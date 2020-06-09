У Раді зареєстрували президентський законопроєкт про референдум

У Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт закону 9 червня отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Текст проєкту і супровідні документи до нього поки не оприлюднені.

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