Штурм Капітолію в США: обвинувачення отримали вже понад 150 осіб
Через три тижні після штурму Капітолію обвинувачення в масових заворушеннях висунуто понад 150 протестувальникам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсант", передає CNN.
Розслідування ведеться проти 400 осіб, які брали участь у нападі, повідомив виконувач обов'язків прокурора округу Колумбія Майкл Шервін.
Протестувальників звинувачують у незаконному проникненні, хуліганстві, крадіжці держвласності, нападі на співробітників правоохоронних органів та за іншими статтями. За тяжкі злочини обвинуваченим загрожує до 20 років в'язниці.
6 січня прихильники пана Трампа увірвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні. Як мінімум п'ятеро людей загинули у заворушеннях. Через це Конгресу довелося перервати затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Палата представників оголосила пану Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту. Вона передала резолюцію на розгляд у Сенат.
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В американця пушнина добротна, видно готувався, цей курва собаку яку натяг на дурну голову, шлєх би його втрафив. Дибіляко.
Щось воно сумне якесь.
Это вам не Белорусия.
А, ну да, "вы не понимаете, это другое!"