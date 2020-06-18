Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме
Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект №3612 о референдуме.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.
В то же время Рада не поддержала два других законопроекта о референдуме - №2182 по представлению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко ("за" – 68 голосов) и №3177 по представлению нардепа ОПЗЖ Василия Нимченко ("за" - 75).
"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:
1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
2) решение вопроса общегосударственного значения;
3) изменение территории Украины;
4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений", - говорится в пояснительной записке.
В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
- противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
- отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований и предполагать ответы "да" или "нет".
Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей.
Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.
Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.
Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.
Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.
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18.06.2020 г.
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Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем. Источник: https://censor.net/n3202817
"предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:
3) изменение территории Украины;"
"согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;"
это типа, согласны ли вы присоединить Кубань? да. нет.
Какую земельку решили к рукам прибрать?
Как пункт разрешения: "изменение территории Украины".
может быть в то же самое время с пунктом запретов:
"противоречащие положениям Конституции Украины"
"нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"
"создание угрозы национальной безопасности Украины"
От Сяна до Дона (с).
А вообще, бред.
А может провести в Украине референдум об отделении от этого гныдныка Лугандона? Путин с лавровым повесятся!