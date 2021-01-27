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Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень

Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути низку законопроєктів. Серед них проєкт постанови про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.

Також нардепи планують розглянути законопроєкти щодо відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях; щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У порядку денному законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, а також проєкт постанови про Національний план вакцинації українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутати закликали керівництво ЄС допомогти Україні отримати COVID-вакцину: Потрібно підготувати детальний план

План вакцинації населення від коронавірусу має чотири етапи. Також є список груп ризику, тих, кого першими вакцинують:

  1. медичні працівники,
  2. військовослужбовці,
  3. соціальні працівники
  4. заклади догляду,
  5. люди похилого віку (60+),
  6. працівники освіти,
  7. державна безпека,
  8. пенітенціарні заклади та заклади виконання покарань,
  9. хронічні хворі, незалежно від віку.

Автор: 

вакцина (4418) ВР (14940)


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Топ коментарі
+6
Пора на референдум вынести вопросы вакцинации и пребывания премьера Шмыгаля в должности 😀😀😀
Надо бить всех, кто полосовал за закон о референдуме, их же оружием
В Словакии бесплатные тесты каждые выходные для всего населения,
А В Украине каждые выходные - референдумы 😀
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27.01.2021 09:18
+5
Вакцинации не будет, а отправления обложат - 100%
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27.01.2021 09:42
+5
тільки у всьому світі свій народ не задавлюють податками і цінами, як цваші комунонедобитки
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27.01.2021 09:47
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Увы, за все нужно платить пошлину, так живут во всем цивилизованном мире, а у нас привыкли жаловаться на маленькую пенсию и плохие больницы.
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27.01.2021 09:11 Відповісти
Платить пошлину на товары, которые у нас не выпускаются или их невозможно купить, тк большинство интернет-магазинов посылают покупателей мелочевки?
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27.01.2021 09:14 Відповісти
Пошлина и налогообложение две большие разницы тем более что пошлина платилась и платится постоянно.
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27.01.2021 09:18 Відповісти
Просто вы не в курсе. Сейчас экспресс-посылки (типа DHL, TNT и проч.) не облагаются таможенными платежами при стоимости посылки до 150 евро (раньше было до 300 евро). Но наш народ всегда старается найти выход в свою пользу - сейчас массово распространена поставка товаров особенно из Китая (ширпотреба, мелкой техники и т.п.) по схеме, когда товарная партия заранее разбивается на мелкие части (главное чтобы каждая стоила до 100 евро, подыскиваются друзья и знакомые, которым адресуется эти посылки, и вуаля, получается импорт без никаких платежей в бюджет.

