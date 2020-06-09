В Раде зарегистрировали президентский законопроект о референдуме ????

В Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Президент определил законопроект как безотлагательный.

Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

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