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Рада підтримала законопроєкт про референдум. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 255 нардепів.

Як ідеться в тексті законопроєкту до другого читання, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України; 2) загальнодержавного значення; 3) про зміну території України; 4) про припинення дії законом України або окремими його положеннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про референдум дозволить скасовувати будь-які закони без участі Ради, - нардеп "Голосу" Рахманін

Нагадаємо, раніше нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв повідомив, що більшість фракцій виступає проти законопроєкту про референдум, який сьогодні планує розглянути Верховна Рада.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня 2020 року.

У листопаді комітет із питань організації державної влади ВР підтримав проєкт закону про народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму і рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні.

Автор: 

ВР (14940) референдум (627)


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Топ коментарі
+57
Рада поддержала законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 1120
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26.01.2021 15:15
+35
Как подумаешь о "народовладии" 75%, так на знаешь, что еще утворят в порыве государственного обустройства.
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26.01.2021 15:16
+35
Очевидно,асоціюєш себе з прастим парнєм справа.
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26.01.2021 15:30
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Незалежність і суверенітет України не може бути скасовано на референдумі тим більше за допомогою маніпулятивних запитань. Дочекайтеся висновків фахівців.
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27.01.2021 06:44 Відповісти
Я вам навів питання реального українського референдуму. Але ви, я так розумію, не в курсі.
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28.01.2021 01:30 Відповісти
Це маніпулятивне запитання і якраз проти таких запитань в законі про референдум є запобіжники, так принаймні пишуть фахівці коментуючи цей закон. Пошукайте їх самостійно вони є в І-неті. Мені додати немає чого.
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28.01.2021 07:08 Відповісти
3. На один референдум одночасно можна виносити тільки одне питання. Воно має бути сформульоване чітко, зрозуміло, не допускати різних тлумачень, не вводити виборця в оману. На питання має бути тільки два варіанти відповіді - або "так", або "ні". (с)
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/narodovladdja-vid-ze-golovne-z-novogo-zakonu-pro-referendum-prijnjatogo-v-ukrajini-1537388.html
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28.01.2021 10:50 Відповісти
Прийнято голосами СН 226(із 228 присутніх) "Довіра"-20(одноголосно) позафракційні -9
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26.01.2021 15:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman Beard @Angrybeardman

https://mobile.twitter.com/Angrybeardman https://mobile.twitter.com/Angrybeardman



Глянув результати голосування, не зрозумів чому Юля не "ЗА".
Можливо, не зійшлись в ціні. Хоч переговори ведуть.
Може, голосування не головне, скоріше за все, нас чекає нова коаліція - Юля, слуги та ОПЗЖ. Останнім часом слуги почали відбілювати ОПЗЖ, + останній допис Люсі Арестович.
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26.01.2021 20:47 Відповісти
Я бы разрешил выставлять на референдум только один вопрос.
За проведение досрочных парламентских и президентских выборов связи с потерей власти доверия граждан?
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26.01.2021 15:59 Відповісти
Такой референдум необходим. Но референдум по земле необходим также. Потому что даже после смены власти дерибан земли будет идти.
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29.05.2021 00:10 Відповісти
Народовладдя- звучит уже просто смешно.
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26.01.2021 16:02 Відповісти
Единственный вопрос _ свободное владение оружием и право на самозащиту. И 20лет за неправомерное его использование.
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26.01.2021 16:03 Відповісти
Хороший законопроект в правовой стране. Но в Украине же закон о референдуме-это бомба. Ждите скоро референдум по впихиванию ОРДиЛО со всеми ихтамнетами. Вата проголосует, нужные голоса дорисуют.
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26.01.2021 16:13 Відповісти
Всё равно, гавнюки зилёные, ничего у вас не получится!
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26.01.2021 16:14 Відповісти
Погодите , а как может партия с поддержкой -Если бы выборы в Верховную Раду состоялись во второй половине января «Слуга народа» - 8,5%
Что-то принимать уже КС раз принял постановление если раде не доверяют то её распустить
Значит пора КС принять решении о роспуске ВР ,от куно будет -
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26.01.2021 16:16 Відповісти
Замечательно! Теперь как поступит команда из Кремля, Слуги всё ловко организуют и "мудрий нарід" сам себя предаст с радостью и облегчением. Считаю, что механизм референдума будет использован в первую очередь для впихивания Донбасса в украинское политическое пространство на условиях РФ.
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26.01.2021 16:19 Відповісти
от на рехверендумі раду і розгонять...
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26.01.2021 16:25 Відповісти
Триумф зебилизма.
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26.01.2021 16:27 Відповісти
Ну, к этому все и шло, встречайте новые народные республики.
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26.01.2021 16:39 Відповісти
хотят протягивать 'прогиб' под кацапию через референдумы!
мрази зеленые и ватные!хрен вам!
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26.01.2021 16:55 Відповісти
зрівняли думки, святобачення пристойних, притомних людей з рефлексами тупих недоумків (останніх трохи менше 73%)...
браво, ЗЕ-ублюдки!!!
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26.01.2021 16:56 Відповісти
Напомним, ранее нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев сообщил, что "https://censor.net/ru/news/3244101/zakonoproekt_o_referendume_nujno_snyat_s_rassmotreniya_bolshinstvo_fraktsiyi_protiv_nardep_batkivschiny", который сегодня планирует рассмотреть Верховная Рада

