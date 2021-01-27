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Рада сегодня рассмотрит план вакцинации населения и налогообложение международных почтовых отправлений

Рада сегодня рассмотрит план вакцинации населения и налогообложение международных почтовых отправлений

Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд законопроектов. Среди них проект постановления о Национальном плане вакцинации населения против COVID-19.

Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты об открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях; по налогообложению таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В повестке дня законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евродепутаты призвали руководство ЕС помочь Украине получить COVID-вакцину: Нужно подготовить детальный план

План вакцинации населения от коронавируса имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют:

  1. медицинские работники,
  2. военнослужащие,
  3. социальные работники
  4. заведения по уходу,
  5. люди преклонного возраста (60+),
  6. работники образования,
  7. государственная безопасность,
  8. пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
  9. хронические больные, в независимости от возраста.

Автор: 

вакцина (3814) ВР (29226)


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Топ комментарии
+6
Пора на референдум вынести вопросы вакцинации и пребывания премьера Шмыгаля в должности 😀😀😀
Надо бить всех, кто полосовал за закон о референдуме, их же оружием
В Словакии бесплатные тесты каждые выходные для всего населения,
А В Украине каждые выходные - референдумы 😀
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27.01.2021 09:18
+5
Вакцинации не будет, а отправления обложат - 100%
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27.01.2021 09:42
+5
тільки у всьому світі свій народ не задавлюють податками і цінами, як цваші комунонедобитки
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27.01.2021 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Увы, за все нужно платить пошлину, так живут во всем цивилизованном мире, а у нас привыкли жаловаться на маленькую пенсию и плохие больницы.
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27.01.2021 09:11 Ответить
Платить пошлину на товары, которые у нас не выпускаются или их невозможно купить, тк большинство интернет-магазинов посылают покупателей мелочевки?
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27.01.2021 09:14 Ответить
Пошлина и налогообложение две большие разницы тем более что пошлина платилась и платится постоянно.
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27.01.2021 09:18 Ответить
Просто вы не в курсе. Сейчас экспресс-посылки (типа DHL, TNT и проч.) не облагаются таможенными платежами при стоимости посылки до 150 евро (раньше было до 300 евро). Но наш народ всегда старается найти выход в свою пользу - сейчас массово распространена поставка товаров особенно из Китая (ширпотреба, мелкой техники и т.п.) по схеме, когда товарная партия заранее разбивается на мелкие части (главное чтобы каждая стоила до 100 евро, подыскиваются друзья и знакомые, которым адресуется эти посылки, и вуаля, получается импорт без никаких платежей в бюджет.

