Разумков: Оснований для досрочного роспуска Рады нет

Председатель Верховной Рады, нардеп СН Дмитрий Разумков считает, что основания для роспуска парламента отсутствуют и не появятся в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины 9-го созыва сегодня нет. И я уверен, в дальнейшем тоже не появится", - подчеркнул Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: По оценкам Минфина, стоимость проведения референдума - 2 млрд грн, - Разумков