Яке там "большинство фракции против"??? якщо вся матьківщина не голосувала проти?
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26.01.2021 17:04 Відповісти
Юля с Ермаком договорились
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26.01.2021 17:56 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3244120/ermak_pozvonil_timoshenko_ona_pozvala_ego_vecherom_v_gosti_gotova_prodoljit_nash_razgovor_fotoreportaj
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26.01.2021 17:57 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8998 Поіменне голосування про проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612)
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26.01.2021 17:05 Відповісти
Скорость демонтажа украинской государственности кремлевскими марионетками ужасающая.
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26.01.2021 17:13 Відповісти
Путин радостно потирает ручки, может 30-годовщину независимости уже не встретим
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26.01.2021 21:03 Відповісти
«Демократия - это правительство, которое дает или пытается дать народу иллюзию того, что он является господином».© Бенито Муссолини
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26.01.2021 17:19 Відповісти
Как говорится в тексте законопроекта ко второму чтению, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) общегосударственного значения; 3) об изменении территории Украины; 4) о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений Источник: https://censor.net/ru/n3244150

ОСЬ ТОБІ КАРЛ І П*ДАРАСТИЧНІ КЛОУНИ ПРИТАРАБАНИЛИ ЛЕГАЛІЗАЦІЮ СЕПАРСЬКИХ АНКЛАВІВ І ЗМІНУ ДЕРЖУСТРОЮ УКРАЇНИ ЗІ ЗМІНОЮ КОНСТИТУЦІЇ.
У тюрму за підрив державності України.
Рада підтримала законопроєкт про референдум - Цензор.НЕТ 3262

Рада підтримала законопроєкт про референдум - Цензор.НЕТ 2200
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26.01.2021 17:23 Відповісти
Рада підтримала законопроєкт про референдум - Цензор.НЕТ 8044
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26.01.2021 17:25 Відповісти
https://mobile.twitter.com/SprechenFuhrer SprechenFuhrer (25%) @SprechenFuhrer

