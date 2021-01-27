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Штурм Капітолію в США: обвинувачення отримали вже понад 150 осіб

Штурм Капітолію в США: обвинувачення отримали вже понад 150 осіб

Через три тижні після штурму Капітолію обвинувачення в масових заворушеннях висунуто понад 150 протестувальникам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсант", передає CNN.

Розслідування ведеться проти 400 осіб, які брали участь у нападі, повідомив виконувач обов'язків прокурора округу Колумбія Майкл Шервін.

Протестувальників звинувачують у незаконному проникненні, хуліганстві, крадіжці держвласності, нападі на співробітників правоохоронних органів та за іншими статтями. За тяжкі злочини обвинуваченим загрожує до 20 років в'язниці.

6 січня прихильники пана Трампа увірвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні. Як мінімум п'ятеро людей загинули у заворушеннях. Через це Конгресу довелося перервати затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Палата представників оголосила пану Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту. Вона передала резолюцію на розгляд у Сенат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп визнав "певну провину" за безлади в Капітолії, - лідер республіканців у Палаті представників Маккарті

Автор: 

США (22417) штурм (224)


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Топ коментарі
+11
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 6667
В американця пушнина добротна, видно готувався, цей курва собаку яку натяг на дурну голову, шлєх би його втрафив. Дибіляко.
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27.01.2021 08:52
+8
А в Україні всякі Штепи і інші посібники російських окупантів навіть на керівні посади влаштовуються, хоча вони заслуговують довічного терміну. От зрадник з Криму, російський найманець Аксьонов, який зараз в Криму на керівній посаді, отримав хоча б переслідування з боку Інтерполу? Чи Україна навіть його не подавала туди?
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27.01.2021 08:49
+3
А разве рыжый клован их всех не помиловал? Особенно Викинга со скунсом на голове
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 8551
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27.01.2021 08:46
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А разве рыжый клован их всех не помиловал? Особенно Викинга со скунсом на голове
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 8551
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27.01.2021 08:46 Відповісти
Штурм Капитолия в США: обвинения получили уже более 150 человек - Цензор.НЕТ 6667
В американця пушнина добротна, видно готувався, цей курва собаку яку натяг на дурну голову, шлєх би його втрафив. Дибіляко.
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27.01.2021 08:52 Відповісти
Во, ще одне, і об'єднує їх що? ВАТА головного мозочку.
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27.01.2021 09:11 Відповісти
Штурм Капітолію в США: обвинувачення отримали вже понад 150 осіб - Цензор.НЕТ 812
Щось воно сумне якесь.
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27.01.2021 09:36 Відповісти
Сіном не нагодували.
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27.01.2021 10:32 Відповісти
Подозреваю, что для того чтобы было помилование сначала должно быть обвинение и приговор...Я не знаю американских законов, но в большинстве стран, для освобождения от ответственности (когда еще даже нет обвинения или не вынесен приговор) нужно протянуть соответствующий закон в Парламенте, где будет указано, что такие то нарушения выводятся из под ответственности или участники таки-то событий выводятся из под ответственности (а в мотивировочной части закона указывается почему)
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27.01.2021 09:55 Відповісти
А в Україні всякі Штепи і інші посібники російських окупантів навіть на керівні посади влаштовуються, хоча вони заслуговують довічного терміну. От зрадник з Криму, російський найманець Аксьонов, який зараз в Криму на керівній посаді, отримав хоча б переслідування з боку Інтерполу? Чи Україна навіть його не подавала туди?
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27.01.2021 08:49 Відповісти
Расстрелять собак!
Это вам не Белорусия.
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27.01.2021 08:56 Відповісти
Спутал форум...
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27.01.2021 09:13 Відповісти
Суток по 15 дадут, или штрафу.
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27.01.2021 09:25 Відповісти
Удивляюсь кол-ву одноизвиленных, жрущих дерьмо из СМИ-помоек не имеющих ничего общего с журналистикой. Продолжайте верить в "захват" капитолия, раз мозгов нет. А еще одноизвиленные научились нажимать кнопочку "в спам" это всё на что способна их пустая черепная коробка.
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27.01.2021 09:23 Відповісти
Спасибо, сейчас прямо и нажму
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27.01.2021 11:06 Відповісти
А сколько осуждено за захват и сожжение полицейского участка в Миннеаполисе?
А, ну да, "вы не понимаете, это другое!"
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27.01.2021 10:07 Відповісти
Зрите в корень. Кто организатор этого стада?
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27.01.2021 10:34 Відповісти
Организаторы антифы и блм, как раз они и начали так называемый "захват" это те, кто сейчас сидят в белом доме, долго искать не надо.
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27.01.2021 12:20 Відповісти
То вже проблеми шерифа, нам би свої "порозгрібати".
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27.01.2021 13:47 Відповісти
Если хорошенько подумать то это и наши проблемы, если в США всё пошло по полному беспределу с выборами и назначением спящего джо, то в остальных странах всё будет не лучше, все смотрят на США, а там беспредел уже, ну "и чем мы хуже" думают остальные.
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27.01.2021 14:27 Відповісти
А був би на його місці якийсь..........
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27.01.2021 15:44 Відповісти
Де звинувачення соціалістичним бандам з Антіфи і BLM, котрі громили магазини і били людей на вулицях!?
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27.01.2021 10:59 Відповісти
так там і антифівця затриманого в Капітолії тупо відпустили, а того хто застрелив жінку досі знайти не можуть.
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27.01.2021 11:48 Відповісти
Одноизвиленным не понять.
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27.01.2021 12:18 Відповісти
 
 