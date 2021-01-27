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Разумков: Оснований для досрочного роспуска Рады нет

Разумков: Оснований для досрочного роспуска Рады нет

Председатель Верховной Рады, нардеп СН Дмитрий Разумков считает, что основания для роспуска парламента отсутствуют и не появятся в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: По оценкам Минфина, стоимость проведения референдума - 2 млрд грн, - Разумков

Автор: 

ВР (29226) роспуск (248) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+19
А то ж можно и обратно в Раду не попасть, пролетая как фанера над Парижем и эпично просрав гигантский аванс нашего могучего электората, правда Разумков?
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27.01.2021 00:54
+9
Куда уж дальше ее распускать. И так вкрай распущенная - лядей прям в ВР выбирают на заседаниях
А вот расстрелять в полном составе.
ПыСы На опережение
Хорошие - в хороших...
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27.01.2021 01:03
+8
Презом не станешь- "Маладой РыгоАнал"!
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27.01.2021 01:09
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А то ж можно и обратно в Раду не попасть, пролетая как фанера над Парижем и эпично просрав гигантский аванс нашего могучего электората, правда Разумков?
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27.01.2021 00:54 Ответить
Куда уж дальше ее распускать. И так вкрай распущенная - лядей прям в ВР выбирают на заседаниях
А вот расстрелять в полном составе.
ПыСы На опережение
Хорошие - в хороших...
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27.01.2021 01:03 Ответить
А які шанси відставки кабміну шмигаля і призначення нового?
Бо, якщо відставка шмигаля напрошується, то нова коаліція з частини слуг уродів з примкнувшими соросятами та рижемразями виглядає дуже і дуже нестійкою. А за такими нестійкими урядами - і дострокові парламентські дуже і дуже вірогідні. До речі, народ може вимагати цього... і не тільки відставки ВР.
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27.01.2021 01:05 Ответить
дубінський , перелогінься .
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27.01.2021 01:23 Ответить
ну і 73/43%зебіл ти, типовий...
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27.01.2021 02:47 Ответить
и взяли ани мальчика 3-х лет в трусиках и как насыплють яму в трусики 400 кг кокаина.........
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27.01.2021 02:32 Ответить
Два "Узі" в Голобородька...🤣
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27.01.2021 01:06 Ответить
Презом не станешь- "Маладой РыгоАнал"!
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27.01.2021 01:09 Ответить
...будут!...
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27.01.2021 01:16 Ответить
Вообще то есть! Эти придурки сами создали прецедент - Зе распустил прошлую ВР мотивируя это низкой поддержкой народа, а КС это узаконил - сказав типа "все пучком, воля мол народа...".
А сейчас уровень доверия у ВР еще ниже чем у предыдущей на момент роспуска, так что основания есть!!!!
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27.01.2021 10:10 Ответить
Ну і розумний аж страшно.
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27.01.2021 01:18 Ответить
Вброс на вентилятор с опережением! А где же были основания для роспуска Рады после выборов сцЫкуна? Схавали? А может и на хлеб намазали?!
Правовой нигилизм ведет к узурпации власти отдельными персонами...но этими персонами будет, точно, не народ!
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27.01.2021 01:27 Ответить
Та да! Яке мотивуввння тоді було? "Склад Ради не відповідає електоральним симпатіям"? "Низька довіра електорату"? "Політична доцяльність"? То в такому випадку підстав для розпуску теперішнього складу Ади більш ніж достатньо.
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27.01.2021 05:51 Ответить
Залишилося тільки Тупицькому в свій кабінет "прорватися" і підстави будуть.
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27.01.2021 07:11 Ответить
Никому там не выгодно....Типа новым лицам не выгодно, так как больше не видать им власти, а старым надо подождать, пока эти новые приблизятся к нулю, чтобы взять больше.
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27.01.2021 01:32 Ответить
Воо, киздят как в последний день Помпеи...
))
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27.01.2021 01:35 Ответить
Нада чаще распускать "распущенсов"- распустились
до продажи собак, дефективных детей, поиску б'ядей
на работе итд,,, прежние были не лучче...
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27.01.2021 01:33 Ответить
Может пора возразить Разумкову? Он решил за всех? Для него распускать Раду нет резрна и это понятно.
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27.01.2021 01:34 Ответить
Ему преза убрать- и оно през...
))
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27.01.2021 01:36 Ответить
Наверное первый шаг убрать Зе это распустить Раду. Патовая ситуация...
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27.01.2021 01:39 Ответить
і я про те ж.
Якійсь дострокові аж смердять в повітрі.
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27.01.2021 02:49 Ответить
Тут только 2 варианта:
- или отставка ЗЕ и роспуск рады;
- или позже ЗЕ и СН распустят на ремни.
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27.01.2021 01:38 Ответить
В нас і так розпущена рада - далі нікуди.
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27.01.2021 01:56 Ответить
второй президенский срок Зе полюбому будет с другим составом зрады.
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27.01.2021 02:29 Ответить
йому за щастя буде перший перебути
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27.01.2021 02:48 Ответить
Ублюдок никогда нигде не работал решил буду править нами лохами так нам и надо
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27.01.2021 04:55 Ответить
А які підстави були для розпуску попередньої Ради?
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27.01.2021 06:32 Ответить
Офтоп. Але смішний. Для ранкового настрою.

Чепінога, як завжди.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZUuri0P20cmd5N5d2h46jgzTjWVUgwJQ3MprwKfoFbyTOWDmTD_tawAShPbGUS6uKf1HyyfpyEFUgKpi-****************************************************************-k5X20&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

Оце сьогодні відчинили маркет на Антоновича о 8-й ранку після локдауну...
Люди купляють пиво, цигарки, трубочки з кремом, йогурт, ще якусь херню...
Але жоден (я підкреслюю - жоден!!!) не купив носки!!! Не говоря уже про зошити...
А крику було!

P.S. Про презервативи (теж товар неймовірно високого попиту останніх трьох тижнів), правда, нічого не написав.
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27.01.2021 06:42 Ответить
Как нету, если вы ширку с зажопой мутите, подання в КС на подтверждение отсутствия коалиции и всё, перевыборы, вы же так сделали после инаугурации зелёного ***********
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27.01.2021 07:28 Ответить
Так в прошлий раз распустили из-за отсутствия доверия, а сейчас что? У зебилов меньше 10% поддержки. Безпредельщики брехливие, тюрьма по вам плачет.
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27.01.2021 07:40 Ответить
та ну нах ...
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27.01.2021 07:59 Ответить
Рада работает 5 дней в году.Это очень даже хорошо!.Особенно ценен спикер.Своей коллаборацией и ленью.
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27.01.2021 08:30 Ответить
Правильно, Розумков! Раду має роспускати лише НАСТУПНИЙ президент! А нам треба зараз не дострокові парламентські, а дострокові ПРЕЗИДЕНТСЬКІ!!!
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
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27.01.2021 08:35 Ответить
А якою підставою був протизаконний розпуск ВР VIII-ого скликання? Єдина підстава - "ХАЧУ" від Зеленського. Разумков добре знає всі підстави-"хатєлки" від ЗЕ. Нема підстави, значить той, в кого в паспорті 43, в голові 30, а насправді - 3,5, ще не "ЗАХАТЄЛ".
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27.01.2021 09:32 Ответить
как нет ??? спикер- вылитая конвоирша даунбасская..... и трусики небось не носит....
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27.01.2021 11:12 Ответить
угу... знайшли самого "не зацікавленого". От уявіть собі, він зараз топ чиновник, а завтра Раду розпустять і він - ніхто. Хто би із вас, на його місці побачив підстави для розпуску ВРУ?
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27.01.2021 11:12 Ответить
Ну як же, низька якість абсолютної більшості депутатів плюс втрата довіри серед виборців
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27.01.2021 11:47 Ответить
Целая шобла дармоедов и преступников, во главе такой же дармоед и преступник, разве что немного более сообразительный Разумков. Вас не то,что разганять нужно, а правильно вас Надежда Савченко хотела снести к *беням собачим
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27.01.2021 12:59 Ответить
не тошо распустить а гнать всю эту
шоблу зеленопузую в шею и специально
для них создать концлагерь и выводить
на работу на востановление Украины
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27.01.2021 13:18 Ответить
 
 