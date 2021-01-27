ДБР вручило підозру київському забудовнику Вавришу, - партнеру Богдана

Власник девелоперської компанії Saga Development Андрій Вавриш повідомив, що став підозрюваним у справі про добудову бориспільського ЖК "Альта-Град".

Про це Вавриш повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що отримав повідомлення про підозру вранці 26 січня.

За словами забудовника, його притягнули через будівництво житлового комплексу, яке триває з 2006 року. Будівництво зупинилося в 2008-му, але компанія Вавриша продовжувала охороняти об'єкт. "Сведбанк", який дав кредит під будівництво, пішов із ринку, борг переходив від одного власника до іншого. У 2016 році борг викупили нові інвестори, і будівництво ЖК відновилося.

"Все було так до нинішнього ранку, коли слідчі ДБР вручили мені підозру, надавши статус підозрюваного. Обговорюючи це зі слідчим ДБР, я розумів, що вони усвідомлюють всю безглуздість ситуації. Але не можуть нічого зробити, киваючи на відповідну команду зверху", - пише Вавриш.

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Вавриш - відомий київський забудовник. Він дружить із колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Проти компанії Вавриша Saga Development порушено кілька кримінальних справ, а в червні минулого року ДБР провело в офісі компанії обшуки.







