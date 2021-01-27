Штурм Капітолію в США: обвинувачення отримали вже понад 150 осіб

Через три тижні після штурму Капітолію обвинувачення в масових заворушеннях висунуто понад 150 протестувальникам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Комерсант", передає CNN.

Розслідування ведеться проти 400 осіб, які брали участь у нападі, повідомив виконувач обов'язків прокурора округу Колумбія Майкл Шервін.

Протестувальників звинувачують у незаконному проникненні, хуліганстві, крадіжці держвласності, нападі на співробітників правоохоронних органів та за іншими статтями. За тяжкі злочини обвинуваченим загрожує до 20 років в'язниці.

6 січня прихильники пана Трампа увірвалися до будівлі Капітолію у Вашингтоні. Як мінімум п'ятеро людей загинули у заворушеннях. Через це Конгресу довелося перервати затвердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Палата представників оголосила пану Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту. Вона передала резолюцію на розгляд у Сенат.

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