Хня отой закон, переголосовуйте

Рада підтримала законопроєкт про референдум - Цензор.НЕТ 8402
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26.01.2021 21:39 Відповісти
К лету запилят референдум по Особому Статусу пампаса в конституции
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26.01.2021 17:26 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/politics/zakon-pro-referendum-shcho-mozhe-ukhvaliti-rada-vzhe-sogodni-i-v-chomu-nebezpeka-202101261276195 Закон про референдум: Що ухвалила Рада і в чому небезпека
Закон про референдум був відсутнім у законодавчому полі країни з квітня 2018 року, коли Конституційний суд визнав неконституційним відповідний документ, ухвалений за часів президента Віктора Януковича 6 листопада 2012 року (т.зв. закон нардепа-регіонала Дмитра Шпенова). Проєкт закону про всеукраїнський референдум, під яким стоїть підпис президента Володимира Зеленського, Рада отримала 9 червня 2020 року і швидко, 18 червня, схвалила у першому читанні, віддавши за нього 252 голоси.
Далі процес загальмувався, у тому числі - через численні зауваження до проєкту з вуст не лише парламентських опозиціонерів, а й самих членів монобільшості. Лише у жовтні до комітету Ради з питань державної влади надійшов загальний висновок на законопроєкт №3612 від Венеційської комісії і Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ). В середині листопада комітет рекомендував ухвалити документ у цілому. Сьогодні Рада дала документу зелене світло.
Про що йдеться у законопроекті №3612 про референдум; про це - https://censor.net/ru/news/3244150/rada_podderjala_zakonoproekt_o_referendume_video не варто повторюватись.
Окремо Законом встановлюється, що строк конституційного провадження не може становити більше тридцяти календарних днів для справ, серед яких - надання висновку про відповідність Конституції України (конституційність) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, міжнародного договору, що передбачає зміну території України, який вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість.
Чому законопроект про референдум вважають небезпечним? Не тільки тому що суттєві застороги до результату праці юристів Зеленського висловлюють не лише політичні опоненти, а й експерти. На їхню думку, референдуми можуть бути використані для просування популістських або занадто дражливих для українського суспільства питань, а це загрожує дестабілізацією країни. Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель зауважив в інтерв'ю Depo.ua, що законопроєкт №3612 хоч і містить низку запобіжників від винесення на референдум контраверсійних питань (необхідність зібрати 3 млн підписів виборців не менш ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць України, можливість винести на референдум лише одне питання, заборону питати громадян з приводу незалежності України, державного суверенітету і територіальної цілісності тощо), але сам процес підготовки й організації референдуму може бути використаний антидержавними силами для внесення розколу в суспільство через актуалізацію тих чи інших питань.
Закон навряд чи можна буде застосовувати на практиці зразу після набуття їм чинності. Приміром, як нагадує експерт із питань державного управління Українського інституту майбутнього Ігор Попов, щоб скасувати за допомогою цього механізму якийсь закон, "потрібно 3 млн підписів, після чого президент видає указ. Але такі референдуми можна буде проводити лише з дня набуття чинності закону про народну законодавчу ініціативу, а розробка цього закону ще навіть не почалася".
Зате ухвалення закону про референдум може дати старт змаганню партій за першість у практичному застосуванні цього політичного інструменту, і це доволі небезпечне для стабільності нашої країни в умовах війни змагання. Одним із перших, вважає Олексій Кошель, на референдум можуть винести скасування закону про запровадження ринку землі, ухваленого навесні минулого року всупереч опору партій ОПЗЖ, "Батьківщина" й аграрних баронів. Між іншим, відкривати ринок української сільгоспземлі іноземцям теж можна лише через відповідний референдум.
Питання, що їх пропонуватимуть до загальнонаціонального референдуму провайдери російських інтересів в Україні, (а ініціювати референдум, за проєктом закону, дозволено не лише партіям, а й зареєстрованим об'єднанням громадян), можуть збігатися з порядком денним, який нав'язує нам Росія як країна-агресор. У цьому контексті не виключені спроби скасувати закон про декомунізацію, про українську як про єдину державну мову, про люстрацію, про найменування російської православної церкви в Україні та інші реакційні ініціативи.
