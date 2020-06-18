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ВР (27371) референдум (1432)

Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме

Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме

Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект №3612 о референдуме.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

В то же время Рада не поддержала два других законопроекта о референдуме - №2182 по представлению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко ("за" – 68 голосов) и №3177 по представлению нардепа ОПЗЖ Василия Нимченко ("за" - 75).

"Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

2) решение вопроса общегосударственного значения;

3) изменение территории Украины;

4) утрата силы закона Украины или отдельных его положений", - говорится в пояснительной записке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На проведение одного общенационального референдума может понадобиться около 2 млрд грн, средства на это будут ограничены, - Стефанчук

В то же время, согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

  1. противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
  2. направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  3. относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
  4. отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предлагается, чтобы на референдум одновременно мог быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований и предполагать ответы "да" или "нет".

Для того, чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей.

Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших избирателей.

Референдум об изменениях в Конституции и референдум по народной инициативе сможет назначать президент, референдум об изменении территории Украины - Верховная Рада.

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Референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн избирателей, подписи которых собраны не менее чем в двух третях регионов Украины (включая все области, Киев, Севастополь и АР Крым), не менее 100 000 в каждом из регионов.

Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.

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Топ комментарии
+15
Хроника одного президента

18.06.2020 г.

Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..

Высшее руководство РФ отказалось от идеи перекрытия поставок газа в Беларусь, не смотря на политические обстоятельства и наличие задолженности перед РФ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет реальное повышение тарифов за электроэнергию, которые теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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18.06.2020 14:23
+15
Прошу всех обратить внимание на пункт №3 - Изменение территории Украины. Зебилы будут на своих междусобойных референдумах территорию Украины делить..
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18.06.2020 14:25
+15
Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 9617
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18.06.2020 14:32
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Хроника одного президента

18.06.2020 г.

Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..

Высшее руководство РФ отказалось от идеи перекрытия поставок газа в Беларусь, не смотря на политические обстоятельства и наличие задолженности перед РФ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет реальное повышение тарифов за электроэнергию, которые теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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18.06.2020 14:23 Ответить
Прошу всех обратить внимание на пункт №3 - Изменение территории Украины. Зебилы будут на своих междусобойных референдумах территорию Украины делить..
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18.06.2020 14:25 Ответить
а не значит ли это что теперь граждане Украины на Донбассе смогут на референдуме присоединить к себе днепропетровскую область?
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18.06.2020 14:31 Ответить
УСПОКОЙТЕСЬ СЕГОДНЯ ОНИ ПОРОШЕНКО ПРИШИЛИ КАКОЕ ТО МУДИЛОВОДЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ОБВИНЕНИЕ АБСУРДА А САМИ СЛУГИ И ТЕ КТО ОТДАЛ ГОЛОС ЗА ЭТО АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ПОДАТЕЛЬ ЗАКОНА БУБОЧКА УЖЕ НАРАБОТАЛИ СЕБЕ ПО СТАТЬЕ 111 ИЗМЕНА И КУЧУ ИНЫХ НЕ МЕНЕЕ ВКУСНЫХ СТАТЕЙ.. предателей будем расстреливать вешать на виселицах..хватит играть в "ермолочную дерьмо-автократию" хватит...
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18.06.2020 14:35 Ответить
узбагойся!
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18.06.2020 14:48 Ответить
Будут! Если народ их не остановит, уничтожив физически.
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18.06.2020 14:31 Ответить
Нет, просто вопрос будет поставлен примерно так: "Хотите ли вы УВЕЛИЧИТЬ территорию Украины, присоединив к ней Россию?". и 73% гарантированы.
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18.06.2020 14:33 Ответить
Шикарно!
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18.06.2020 14:34 Ответить
Вы что, еще и кацапов кормить? А их женщины? Не, мы же не зоофилы.
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18.06.2020 17:47 Ответить
Падлы готовят "референдумы" по крымскому сценарию!
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18.06.2020 14:30 Ответить
І навіть простіше -

Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем. Источник: https://censor.net/n3202817
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18.06.2020 14:36 Ответить
_Ну разумеется они также готовятся технически обеспечить подделку результата т. н. референдума в нужную им сторону. Ну конечно же!
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18.06.2020 14:42 Ответить
100% Если ОПЗАЖ и Йуля проголосовали За, то это слив Крыма или ещё чего-то будет наверняка, и Зелень этому помогает совершенно сознательно!
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18.06.2020 15:44 Ответить
какой-то бред.
"предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:
3) изменение территории Украины;"

"согласно тексту законопроекта, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:
направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;"
это типа, согласны ли вы присоединить Кубань? да. нет.
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18.06.2020 14:31 Ответить
Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 3937
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18.06.2020 14:33 Ответить
та не берите дурного в голову - это ж зебилы! они всегда сами себе противоречат, и одна рука не ведает, что делает другая.....
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18.06.2020 14:35 Ответить
Интересно какой вопрос вынесут на референдум который будут проводить во время местных выборов .
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18.06.2020 14:31 Ответить
Чи згодні ви на відкриття ринку землі? Це запитанння повинно бути першим.
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18.06.2020 14:34 Ответить
_Грабители не спрашивают позволения у ограбляемых, это нонсенс и нелепость. Просто смешно. Остановить их народ может единственно силой и никак иначе это невозможно.
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18.06.2020 14:43 Ответить
Це вже не питання, питання тільки в тому, чи згодні ви з відкриттям ринку землі для іноземців ?
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18.06.2020 15:48 Ответить
Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 9617
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18.06.2020 14:32 Ответить
референдум по предмету изменение территории Украины, но не нарушение территориальной целостности Украины.
Какую земельку решили к рукам прибрать?
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18.06.2020 14:33 Ответить
Ізраіловку. Готуйся.
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18.06.2020 14:36 Ответить
Тоже обратил внимание на эту бредятину горячечную. Бакланы даже кремлевскую директиву толком преобразовать в законопроект не смогли. На каких кастингах их таких титанов мысли отбирали?
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18.06.2020 15:33 Ответить
Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про референдум - Цензор.НЕТ 5678
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18.06.2020 17:18 Ответить
КТО МНЕ ОБЪЯСНИТ?
Как пункт разрешения: "изменение территории Украины".
может быть в то же самое время с пунктом запретов:
"противоречащие положениям Конституции Украины"
"нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины"
"создание угрозы национальной безопасности Украины"
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18.06.2020 14:34 Ответить
Трускавецькі дипломи самі не розуміють шо це таке.
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18.06.2020 14:37 Ответить
Вони ще й хочуть робити це за допомогою інтернету...
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18.06.2020 14:38 Ответить
Изменение территории - это не обязательно ее уменьшение. Будем увеличивать.
От Сяна до Дона (с).
А вообще, бред.
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18.06.2020 15:01 Ответить
Как всегда говнозакон рукожопого говнобольшинства. АБСОЛЮТНО не актуальный сейчас и очень опасный для Украины! Это вообще проект Президента какой страны? Украине это на фуя, прости Господи? Какая хоть гипотетическая польза? Кацаппам и прочим румынам понятно, но Украине это на хер? Они могут, блд, хоть что-то полезное сделать для страны, хоть что-то очень малюсенькое? В смысле для страны Украина, конечно...
А может провести в Украине референдум об отделении от этого гныдныка Лугандона? Путин с лавровым повесятся!
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18.06.2020 15:30 Ответить
З під клованського ковпака стирчить чубчик алоїзича...
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18.06.2020 16:34 Ответить
 
 