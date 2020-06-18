Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про референдум
Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про референдум.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.
Водночас Рада не підтримала два інші законопроєкти про референдум - №2182 за поданням лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко ( "за" - 68 голосів) і №3177 за поданням нардепа ОПЗЖ Василя Німченка ("за" - 75).
"Законопроєктом передбачаються таки види всеукраїнського референдуму з предмету:
1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
2) вирішення питання загальнодержавного значення;
3) зміна території України;
4) втрата сили закону України або окремих його положень", - йдеться в пояснювальній записці.
У той же час, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
- що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, закріпленим в першу чергу Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, протоколами до неї;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії;
- віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.
У законопроєкті пропонується, щоб на референдум одночасно могло бути винесено тільки одне питання, він має бути сформульований чітко, зрозуміло, не допускати різних тлумачень і припускати відповіді "так" або "ні".
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Для того, щоб референдум відбувся, на ньому повинні будуть проголосувати не менше 50% виборців.
Для затвердження питання, винесеного на референдум, його повинні підтримати понад половина виборців, що проголосували.
Референдум про зміни в Конституції і референдум за народною ініціативою зможе призначати президент, референдум про зміну території України - Верховна Рада.
Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менше 3 млн виборців, підписи яких зібрано не менш як у двох третинах регіонів України (включно зі всіма областями, Києвом, Севастополем та АР Крим), не менше 100 000 в кожному з регіонів.
Законопроєкт також передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, за допомогою якої громадяни зможуть підтримати ініціативу про проведення референдуму, а так само проголосувати на ньому.
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18.06.2020 г.
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Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем. Источник: https://censor.net/n3202817
"предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:
3) изменение территории Украины;"
"согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;"
это типа, согласны ли вы присоединить Кубань? да. нет.
Какую земельку решили к рукам прибрать?
Как пункт разрешения: "изменение территории Украины".
может быть в то же самое время с пунктом запретов:
"противоречащие положениям Конституции Украины"
"нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"
"создание угрозы национальной безопасности Украины"
От Сяна до Дона (с).
А вообще, бред.
А может провести в Украине референдум об отделении от этого гныдныка Лугандона? Путин с лавровым повесятся!