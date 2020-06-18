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ВР (14812) референдум (626)

Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про референдум

Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про референдум

Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про референдум.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

Водночас Рада не підтримала два інші законопроєкти про референдум - №2182 за поданням лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко ( "за" - 68 голосів) і №3177 за поданням нардепа ОПЗЖ Василя Німченка ("за" - 75).

"Законопроєктом передбачаються таки види всеукраїнського референдуму з предмету:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

2) вирішення питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата сили закону України або окремих його положень", - йдеться в пояснювальній записці.

Читайте: Комітет рекомендує Раді підтримати президентський законопроєкт про референдум

У той же час, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

  1. що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, закріпленим в першу чергу Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, протоколами до неї;
  2. спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  3. щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;
  4. віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроєкті пропонується, щоб на референдум одночасно могло бути винесено тільки одне питання, він має бути сформульований чітко, зрозуміло, не допускати різних тлумачень і припускати відповіді "так" або "ні".

Також читайте: У Раді зареєстрували президентський законопроєкт про референдум

Для того, щоб референдум відбувся, на ньому повинні будуть проголосувати не менше 50% виборців.

Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати понад половина виборців, що проголосували.

Референдум про зміни в Конституції і референдум за народною ініціативою зможе призначати президент, референдум про зміну території України - Верховна Рада.

Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.

Законопроєкт також передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, за допомогою якої громадяни зможуть підтримати ініціативу про проведення референдуму, а так само проголосувати на ньому.

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Топ коментарі
+15
Хроника одного президента

18.06.2020 г.

Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..

Высшее руководство РФ отказалось от идеи перекрытия поставок газа в Беларусь, не смотря на политические обстоятельства и наличие задолженности перед РФ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет реальное повышение тарифов за электроэнергию, которые теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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18.06.2020 14:23
+15
Прошу всех обратить внимание на пункт №3 - Изменение территории Украины. Зебилы будут на своих междусобойных референдумах территорию Украины делить..
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18.06.2020 14:25
+15
Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 9617
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18.06.2020 14:32
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Хроника одного президента

18.06.2020 г.

Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..

Высшее руководство РФ отказалось от идеи перекрытия поставок газа в Беларусь, не смотря на политические обстоятельства и наличие задолженности перед РФ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет реальное повышение тарифов за электроэнергию, которые теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
показати весь коментар
18.06.2020 14:23 Відповісти
Прошу всех обратить внимание на пункт №3 - Изменение территории Украины. Зебилы будут на своих междусобойных референдумах территорию Украины делить..
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18.06.2020 14:25 Відповісти
а не значит ли это что теперь граждане Украины на Донбассе смогут на референдуме присоединить к себе днепропетровскую область?
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18.06.2020 14:31 Відповісти
УСПОКОЙТЕСЬ СЕГОДНЯ ОНИ ПОРОШЕНКО ПРИШИЛИ КАКОЕ ТО МУДИЛОВОДЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ОБВИНЕНИЕ АБСУРДА А САМИ СЛУГИ И ТЕ КТО ОТДАЛ ГОЛОС ЗА ЭТО АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ПОДАТЕЛЬ ЗАКОНА БУБОЧКА УЖЕ НАРАБОТАЛИ СЕБЕ ПО СТАТЬЕ 111 ИЗМЕНА И КУЧУ ИНЫХ НЕ МЕНЕЕ ВКУСНЫХ СТАТЕЙ.. предателей будем расстреливать вешать на виселицах..хватит играть в "ермолочную дерьмо-автократию" хватит...
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18.06.2020 14:35 Відповісти
узбагойся!
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18.06.2020 14:48 Відповісти
Будут! Если народ их не остановит, уничтожив физически.
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Нет, просто вопрос будет поставлен примерно так: "Хотите ли вы УВЕЛИЧИТЬ территорию Украины, присоединив к ней Россию?". и 73% гарантированы.
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18.06.2020 14:33 Відповісти
Шикарно!
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18.06.2020 14:34 Відповісти
Вы что, еще и кацапов кормить? А их женщины? Не, мы же не зоофилы.
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18.06.2020 17:47 Відповісти
Падлы готовят "референдумы" по крымскому сценарию!
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18.06.2020 14:30 Відповісти
І навіть простіше -

Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем. Источник: https://censor.net/n3202817
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18.06.2020 14:36 Відповісти
_Ну разумеется они также готовятся технически обеспечить подделку результата т. н. референдума в нужную им сторону. Ну конечно же!
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18.06.2020 14:42 Відповісти
100% Если ОПЗАЖ и Йуля проголосовали За, то это слив Крыма или ещё чего-то будет наверняка, и Зелень этому помогает совершенно сознательно!
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18.06.2020 15:44 Відповісти
какой-то бред.
"предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:
3) изменение территории Украины;"

"согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;"
это типа, согласны ли вы присоединить Кубань? да. нет.
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 3937
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18.06.2020 14:33 Відповісти
та не берите дурного в голову - это ж зебилы! они всегда сами себе противоречат, и одна рука не ведает, что делает другая.....
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18.06.2020 14:35 Відповісти
Интересно какой вопрос вынесут на референдум который будут проводить во время местных выборов .
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18.06.2020 14:31 Відповісти
Чи згодні ви на відкриття ринку землі? Це запитанння повинно бути першим.
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18.06.2020 14:34 Відповісти
_Грабители не спрашивают позволения у ограбляемых, это нонсенс и нелепость. Просто смешно. Остановить их народ может единственно силой и никак иначе это невозможно.
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18.06.2020 14:43 Відповісти
Це вже не питання, питання тільки в тому, чи згодні ви з відкриттям ринку землі для іноземців ?
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18.06.2020 15:48 Відповісти
Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 9617
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18.06.2020 14:32 Відповісти
референдум по предмету изменение территории Украины, но не нарушение территориальной целостности Украины.
Какую земельку решили к рукам прибрать?
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18.06.2020 14:33 Відповісти
Ізраіловку. Готуйся.
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18.06.2020 14:36 Відповісти
Тоже обратил внимание на эту бредятину горячечную. Бакланы даже кремлевскую директиву толком преобразовать в законопроект не смогли. На каких кастингах их таких титанов мысли отбирали?
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18.06.2020 15:33 Відповісти
Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про референдум - Цензор.НЕТ 5678
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18.06.2020 17:18 Відповісти
КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ?
Как пункт разрешения: "изменение территории Украины".
может быть в то же самое время с пунктом запретов:
"противоречащие положениям Конституции Украины"
"нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"
"создание угрозы национальной безопасности Украины"
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18.06.2020 14:34 Відповісти
Трускавецькі дипломи самі не розуміють шо це таке.
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18.06.2020 14:37 Відповісти
Вони ще й хочуть робити це за допомогою інтернету...
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18.06.2020 14:38 Відповісти
Изменение территории - это не обязательно ее уменьшение. Будем увеличивать.
От Сяна до Дона (с).
А вообще, бред.
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18.06.2020 15:01 Відповісти
Как всегда говнозакон рукожопого говнобольшинства. АБСОЛЮТНО не актуальный сейчас и очень опасный для Украины! Это вообще проект Президента какой страны? Украине это на фуя, прости Господи? Какая хоть гипотетическая польза? Кацаппам и прочим румынам понятно, но Украине это на хер? Они могут, блд, хоть что-то полезное сделать для страны, хоть что-то очень малюсенькое? В смысле для страны Украина, конечно...
А может провести в Украине референдум об отделении от этого гныдныка Лугандона? Путин с лавровым повесятся!
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18.06.2020 15:30 Відповісти
З під клованського ковпака стирчить чубчик алоїзича...
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18.06.2020 16:34 Відповісти
 
 