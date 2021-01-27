Рада сегодня рассмотрит план вакцинации населения и налогообложение международных почтовых отправлений

Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд законопроектов. Среди них проект постановления о Национальном плане вакцинации населения против COVID-19.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты об открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях; по налогообложению таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В повестке дня законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев.

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План вакцинации населения от коронавируса имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют: