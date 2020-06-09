В Раде зарегистрировали президентский законопроект о референдуме
В Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что проект закона 9 июня получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.
Президент определил законопроект как безотлагательный.
Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.
Топ комментарии
+12 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий09.06.2020 10:14
+8 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий09.06.2020 10:16
+7 Kulinakus
показать весь комментарий09.06.2020 10:40
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В ОП , как я поняла из комментов руководителей- собрались сплошные колобаранты
Может рядом ёлку поставить?
Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы."
Источник: https://censor.net/n3200769
Опять кот в мешке.
Опубликуют после принятия?
Раздел 3 - Выборы. Референдум
Статья 69. Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии.
Статья 70. Право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения восемнадцати лет.
Не имеют права голоса граждане, признанные судом недееспособным.
Статья 71. Выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления являются свободными и осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.
Избирателям гарантируется свободное волеизъявление.
Статья 72. Всеукраинский референдум назначается Верховной Радой Украины или Президентом Украины в соответствии с их полномочиями, установленными настоящей Конституцией.
Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.
Статья 73. Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины.
Статья 74. Референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
В Раде зарегистрировали президентский законопроект о референдуме ????
Но важно даже не это. Важно, что Зе-придурки так и не поняли, что некоторые вопросы просто нельзя выносить на референдум (народ насмотрится видосиков, проголосует, а потом потом 10 раз передумает...). И есть 70-80% быдломассы которые проголосую на авось или "по приколу", те потом примут закон ссылаясь на большинство. Но есть еще и активное меньшинство, которое потом выйдет на улицу и будет очередной "майдан"..... чего не готовы сделать "большинство". да и это "большинство", потом скажет, что оно полностью поддерживает "майдан" и не за что не голосовало (и вообще на референдум не ходило)
"Мій перший законопроект: «Про народовладдя»."
ЗЕ брехун.
А фуйло вимагає зробити федералізацію.
Відповідальність, за державну зраду, потрібно перекласти на "уставшийотвойни" нарід.
Тим більше, що рахувати будуть "прАвільниє люді с хАрошим государственним матеріальним обеспечениєм", яких консультує САМ ківалов
73% идиотов такОго нарефередуют!
Хтось сумніваеться - чи вірить що мега афериста та злодія бЄню/бОголюбова та йому подібних посадять із Конфіскаціею...
Забыли? некогда?!!