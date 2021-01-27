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Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек

Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек

Спустя три недели после штурма Капитолия обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше 150 протестующим

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", передает CNN.

Расследование ведется против 400 человек, которые участвовали в нападении, сообщил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.

Протестующих обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов и по другим статьям. За тяжкие преступления обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Она передала резолюцию на рассмотрение в Сенат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии, - лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти

США (26336) штурм (513)


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Топ комментарии
+11
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 6667
В американця пушнина добротна, видно готувався, цей курва собаку яку натяг на дурну голову, шлєх би його втрафив. Дибіляко.
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27.01.2021 08:52
+8
А в Україні всякі Штепи і інші посібники російських окупантів навіть на керівні посади влаштовуються, хоча вони заслуговують довічного терміну. От зрадник з Криму, російський найманець Аксьонов, який зараз в Криму на керівній посаді, отримав хоча б переслідування з боку Інтерполу? Чи Україна навіть його не подавала туди?
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27.01.2021 08:49
+3
А разве рыжый клован их всех не помиловал? Особенно Викинга со скунсом на голове
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 8551
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27.01.2021 08:46
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А разве рыжый клован их всех не помиловал? Особенно Викинга со скунсом на голове
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 8551
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27.01.2021 08:46 Ответить
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 6667
В американця пушнина добротна, видно готувався, цей курва собаку яку натяг на дурну голову, шлєх би його втрафив. Дибіляко.
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27.01.2021 08:52 Ответить
Во, ще одне, і об'єднує їх що? ВАТА головного мозочку.
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27.01.2021 09:11 Ответить
Штурм Капітолію в США: обвинувачення отримали вже понад 150 осіб - Цензор.НЕТ 812
Щось воно сумне якесь.
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27.01.2021 09:36 Ответить
Сіном не нагодували.
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27.01.2021 10:32 Ответить
Подозреваю, что для того чтобы было помилование сначала должно быть обвинение и приговор...Я не знаю американских законов, но в большинстве стран, для освобождения от ответственности (когда еще даже нет обвинения или не вынесен приговор) нужно протянуть соответствующий закон в Парламенте, где будет указано, что такие то нарушения выводятся из под ответственности или участники таки-то событий выводятся из под ответственности (а в мотивировочной части закона указывается почему)
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27.01.2021 09:55 Ответить
А в Україні всякі Штепи і інші посібники російських окупантів навіть на керівні посади влаштовуються, хоча вони заслуговують довічного терміну. От зрадник з Криму, російський найманець Аксьонов, який зараз в Криму на керівній посаді, отримав хоча б переслідування з боку Інтерполу? Чи Україна навіть його не подавала туди?
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27.01.2021 08:49 Ответить
Расстрелять собак!
Это вам не Белорусия.
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27.01.2021 08:56 Ответить
Спутал форум...
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27.01.2021 09:13 Ответить
Суток по 15 дадут, или штрафу.
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27.01.2021 09:25 Ответить
Удивляюсь кол-ву одноизвиленных, жрущих дерьмо из СМИ-помоек не имеющих ничего общего с журналистикой. Продолжайте верить в "захват" капитолия, раз мозгов нет. А еще одноизвиленные научились нажимать кнопочку "в спам" это всё на что способна их пустая черепная коробка.
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27.01.2021 09:23 Ответить
Спасибо, сейчас прямо и нажму
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27.01.2021 11:06 Ответить
А сколько осуждено за захват и сожжение полицейского участка в Миннеаполисе?
А, ну да, "вы не понимаете, это другое!"
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27.01.2021 10:07 Ответить
Зрите в корень. Кто организатор этого стада?
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27.01.2021 10:34 Ответить
Организаторы антифы и блм, как раз они и начали так называемый "захват" это те, кто сейчас сидят в белом доме, долго искать не надо.
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27.01.2021 12:20 Ответить
То вже проблеми шерифа, нам би свої "порозгрібати".
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27.01.2021 13:47 Ответить
Если хорошенько подумать то это и наши проблемы, если в США всё пошло по полному беспределу с выборами и назначением спящего джо, то в остальных странах всё будет не лучше, все смотрят на США, а там беспредел уже, ну "и чем мы хуже" думают остальные.
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27.01.2021 14:27 Ответить
А був би на його місці якийсь..........
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27.01.2021 15:44 Ответить
Де звинувачення соціалістичним бандам з Антіфи і BLM, котрі громили магазини і били людей на вулицях!?
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27.01.2021 10:59 Ответить
так там і антифівця затриманого в Капітолії тупо відпустили, а того хто застрелив жінку досі знайти не можуть.
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27.01.2021 11:48 Ответить
Одноизвиленным не понять.
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27.01.2021 12:18 Ответить
 
 