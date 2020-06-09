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ВР (27381) законопроект (3204) Зеленский (19064) референдум (1432)

В Раде зарегистрировали президентский законопроект о референдуме

В Раде зарегистрировали президентский законопроект о референдуме

В Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Президент определил законопроект как безотлагательный.

Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о референдуме может быть принят Радой до конца текущей сессии, - Разумков

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Топ комментарии
+12
Ермак писал под диктовку Кремля?

В ОП , как я поняла из комментов руководителей- собрались сплошные колобаранты
Может рядом ёлку поставить?
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09.06.2020 10:14
+8
"Президент определил законопроект как безотлагательный.

Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы."

Источник: https://censor.net/n3200769

Опять кот в мешке.
Опубликуют после принятия?
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09.06.2020 10:16
+7
Референдум, вода в Крим, мовний закон та інші антиукраїнські дії. Путін наказує писюаністу поспішати з капітуляцією України.
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09.06.2020 10:40
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Ермак писал под диктовку Кремля?

В ОП , как я поняла из комментов руководителей- собрались сплошные колобаранты
Может рядом ёлку поставить?
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09.06.2020 10:14 Ответить
У Раді зареєстрували президентський законопроєкт про референдум - Цензор.НЕТ 4726
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09.06.2020 10:56 Ответить
"Президент определил законопроект как безотлагательный.

Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы."

Источник: https://censor.net/n3200769

Опять кот в мешке.
Опубликуют после принятия?
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09.06.2020 10:16 Ответить
Это тот же законопроек что свинарчук писал...или другой?? Если тот же то причем тут осел? А если другой...то чем ослу не понравился тот что писал свинарчук...и который вроде даже заключение европейской комиссии получил??
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09.06.2020 10:16 Ответить
не прошло и года......
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09.06.2020 10:16 Ответить
https://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/razdel-3/

Раздел 3 - Выборы. Референдум

Статья 69. Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии.
Статья 70. Право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения восемнадцати лет.
Не имеют права голоса граждане, признанные судом недееспособным.
Статья 71. Выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления являются свободными и осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.
Избирателям гарантируется свободное волеизъявление.
Статья 72. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины или Президентом Украины в соответствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией.
Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.
Статья 73. Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины.
Статья 74. Референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

В Раде зарегистрировали президентский законопроект о референдуме ????
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09.06.2020 10:16 Ответить
Это будет покруче Конституции так, к примеру, в проекте было заложено, что на всеукраинский референдум по изменению территории Украины будут выноситься вопросы после ратификации ВР международных договоров ( т.е. будет потрачено время на обсуждение, принятие в ВР и лишь потом!!! обсуждение с народом) и лишь после подписание Президентом документа.Как они изменили эту норму посмотрим и изменили ли вообще.
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09.06.2020 11:19 Ответить
Чому все через сраку (зелену)? Спочатку накарябали закон про ринок землі, не порадившись з народом, а тепер про народовладдя.
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09.06.2020 10:20 Ответить
Вот именно-в режиме"турбо" все приняли,а теперь закон о референдуме.
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09.06.2020 10:23 Ответить
И каков механизм советования с народом?
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09.06.2020 10:25 Ответить
З народом не знаю, а от з 73% зєстада через відосіки.
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09.06.2020 10:28 Ответить
№80
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09.06.2020 10:31 Ответить
Не тупи. Я тебя задал простой вопрос. Ответа нет, умник?
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09.06.2020 10:35 Ответить
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09.06.2020 10:57 Ответить
ну вообщето это попытка внести изменения в Конституцию Украины.
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09.06.2020 10:27 Ответить
А какие вопросы интересуют слуг , что так проталкивают и не взираю ни на что.
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09.06.2020 10:22 Ответить
Крым, Донбас, федерализация..... там (на рефферендуме) все будет в неявном виде, вопросы будут манипулятивными, двузначными....
Но важно даже не это. Важно, что Зе-придурки так и не поняли, что некоторые вопросы просто нельзя выносить на референдум (народ насмотрится видосиков, проголосует, а потом потом 10 раз передумает...). И есть 70-80% быдломассы которые проголосую на авось или "по приколу", те потом примут закон ссылаясь на большинство. Но есть еще и активное меньшинство, которое потом выйдет на улицу и будет очередной "майдан"..... чего не готовы сделать "большинство". да и это "большинство", потом скажет, что оно полностью поддерживает "майдан" и не за что не голосовало (и вообще на референдум не ходило)
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09.06.2020 10:33 Ответить
Зелені малороси в дії.
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09.06.2020 10:27 Ответить
Зрозуміло для чого це робится, що б перекласти свою неспроможність і не розуміння в управліні країною на народ,наприклад ви за мир на Донбасі ,а хто проти? тільки не сказати , що мир на умовах москви.
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09.06.2020 10:33 Ответить
Референдум, вода в Крим, мовний закон та інші антиукраїнські дії. Путін наказує писюаністу поспішати з капітуляцією України.
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09.06.2020 10:40 Ответить
З програми Зеленського.
"Мій перший законопроект: «Про народовладдя»."

