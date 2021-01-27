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Новини
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ДБР вручило підозру київському забудовнику Вавришу, - партнеру Богдана

ДБР вручило підозру київському забудовнику Вавришу, - партнеру Богдана

Власник девелоперської компанії Saga Development Андрій Вавриш повідомив, що став підозрюваним у справі про добудову бориспільського ЖК "Альта-Град".

Про це Вавриш повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що отримав повідомлення про підозру вранці 26 січня.

За словами забудовника, його притягнули через будівництво житлового комплексу, яке триває з 2006 року. Будівництво зупинилося в 2008-му, але компанія Вавриша продовжувала охороняти об'єкт. "Сведбанк", який дав кредит під будівництво, пішов із ринку, борг переходив від одного власника до іншого. У 2016 році борг викупили нові інвестори, і будівництво ЖК відновилося.

"Все було так до нинішнього ранку, коли слідчі ДБР вручили мені підозру, надавши статус підозрюваного. Обговорюючи це зі слідчим ДБР, я розумів, що вони усвідомлюють всю безглуздість ситуації. Але не можуть нічого зробити, киваючи на відповідну команду зверху", - пише Вавриш.

Читайте також: ДБР домоглося арешту землі під двома забудовами Вавриша в Києві, - "Наші гроші". ФОТО

Вавриш - відомий київський забудовник. Він дружить із колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Проти компанії Вавриша Saga Development порушено кілька кримінальних справ, а в червні минулого року ДБР провело в офісі компанії обшуки.

ДБР вручило підозру київському забудовнику Вавришу, - партнеру Богдана 01
ДБР вручило підозру київському забудовнику Вавришу, - партнеру Богдана 02
ДБР вручило підозру київському забудовнику Вавришу, - партнеру Богдана 03
ДБР вручило підозру київському забудовнику Вавришу, - партнеру Богдана 04

Автор: 

забудова (579) ДБР (3467) Вавриш (50)


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Топ коментарі
+2
а я еще весной 2019 года писал, что Андрей Богдан это коррупционер, мошенник под прикрытием адвокатской корочки.. и теперь начинают мочить его финансовые контакты..
удачи вам!..
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27.01.2021 00:35
+1
зеЛя и ермак мстят
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27.01.2021 00:50
+1
Как послушаешь этих хозяев долгостроев, то это все ангелы с крылышками , и прям просится слеза , когда читаешь, как они 'охраняли объект'. Он 'собирался вернуть' жильё 22 семьям, и так уже 15 лет, чуть-чуть не вернул, а вот гбр 'помешала'
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27.01.2021 08:43
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Нюю і шо?
🤣
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27.01.2021 00:00 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwij-Kms0bruAhWjtIsKHelIBiYQwqsBMAF6BAgBEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZNewE-9-1xc&usg=AOvVaw2s_58cyZSWp3SBE3yZgG0e АО МММ-4. Леня и Иван Голубковы. "Я не халявщик, я ...

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27.01.2021 00:23 Відповісти
настоятельно просят поделиться с такими же
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27.01.2021 00:23 Відповісти
а я еще весной 2019 года писал, что Андрей Богдан это коррупционер, мошенник под прикрытием адвокатской корочки.. и теперь начинают мочить его финансовые контакты..
удачи вам!..
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27.01.2021 00:35 Відповісти
КИЕВЛЯН ИНТЕРЕСУЕТ СНОС НЕЗАКОННЫХ ЗАСТРОЕК !!! ИЛИ ПШЛИ ВОН ОТ ВЛАСТИ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРИЕЗЖИЕ !!!
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27.01.2021 00:48 Відповісти
зеЛя и ермак мстят
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27.01.2021 00:50 Відповісти
Как послушаешь этих хозяев долгостроев, то это все ангелы с крылышками , и прям просится слеза , когда читаешь, как они 'охраняли объект'. Он 'собирался вернуть' жильё 22 семьям, и так уже 15 лет, чуть-чуть не вернул, а вот гбр 'помешала'
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27.01.2021 08:43 Відповісти
Бедные вкладчики... Если он строит с 2006 года, то его должны были посадить максимум еще в 2010!
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27.01.2021 09:06 Відповісти
Обилечивают )))
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27.01.2021 11:27 Відповісти
 
 