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26.01.2021 17:28 Відповісти
Де штурм верховної ради? Де націоналісти які здалися! ***** країну ***** здають ! Від Портнова до зе! І всім вссьо по.де той порох !та запросіть людей на дорогу ! Надіюсь підійдуть! Що не день то піздец
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26.01.2021 18:01 Відповісти
*** Неделю *** московитів на шабаш! А шабаш нужен в Киеве!
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26.01.2021 18:07 Відповісти
це закон про демонтаж держави. зрозуміло які питання завтра "ініціюватиме народ"(нато,мова,тириторія,можливо церква). зрозуміло як проводитимуться вибори, особливо якщо будуть задіяні електронні засоби.
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26.01.2021 17:41 Відповісти
Саме цього ви чекали, зебіли прокляті? Как говорится в тексте законопроекта ко второму чтению, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: 1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) общегосударственного значения; 3) об изменении территории Украины; 4) о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
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26.01.2021 17:45 Відповісти
Таки зрадили Україну слуги народу! 255 продажних покидьків! Вважайте, ви вже не українці.Не забувайте, за все прийдеться відповідати перед людьми і Богом!
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26.01.2021 18:03 Відповісти
Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання
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26.01.2021 18:25 Відповісти
зе-скоты, в очередной раз, проявили свою сущность. Даже зажопа не рискнула так явно хоронить Украину (видимо, не хотят терять кормушку). А вот СН и Довіра не побрезговали выполнить заказ и, за небольшие деньги, открыли ящик Пандоры с воротами в ад для украинской государственности. Придёт время и этот чёрный день войдёт в историю, как день предательства страны...
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26.01.2021 18:30 Відповісти
Это намного хуже, чем кабальные Харьківські угоди...
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26.01.2021 18:37 Відповісти
Цей закон буде активно використовуватись для «голосування» дебільним народонасєлєнієм за всякі кремлівські забаганки. Влада буде розводити руками і говорити буцім-то вона ні при чому-народ рішив, що тут вдіяти… А народ в своїй массі проросійський та тупо ватний.
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26.01.2021 19:30 Відповісти
Вангую що наслідком цього закону буде громадянська війна між українцями і малоросами. Цей закон писаний ворогами України.
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26.01.2021 20:14 Відповісти
Скоро нарид от Украины оставит только название...
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26.01.2021 20:31 Відповісти
таже *ерня, что и снятие неприкосновенности с депутатов.
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26.01.2021 22:18 Відповісти
- Саме через сумнозвісні референдуми свого часу прийшов до влади і отримав необмежені повноваження, а потім взагалі скасував парламент Адольф Гітлер. Зе буде проводити референдуми та питати в нас що робити, а потім скаже :"Та ви ж самі проголосували за це. Ви ж самі президенти!"

- Так, 19 серпня 1934 року на референдумі 89,9% німецьких виборців схвалили передачу президентських обов'язків канцлеру Адольфу Гітлеру, наділивши останнього колосальною владою. Успіх ряду плебісцитів дозволив фюреру наплювати на міжнародні домовленості і приєднати до Німеччини Рейнську область, Сілезію, Рур, Судети, Австрію і прийняти рішення про вихід з Ліги Націй. З тих самих пір загальнонаціональний референдум в Німеччині під забороною.


Галина Рябченко (с).
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26.01.2021 23:51 Відповісти
Это знаковый день в истории Украины. В плохом смысле.
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27.01.2021 02:04 Відповісти
Сама маніпулятивна та підступна штука - це референдум. Лохів будуть розводити, як котят.
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27.01.2021 02:22 Відповісти
Необходимо знать, чтобы референдум по требованию избирателей состоялся, в соответствие с законом должны быть собраны подписи 3 млн избирателей. Это 10% избирателей. Такого издевательства над избирателями, и вообще над народом, нигде в мире нет. Например в Польше, имеющей примерно такое же количество населения, необходимо собрать 500 тыс. подписей избирателей.
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29.05.2021 00:18 Відповісти
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