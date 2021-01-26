ГБР вручило подозрение киевскому застройщику Вавришу - партнеру Богдана

Владелец девелоперской компании Saga Development Андрей Вавриш сообщил, что стал подозреваемым по делу о достройке бориспольского ЖК "Альта-Град".

Об этом Вавриш сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он отметил, что получил сообщение о подозрении утром 26 января.

По словам застройщика, его привлекли из-за строительства жилого комплекса, которое длится с 2006 года. Строительство остановилось в 2008-м, но компания Ваврыша продолжала охранять объект. Давший кредит под строительство "Сведбанк" ушел с рынка, долг переходил от одного владельца к другому. В 2016 году долг выкупили новые инвесторы, и строительство ЖК возобновилось.

"Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ГБР вручили мне подозрение, предоставив статус подозреваемого. Обсуждая это со следователем ГБР, я понимал, что они осознают всю нелепость ситуации. Но не могут ничего сделать, кивая на соответствующую команду сверху", - пишет Вавриш.

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Вавриш - известный киевский застройщик. Он дружит с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

Против компании Вавриша Saga Development возбуждено несколько уголовных дел, а в июне прошлого года ГБР провело в офисе компании обыски.







