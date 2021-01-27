Разумков: Підстав для дострокового розпуску Ради немає
Голова Верховної Ради, нардеп СН Дмитро Разумков вважає, що підстави для розпуску парламенту відсутні і не з'являться найближчим часом.
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України 9-го скликання сьогодні немає. І я впевнений, надалі теж не з'явиться", - підкреслив Разумков.
Топ коментарі
+19 дмитрий иванов #379098
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+9 Алексей Достоевский
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+8 Baks13
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А вот расстрелять в полном составе.
ПыСы На опережение
Хорошие - в хороших...
Бо, якщо відставка шмигаля напрошується, то нова коаліція з частини слуг уродів з примкнувшими соросятами та рижемразями виглядає дуже і дуже нестійкою. А за такими нестійкими урядами - і дострокові парламентські дуже і дуже вірогідні. До речі, народ може вимагати цього... і не тільки відставки ВР.
А сейчас уровень доверия у ВР еще ниже чем у предыдущей на момент роспуска, так что основания есть!!!!
Правовой нигилизм ведет к узурпации власти отдельными персонами...но этими персонами будет, точно, не народ!
))
до продажи собак, дефективных детей, поиску б'ядей
на работе итд,,, прежние были не лучче...
))
Якійсь дострокові аж смердять в повітрі.
- или отставка ЗЕ и роспуск рады;
- или позже ЗЕ и СН распустят на ремни.
Чепінога, як завжди.
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Оце сьогодні відчинили маркет на Антоновича о 8-й ранку після локдауну...
Люди купляють пиво, цигарки, трубочки з кремом, йогурт, ще якусь херню...
Але жоден (я підкреслюю - жоден!!!) не купив носки!!! Не говоря уже про зошити...
А крику було!
P.S. Про презервативи (теж товар неймовірно високого попиту останніх трьох тижнів), правда, нічого не написав.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
шоблу зеленопузую в шею и специально
для них создать концлагерь и выводить
на работу на востановление Украины