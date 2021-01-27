Рада сегодня рассмотрит план вакцинации населения и налогообложение международных почтовых отправлений
Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд законопроектов. Среди них проект постановления о Национальном плане вакцинации населения против COVID-19.
Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты об открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях; по налогообложению таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В повестке дня законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, а также проект постановления о Национальном плане вакцинации украинцев.
План вакцинации населения от коронавируса имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют:
- медицинские работники,
- военнослужащие,
- социальные работники
- заведения по уходу,
- люди преклонного возраста (60+),
- работники образования,
- государственная безопасность,
- пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
- хронические больные, в независимости от возраста.
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Другое дело, что по сравнению с серым импортом в крупном бизнесе, не говоря о чистом контрабандном ввозе, эта недоплата в бюджет от посылок капля в море. Но что поделать, так много лет при любой власти работает наша правоохранительная и налоговая система (
П.с. непогано виводить мокротиння.
Почему хотят дешевизны, а не по больше доходов что б мочь оплачивать все качественные услуги ?
Не одного сообщения о маленьких доходах, только все нытьё о дороговизне ...
Нужно стремится что бы не было бедных а не что б не было богатых ...
Пусть все будут богатые , и пусть налоги будут большие, что б была мощная медицина, и качественное образование
Надо бить всех, кто полосовал за закон о референдуме, их же оружием
В Словакии бесплатные тесты каждые выходные для всего населения,
А В Украине каждые выходные - референдумы 😀
Темнота друг молодёжи! - кричали мы с друзьями во всё горло, когда в студенческой общаге отключали свет. Веерные отключения. Больше 20 лет их не было, а как вчера всё.
Спасибо, друзья, что нашли такой оригинальный способ напомнить.
Голосование за зеленского, а потом и за слуг, весьма нетривиальный способ оживить воспоминания из 90-х. У вас просто уникальные способности повторить то, что ушло, казалось, безвозвратно.
Не устану вас благодарить.
https://www.facebook.com/1251191802/posts/10224719231148762/ Виктор Атаев
А потом быстренько забыли, кто им это порешал, ибо тупые.
На наступних виборах Порошенко буде винен, що оберете ОПЗЖ та Шарія?
надіючись на 2-й тур з Бойко...
Ох жеж зебилы и тупые, мама дарагая!
вони зробили це разом
По его словам, турецкая фармкомпания начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле прошлого года. "Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной. Наши переговоры продолжались, в июле они достигли определенного момента, и 16 августа мы подписали в нашей стране соглашение с РФПИ. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины, уже нам переданы. Мы их передали в Министерство здравоохранения Турции", - добавил он.
По словам Орана, сейчас ситуация "находится на стадии завершения процессов в Минздраве, касающихся производства". "Есть также компании, с которыми мы разговаривали по поводу производственных мощностей. Ожидается, что эта вакцина будет производиться в нашей стране, а также экспортироваться в другие страны, в том числе европейские", - отметил он.
МОЖУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ БУТИ ГОТОВИМИ