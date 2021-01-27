Разумков: Підстав для дострокового розпуску Ради немає

Голова Верховної Ради, нардеп СН Дмитро Разумков вважає, що підстави для розпуску парламенту відсутні і не з'являться найближчим часом.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 9-го скликання сьогодні немає. І я впевнений, надалі теж не з'явиться", - підкреслив Разумков.

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