Другое дело, что по сравнению с серым импортом в крупном бизнесе, не говоря о чистом контрабандном ввозе, эта недоплата в бюджет от посылок капля в море. Но что поделать, так много лет при любой власти работает наша правоохранительная и налоговая система (
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27.01.2021 09:34 Ответить
осенью получил посылку с Али через МистЭкспрес-смарт приставку за 155 евро...Просто отдали и все. прокатило ___)))..хотя я деньги приготовил на пошлину и НДС...
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27.01.2021 10:22 Ответить
тоді треба так і писати - контрабандисти при владі усувають конкурентів загоняючи всіх у стойло
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27.01.2021 10:28 Ответить
Здесь я согласен )
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27.01.2021 10:31 Ответить
Пошлиной я назвал условно, там кроме самой ввозной пошлины еще и НДС 20%.
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27.01.2021 10:30 Ответить
тільки у всьому світі свій народ не задавлюють податками і цінами, як цваші комунонедобитки
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27.01.2021 09:47 Ответить
Они таки же мои как и ваши. Я ответил на конкретный вопрос по международным посылкам.
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27.01.2021 09:51 Ответить
Вся беда в том, что нас сравнивают с остальным миром как-то избирательно. То что касается цен, налогов, пошлин - без проблем. Спешим ситуацию исправить. Что касается минимальных зарплат, пенсий, социальной защиты, уровня правосудия и других неудобных для власти тем - быстренько все замыливается и умалчивается. А нужно все брать в комплексе. Потому как получается дикий перекос. Соответственно то и имеем, что Украина уже теряет своих граждан неслабыми темпами. Ибо граждане не видят возможности жить и работать в своей стране.
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27.01.2021 10:36 Ответить
Я вас полностью поддерживаю. Когда я написал аналогичный комментарий про то, что к европейским тарифам неплохо бы европейскую зарплату, то мне ответили, что у нас мол низкая производительность труда по сравнению с Европой. Согласен - более низкая. А почему? Наши люди в Европе работают не хуже, а то и получше европейцев... Ответ прост: наши олигархи не хотят вкладываться в создание условий для повышения производительности труда! Им и так неплохо.
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27.01.2021 11:12 Ответить
Естественно что не хотят. У нас ведь отсутствует конкурентный рынок. За 30 лет олигархат руками наших продажных депутатов выписал себе тепличные условия ведения бизнеса на законодательном уровне. Все поделено в Украине между 1% семей. Все устаканено и решено между ними. Конкуренция практически отсутствует. У нас ведь не капитализм в стране. У нас постсовковый олигархический феодализм скорее образовался. Таков вот итог 30-ти летия независимости Украины.
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27.01.2021 11:22 Ответить
А Вы считаете пенсию в 100 баксов слишком большой при цене коммуналки 70 баксов? Или Вы наши больницы считаете хорошими? Тогда почему наши власть имущие в них лечиться не хотят? Если посчитать сколько мы платим, то наверное по проценту оплаты сборов, налогов и пошлин будем далеко не на самом последнем месте в мире. А вот по уровню жизни населения картина будет диаметрально противоположная.
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27.01.2021 10:31 Ответить
Нет, я так не считаю (сам пенсионер). Но считаю что налоги (справедливые) нужно платить всем. Другое дело как их сделать справедливыми, в это то вся наша беда 30 летю
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27.01.2021 10:35 Ответить
А что есть термин "справедливые налоги"? Ну по крайней мере в Вашем понимании. Вот талоги олигархата справедливые или нет?
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27.01.2021 10:38 Ответить
Вы зря видите во мне оппонента, я абсолютно согласен с вашим недовольством.
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27.01.2021 11:04 Ответить
Вы ошибаетесь. Я в Вас скорее вижу собеседника. Просто сложилось впечатление из Ваших сообщений, что Вы абстрагировались только на одну проблему и не рассматриваете ее в комплексе с остальными. Согласен, что справедливые налоги нужны, согласен, что все их должны платить. Однако нельзя играть в одни ворота. Социальная справедливость должна работать в обе стороны. К примеру - хотите увеличения поступлений в бюджет от налогов - сделайте благоприятной бизнес среду для максимум участников процесса производства, создайте дополнительное количество рабочих мест с высокооплачиваемой работой, сделайте налог на вывод из страны капиталла в офшоры, введите налог на сверхприбыль. Но это напрягаться нужно, что-то менять в налоговом законодательстве, принимать непопулярные для того же олигархата законы, бороться с коррупцией. Зачем, если проще увеличить налоговое бремя для всех. Короче говоря все по принципу, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно реже кормить и чаще доить. Это путь в никуда. Только никто из тех у кого власть этого не хочет ни видеть, ни понимать. Такая вот печальная картина.
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27.01.2021 11:17 Ответить
Повторю - вы практически повторяете мои собственные мысли на эту тему. к сожалению у меня нет рецепта как быстро все это воплотить в реальность. А вопрос посылок мне знаком ближе, поэтому я о нем и написал. Надеюсь что еще увидим и реальные сдвиги, хотя наше прошлое (да и настоящее) очень тяжело расстается со своими привилегиями и пртвычками, накопленными за 30 лет нашего с Вами молчанием.
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27.01.2021 11:25 Ответить
150гр. меду, 150гр лимону, 150гр чищеного (ложкою) кореню імбірю. Через блендер. По 1 чайній ложечці з самого ранку перед сніданком.
П.с. непогано виводить мокротиння.
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27.01.2021 09:08 Ответить
Влада не знає, що населення проти вакцінування ?
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27.01.2021 09:13 Ответить
Добре, коли не входиш в жодну з цих груп.
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27.01.2021 09:14 Ответить
Порошенко сделал чтобы платили если стоимость посылки больше 100$, а этот за всё.
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27.01.2021 09:14 Ответить
Почему наши люди стремятся к халяве ?
Почему хотят дешевизны, а не по больше доходов что б мочь оплачивать все качественные услуги ?
Не одного сообщения о маленьких доходах, только все нытьё о дороговизне ...
Нужно стремится что бы не было бедных а не что б не было богатых ...
Пусть все будут богатые , и пусть налоги будут большие, что б была мощная медицина, и качественное образование
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27.01.2021 10:10 Ответить
Так сообщения о дороговизне именно и происходят от того что маленькие доходы. И честно заработать больше в нашей стране утопия. Ну нет у нас установленной минималки как к примеру в Германии в 9.5 евро в час брутто или приблизительно 1600 евро в месяц. Нет средней пенсии в 800 евро. У нас официальная средняя зарплата по стране примерно 350 евро брутто. При том что к примеру только за ЖКХ за трехкомнатную квартиру за декабрь мне пришлось отдать порядка 100 евро. Сколько будет за январь боюсь даже предполагать. Ну а последнее предложение в Вашем посте мне напомнило - лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным. Короче ни о чем. Кеп очевидность.
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27.01.2021 11:03 Ответить
Не получится. Такая уравниловка уже была при союзе. Всегда будет тот кто хочет выделится.
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27.01.2021 11:10 Ответить
Обложат повышенным налогом китайцев, покупающих украинские товары на ОЛХ?
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27.01.2021 09:15 Ответить
Пора на референдум вынести вопросы вакцинации и пребывания премьера Шмыгаля в должности 😀😀😀
Надо бить всех, кто полосовал за закон о референдуме, их же оружием
В Словакии бесплатные тесты каждые выходные для всего населения,
А В Украине каждые выходные - референдумы 😀
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27.01.2021 09:18 Ответить
А я бы вынесла на референдум пересмотр принятого закона об импичменте президента, по которому НИКОГО НИКОГДА невозможно ВЫГНАТЬ, не имея 2/3 положительных голосов в парламенте. НАРОД ВЫБИРАЛ,- НАРОД И ГНАТЬ ДОЛЖЕН, если не оправдал надежд. И никаких ЕЩЕ ДАДИМ ЕМУ 100 ДНЕЙ! ОН что, поумнеет за это время, избавиться от гадкой привычки окружать себя полезными идиотами и одновременно профанами?
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27.01.2021 09:41 Ответить
Меня в плане вакцинации настораживает одно обстоятельство что вакцина поступит как в государственные так и в частные клиники.В этом закладывается фундамент мошейничеству на государственном уровне,иными словами бесплатной вакцины в госзаведениях будет нехватать а в платных будет в избытке бесплатная вакцина за деньги.
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27.01.2021 09:25 Ответить
Так сегодня же день Холокоста!
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27.01.2021 09:34 Ответить
шо?... опять гуляем?
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27.01.2021 11:41 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26193418.html Спасибо за новые 90-е!

Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень - Цензор.НЕТ 8039

Темнота друг молодёжи! - кричали мы с друзьями во всё горло, когда в студенческой общаге отключали свет. Веерные отключения. Больше 20 лет их не было, а как вчера всё.

Спасибо, друзья, что нашли такой оригинальный способ напомнить.

Голосование за зеленского, а потом и за слуг, весьма нетривиальный способ оживить воспоминания из 90-х. У вас просто уникальные способности повторить то, что ушло, казалось, безвозвратно.

Не устану вас благодарить.
https://www.facebook.com/1251191802/posts/10224719231148762/ Виктор Атаев
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27.01.2021 09:30 Ответить
Приход ЗЕ к власти это не выбор народа а скорее бездействие народа и дебилизм избирательного закона.Ведь 73% из 47% избирателей это не выбор народа так как если явка меньше 50% то выборы должны считаться несостоявшимися.
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27.01.2021 09:45 Ответить
Порошенко благодари. Так просрать доверие которое было в 2014, что выбрали клоуна, надо постараться.
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27.01.2021 09:56 Ответить
Кто доверял то и доверяет!! Просто быдло ,,устало от войны"..и повелись на халяву...обещанную клоуном..Ню ню теперь репу чухают..и все почему то за него не голосовали)))
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27.01.2021 10:24 Ответить
А шо там за доверие было? Часть зебилов случайно верный выбор сделало на фоне пустых резервов, роста курса, потер Крыма и бааальших проблем на домбабве.

