітня 2018 року, коли Конституційний суд визнав неконституційним відповідний документ, ухвалений за часів президента Віктора Януковича 6 листопада 2012 року (т.зв. закон нардепа-регіонала Дмитра Шпенова). Проєкт закону про всеукраїнський референдум, під яким стоїть підпис президента Володимира Зеленського, Рада отримала 9 червня 2020 року і швидко, 18 червня, схвалила у першому читанні, віддавши за нього 252 голоси.
Далі процес загальмувався, у тому числі - через численні зауваження до проєкту з вуст не лише парламентських опозиціонерів, а й самих членів монобільшості. Лише у жовтні до комітету Ради з питань державної влади надійшов загальний висновок на законопроєкт №3612 від Венеційської комісії і Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ). В середині листопада комітет рекомендував ухвалити документ у цілому. Сьогодні Рада дала документу зелене світло.
Про що йдеться у законопроекті №3612 про референдум; про це - https://censor.net/ru/news/3244150/rada_podderjala_zakonoproekt_o_referendume_video не варто повторюватись.
Окремо Законом встановлюється, що строк конституційного провадження не може становити більше тридцяти календарних днів для справ, серед яких - надання висновку про відповідність Конституції України (конституційність) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, міжнародного договору, що передбачає зміну території України, який вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість.
Чому законопроект про референдум вважають небезпечним? Не тільки тому що суттєві застороги до результату праці юристів Зеленського висловлюють не лише політичні опоненти, а й експерти. На їхню думку, референдуми можуть бути використані для просування популістських або занадто дражливих для українського суспільства питань, а це загрожує дестабілізацією країни. Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель зауважив в інтерв'ю Depo.ua, що законопроєкт №3612 хоч і містить низку запобіжників від винесення на референдум контраверсійних питань (необхідність зібрати 3 млн підписів виборців не менш ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць України, можливість винести на референдум лише одне питання, заборону питати громадян з приводу незалежності України, державного суверенітету і територіальної цілісності тощо), але сам процес підготовки й організації референдуму може бути використаний антидержавними силами для внесення розколу в суспільство через актуалізацію тих чи інших питань.
Закон навряд чи можна буде застосовувати на практиці зразу після набуття їм чинності. Приміром, як нагадує експерт із питань державного управління Українського інституту майбутнього Ігор Попов, щоб скасувати за допомогою цього механізму якийсь закон, "потрібно 3 млн підписів, після чого президент видає указ. Але такі референдуми можна буде проводити лише з дня набуття чинності закону про народну законодавчу ініціативу, а розробка цього закону ще навіть не почалася".
Зате ухвалення закону про референдум може дати старт змаганню партій за першість у практичному застосуванні цього політичного інструменту, і це доволі небезпечне для стабільності нашої країни в умовах війни змагання. Одним із перших, вважає Олексій Кошель, на референдум можуть винести скасування закону про запровадження ринку землі, ухваленого навесні минулого року всупереч опору партій ОПЗЖ, "Батьківщина" й аграрних баронів. Між іншим, відкривати ринок української сільгоспземлі іноземцям теж можна лише через відповідний референдум.
Питання, що їх пропонуватимуть до загальнонаціонального референдуму провайдери російських інтересів в Україні, (а ініціювати референдум, за проєктом закону, дозволено не лише партіям, а й зареєстрованим об'єднанням громадян), можуть збігатися з порядком денним, який нав'язує нам Росія як країна-агресор. У цьому контексті не виключені спроби скасувати закон про декомунізацію, про українську як про єдину державну мову, про люстрацію, про найменування російської православної церкви в Україні та інші реакційні ініціативи.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання
- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною.
Галина Рябченко (с).