Разумков: Оснований для досрочного роспуска Рады нет
Председатель Верховной Рады, нардеп СН Дмитрий Разумков считает, что основания для роспуска парламента отсутствуют и не появятся в ближайшее время.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.
Также на Цензор.НЕТ: По оценкам Минфина, стоимость проведения референдума - 2 млрд грн, - Разумков
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+19 дмитрий иванов #379098
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А вот расстрелять в полном составе.
ПыСы На опережение
Хорошие - в хороших...
Бо, якщо відставка шмигаля напрошується, то нова коаліція з частини слуг уродів з примкнувшими соросятами та рижемразями виглядає дуже і дуже нестійкою. А за такими нестійкими урядами - і дострокові парламентські дуже і дуже вірогідні. До речі, народ може вимагати цього... і не тільки відставки ВР.
А сейчас уровень доверия у ВР еще ниже чем у предыдущей на момент роспуска, так что основания есть!!!!
Правовой нигилизм ведет к узурпации власти отдельными персонами...но этими персонами будет, точно, не народ!
))
до продажи собак, дефективных детей, поиску б'ядей
на работе итд,,, прежние были не лучче...
))
Якійсь дострокові аж смердять в повітрі.
- или отставка ЗЕ и роспуск рады;
- или позже ЗЕ и СН распустят на ремни.
Чепінога, як завжди.
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZUuri0P20cmd5N5d2h46jgzTjWVUgwJQ3MprwKfoFbyTOWDmTD_tawAShPbGUS6uKf1HyyfpyEFUgKpi-****************************************************************-k5X20&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga
Оце сьогодні відчинили маркет на Антоновича о 8-й ранку після локдауну...
Люди купляють пиво, цигарки, трубочки з кремом, йогурт, ще якусь херню...
Але жоден (я підкреслюю - жоден!!!) не купив носки!!! Не говоря уже про зошити...
А крику було!
P.S. Про презервативи (теж товар неймовірно високого попиту останніх трьох тижнів), правда, нічого не написав.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
шоблу зеленопузую в шею и специально
для них создать концлагерь и выводить
на работу на востановление Украины