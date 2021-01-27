Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек
Спустя три недели после штурма Капитолия обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше 150 протестующим
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант", передает CNN.
Расследование ведется против 400 человек, которые участвовали в нападении, сообщил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.
Протестующих обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов и по другим статьям. За тяжкие преступления обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.
6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Она передала резолюцию на рассмотрение в Сенат.
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В американця пушнина добротна, видно готувався, цей курва собаку яку натяг на дурну голову, шлєх би його втрафив. Дибіляко.
Щось воно сумне якесь.
Это вам не Белорусия.
А, ну да, "вы не понимаете, это другое!"