А потом быстренько забыли, кто им это порешал, ибо тупые.
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27.01.2021 10:41 Ответить
Это Рагулю было Йурачке
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27.01.2021 10:43 Ответить
то Порошенко винен, що ви голосували за клоуна-довбо#ба?
На наступних виборах Порошенко буде винен, що оберете ОПЗЖ та Шарія?
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27.01.2021 10:34 Ответить
ПОРОШЕНКО "зачистив .' весь демократичний фланг' від кокурентів..
надіючись на 2-й тур з Бойко...
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27.01.2021 10:37 Ответить
Дадада, ф тюрьму позакидывал, или в эмиграцию погнал всех-всех-всех, ну как бацька.

Ох жеж зебилы и тупые, мама дарагая!
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27.01.2021 10:43 Ответить
скажи еще что при порохе не было дефицита угля.
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27.01.2021 11:11 Ответить
Вакцинации не будет, а отправления обложат - 100%
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27.01.2021 09:42 Ответить
Предлагаю каждому голосовавшему за Зе и умершему от Ковида , фото президента ложить в гроб .
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27.01.2021 09:54 Ответить
Коли розвалена економіка продукує лише лайно, то святий обов'язок цих недоправителів обложити громадян тарифами і податками на все що дає змогу просто жити, владі важливо щоб громадяни постіно мучились у маленьких війнах: з державою, побутом, поштою, судами, медициною, тарифами, податками, олігархією...
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27.01.2021 10:12 Ответить
так і є. 90-ті повертаються
вони зробили це разом
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27.01.2021 10:35 Ответить
под шумок хотят обложить налогами все посылки с aliexpress ? Народ не от хорошей жизни колготки, детские вещи и игрушки в Китае заказывает. Тварюги и этого хотят лишить.
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27.01.2021 10:15 Ответить
НЕ ДАРМА У ТЕБЕ ТАКИЙ НІК)
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27.01.2021 10:35 Ответить
"После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз", - подчеркнул Оран.
По его словам, турецкая фармкомпания начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле прошлого года. "Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной. Наши переговоры продолжались, в июле они достигли определенного момента, и 16 августа мы подписали в нашей стране соглашение с РФПИ. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины, уже нам переданы. Мы их передали в Министерство здравоохранения Турции", - добавил он.
По словам Орана, сейчас ситуация "находится на стадии завершения процессов в Минздраве, касающихся производства". "Есть также компании, с которыми мы разговаривали по поводу производственных мощностей. Ожидается, что эта вакцина будет производиться в нашей стране, а также экспортироваться в другие страны, в том числе европейские", - отметил он.

МОЖУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ БУТИ ГОТОВИМИ
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27.01.2021 10:34 Ответить
І по усій статті одні і ті ж слова - "касающихся производства.","готова начать производство","сможем в Турции производить" , але ні де не вказано, що вона буде її колоти
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27.01.2021 11:14 Ответить
Медиків і вчителів без щеплення від ковіду не допускати до роботи, адже після стількох років цькування невакцинованих дітей, вони це лайно стовідсотково заслужили.
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27.01.2021 11:26 Ответить
Плани Нашої Вакцинації, як завжди, чіткі, а перспективи світлі та далекі.

Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень - Цензор.НЕТ 9122
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27.01.2021 13:23 Ответить
НУ МАСТЕРА... ОДИН СЕРИТ, ДРУГОЙ РАСТИРА !!!
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27.01.2021 14:13 Ответить
Чому в цьому перечні відсутні депутати, працівники міністерств, правоохоронних органів та судді. Саме їх варто вакцинувати першочергово!
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27.01.2021 15:14 Ответить
 
 