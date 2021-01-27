Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек

Спустя три недели после штурма Капитолия обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше 150 протестующим

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", передает CNN.

Расследование ведется против 400 человек, которые участвовали в нападении, сообщил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.

Протестующих обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов и по другим статьям. За тяжкие преступления обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Она передала резолюцию на рассмотрение в Сенат.

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