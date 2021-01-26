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Новости
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ГБР вручило подозрение киевскому застройщику Вавришу - партнеру Богдана

ГБР вручило подозрение киевскому застройщику Вавришу - партнеру Богдана

Владелец девелоперской компании Saga Development Андрей Вавриш сообщил, что стал подозреваемым по делу о достройке бориспольского ЖК "Альта-Град".

Об этом Вавриш сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что получил сообщение о подозрении утром 26 января.

По словам застройщика, его привлекли из-за строительства жилого комплекса, которое длится с 2006 года. Строительство остановилось в 2008-м, но компания Ваврыша продолжала охранять объект. Давший кредит под строительство "Сведбанк" ушел с рынка, долг переходил от одного владельца к другому. В 2016 году долг выкупили новые инвесторы, и строительство ЖК возобновилось.

"Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ГБР вручили мне подозрение, предоставив статус подозреваемого. Обсуждая это со следователем ГБР, я понимал, что они осознают всю нелепость ситуации. Но не могут ничего сделать, кивая на соответствующую команду сверху", - пишет Вавриш.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР добилось ареста земли под двумя застройками Вавриша в Киеве, - "Наші гроші". ФОТО

Вавриш - известный киевский застройщик. Он дружит с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

Против компании Вавриша Saga Development возбуждено несколько уголовных дел, а в июне прошлого года ГБР провело в офисе компании обыски.

ГБР вручило подозрение киевскому застройщику Вавришу - партнеру Богдана 01
ГБР вручило подозрение киевскому застройщику Вавришу - партнеру Богдана 02
ГБР вручило подозрение киевскому застройщику Вавришу - партнеру Богдана 03
ГБР вручило подозрение киевскому застройщику Вавришу - партнеру Богдана 04

Автор: 

застройка (710) ГБР (2966) Вавриш (16)


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Топ комментарии
+2
а я еще весной 2019 года писал, что Андрей Богдан это коррупционер, мошенник под прикрытием адвокатской корочки.. и теперь начинают мочить его финансовые контакты..
удачи вам!..
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27.01.2021 00:35
+1
зеЛя и ермак мстят
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27.01.2021 00:50
+1
Как послушаешь этих хозяев долгостроев, то это все ангелы с крылышками , и прям просится слеза , когда читаешь, как они 'охраняли объект'. Он 'собирался вернуть' жильё 22 семьям, и так уже 15 лет, чуть-чуть не вернул, а вот гбр 'помешала'
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27.01.2021 08:43
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Нюю і шо?
🤣
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27.01.2021 00:00 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwij-Kms0bruAhWjtIsKHelIBiYQwqsBMAF6BAgBEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZNewE-9-1xc&usg=AOvVaw2s_58cyZSWp3SBE3yZgG0e АО МММ-4. Леня и Иван Голубковы. "Я не халявщик, я ...

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27.01.2021 00:23 Ответить
настоятельно просят поделиться с такими же
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27.01.2021 00:23 Ответить
а я еще весной 2019 года писал, что Андрей Богдан это коррупционер, мошенник под прикрытием адвокатской корочки.. и теперь начинают мочить его финансовые контакты..
удачи вам!..
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27.01.2021 00:35 Ответить
КИЕВЛЯН ИНТЕРЕСУЕТ СНОС НЕЗАКОННЫХ ЗАСТРОЕК !!! ИЛИ ПШЛИ ВОН ОТ ВЛАСТИ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРИЕЗЖИЕ !!!
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27.01.2021 00:48 Ответить
зеЛя и ермак мстят
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27.01.2021 00:50 Ответить
Как послушаешь этих хозяев долгостроев, то это все ангелы с крылышками , и прям просится слеза , когда читаешь, как они 'охраняли объект'. Он 'собирался вернуть' жильё 22 семьям, и так уже 15 лет, чуть-чуть не вернул, а вот гбр 'помешала'
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27.01.2021 08:43 Ответить
Бедные вкладчики... Если он строит с 2006 года, то его должны были посадить максимум еще в 2010!
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27.01.2021 09:06 Ответить
Обилечивают )))
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27.01.2021 11:27 Ответить
 
 