ЗЕ брехун.
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09.06.2020 10:41 Ответить
немає українського в цій промокашці- Україна є Незалежною державою в межах границь визнаних світовою спільнотою і це не підлягає зміненню і обговоренню
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09.06.2020 10:42 Ответить
УНІТАРНОЮ
А фуйло вимагає зробити федералізацію.
Відповідальність, за державну зраду, потрібно перекласти на "уставшийотвойни" нарід.
Тим більше, що рахувати будуть "прАвільниє люді с хАрошим государственним матеріальним обеспечениєм", яких консультує САМ ківалов
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09.06.2020 10:54 Ответить
Ублюдки, от зедебилов, а как насчёт отмены воровского закона о земле? К вам, зедебилам обращаюсь, твари конченные?
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09.06.2020 10:54 Ответить
Та все просто. Зібрати підписи, й провести референдум про скасування закону.
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09.06.2020 13:49 Ответить
Закон о референдуме преждевременный из -за все еще действующей огромной психотравмы, нанесенной народу в советское время. Пример тому, В Польше, меньше вре ени бывшей в совке уже 2 миллиона фермерских хозяйств,а в Украине 46143. Если верить Ю. Тимошенко,64% граждан страны против рынка земли,а значит против фермерства. Тезис, земля общая, а пользоваться можно только по блату или доступностью к власть имущим, как норма воспринимается людьми и сегодня.Не зря ведь ЮВТ настаивала на референдуме.Политические шулеры после принятия закона о референдуме будут им успешно манипулировать не в интересах страны, а в своих корпоративных интересах,что подтверждается 30 летним опытом их успешности.
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09.06.2020 10:57 Ответить
В условиях войны с россией - самое время для народовластия.
73% идиотов такОго нарефередуют!
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09.06.2020 11:43 Ответить
Теперь на референдум надо выносить вопрос об отмене закона о продаже сельхозземель.
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09.06.2020 12:02 Ответить
Питання та Відповіді по Референдумах завжди будуть на користь "Шерифів" - проблеми "простих" - це завжди ПРОБЛЕМИ "простих"...
Хтось сумніваеться - чи вірить що мега афериста та злодія бЄню/бОголюбова та йому подібних посадять із Конфіскаціею...
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09.06.2020 13:32 Ответить
Треба терміново змінювати закон про вибори. За виборче право треба платити. У вищі органи влади - 100$ в місцеві - 50$. Тоді б внас не було в президентах ні Зеленського, ні Януковича. І не лізли б в претенденти Юлі-Ківи-Рабиновичі.
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09.06.2020 13:47 Ответить
А про Импичмент?

Забыли? некогда?!!
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09.06.2020 19:47 Ответить
 
 