Другое дело, что по сравнению с серым импортом в крупном бизнесе, не говоря о чистом контрабандном ввозе, эта недоплата в бюджет от посылок капля в море. Но что поделать, так много лет при любой власти работает наша правоохранительная и налоговая система (
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27.01.2021 09:34 Відповісти
осенью получил посылку с Али через МистЭкспрес-смарт приставку за 155 евро...Просто отдали и все. прокатило ___)))..хотя я деньги приготовил на пошлину и НДС...
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27.01.2021 10:22 Відповісти
тоді треба так і писати - контрабандисти при владі усувають конкурентів загоняючи всіх у стойло
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27.01.2021 10:28 Відповісти
Здесь я согласен )
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27.01.2021 10:31 Відповісти
Пошлиной я назвал условно, там кроме самой ввозной пошлины еще и НДС 20%.
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27.01.2021 10:30 Відповісти
тільки у всьому світі свій народ не задавлюють податками і цінами, як цваші комунонедобитки
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27.01.2021 09:47 Відповісти
Они таки же мои как и ваши. Я ответил на конкретный вопрос по международным посылкам.
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27.01.2021 09:51 Відповісти
Вся беда в том, что нас сравнивают с остальным миром как-то избирательно. То что касается цен, налогов, пошлин - без проблем. Спешим ситуацию исправить. Что касается минимальных зарплат, пенсий, социальной защиты, уровня правосудия и других неудобных для власти тем - быстренько все замыливается и умалчивается. А нужно все брать в комплексе. Потому как получается дикий перекос. Соответственно то и имеем, что Украина уже теряет своих граждан неслабыми темпами. Ибо граждане не видят возможности жить и работать в своей стране.
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27.01.2021 10:36 Відповісти
Я вас полностью поддерживаю. Когда я написал аналогичный комментарий про то, что к европейским тарифам неплохо бы европейскую зарплату, то мне ответили, что у нас мол низкая производительность труда по сравнению с Европой. Согласен - более низкая. А почему? Наши люди в Европе работают не хуже, а то и получше европейцев... Ответ прост: наши олигархи не хотят вкладываться в создание условий для повышения производительности труда! Им и так неплохо.
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27.01.2021 11:12 Відповісти
Естественно что не хотят. У нас ведь отсутствует конкурентный рынок. За 30 лет олигархат руками наших продажных депутатов выписал себе тепличные условия ведения бизнеса на законодательном уровне. Все поделено в Украине между 1% семей. Все устаканено и решено между ними. Конкуренция практически отсутствует. У нас ведь не капитализм в стране. У нас постсовковый олигархический феодализм скорее образовался. Таков вот итог 30-ти летия независимости Украины.
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27.01.2021 11:22 Відповісти
А Вы считаете пенсию в 100 баксов слишком большой при цене коммуналки 70 баксов? Или Вы наши больницы считаете хорошими? Тогда почему наши власть имущие в них лечиться не хотят? Если посчитать сколько мы платим, то наверное по проценту оплаты сборов, налогов и пошлин будем далеко не на самом последнем месте в мире. А вот по уровню жизни населения картина будет диаметрально противоположная.
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27.01.2021 10:31 Відповісти
Нет, я так не считаю (сам пенсионер). Но считаю что налоги (справедливые) нужно платить всем. Другое дело как их сделать справедливыми, в это то вся наша беда 30 летю
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27.01.2021 10:35 Відповісти
А что есть термин "справедливые налоги"? Ну по крайней мере в Вашем понимании. Вот талоги олигархата справедливые или нет?
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27.01.2021 10:38 Відповісти
Вы зря видите во мне оппонента, я абсолютно согласен с вашим недовольством.
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27.01.2021 11:04 Відповісти
Вы ошибаетесь. Я в Вас скорее вижу собеседника. Просто сложилось впечатление из Ваших сообщений, что Вы абстрагировались только на одну проблему и не рассматриваете ее в комплексе с остальными. Согласен, что справедливые налоги нужны, согласен, что все их должны платить. Однако нельзя играть в одни ворота. Социальная справедливость должна работать в обе стороны. К примеру - хотите увеличения поступлений в бюджет от налогов - сделайте благоприятной бизнес среду для максимум участников процесса производства, создайте дополнительное количество рабочих мест с высокооплачиваемой работой, сделайте налог на вывод из страны капиталла в офшоры, введите налог на сверхприбыль. Но это напрягаться нужно, что-то менять в налоговом законодательстве, принимать непопулярные для того же олигархата законы, бороться с коррупцией. Зачем, если проще увеличить налоговое бремя для всех. Короче говоря все по принципу, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно реже кормить и чаще доить. Это путь в никуда. Только никто из тех у кого власть этого не хочет ни видеть, ни понимать. Такая вот печальная картина.
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27.01.2021 11:17 Відповісти
Повторю - вы практически повторяете мои собственные мысли на эту тему. к сожалению у меня нет рецепта как быстро все это воплотить в реальность. А вопрос посылок мне знаком ближе, поэтому я о нем и написал. Надеюсь что еще увидим и реальные сдвиги, хотя наше прошлое (да и настоящее) очень тяжело расстается со своими привилегиями и пртвычками, накопленными за 30 лет нашего с Вами молчанием.
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27.01.2021 11:25 Відповісти
150гр. меду, 150гр лимону, 150гр чищеного (ложкою) кореню імбірю. Через блендер. По 1 чайній ложечці з самого ранку перед сніданком.
П.с. непогано виводить мокротиння.
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27.01.2021 09:08 Відповісти
Влада не знає, що населення проти вакцінування ?
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27.01.2021 09:13 Відповісти
Добре, коли не входиш в жодну з цих груп.
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27.01.2021 09:14 Відповісти
Порошенко сделал чтобы платили если стоимость посылки больше 100$, а этот за всё.
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27.01.2021 09:14 Відповісти
Почему наши люди стремятся к халяве ?
Почему хотят дешевизны, а не по больше доходов что б мочь оплачивать все качественные услуги ?
Не одного сообщения о маленьких доходах, только все нытьё о дороговизне ...
Нужно стремится что бы не было бедных а не что б не было богатых ...
Пусть все будут богатые , и пусть налоги будут большие, что б была мощная медицина, и качественное образование
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27.01.2021 10:10 Відповісти
Так сообщения о дороговизне именно и происходят от того что маленькие доходы. И честно заработать больше в нашей стране утопия. Ну нет у нас установленной минималки как к примеру в Германии в 9.5 евро в час брутто или приблизительно 1600 евро в месяц. Нет средней пенсии в 800 евро. У нас официальная средняя зарплата по стране примерно 350 евро брутто. При том что к примеру только за ЖКХ за трехкомнатную квартиру за декабрь мне пришлось отдать порядка 100 евро. Сколько будет за январь боюсь даже предполагать. Ну а последнее предложение в Вашем посте мне напомнило - лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным. Короче ни о чем. Кеп очевидность.
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27.01.2021 11:03 Відповісти
Не получится. Такая уравниловка уже была при союзе. Всегда будет тот кто хочет выделится.
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27.01.2021 11:10 Відповісти
Обложат повышенным налогом китайцев, покупающих украинские товары на ОЛХ?
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27.01.2021 09:15 Відповісти
Пора на референдум вынести вопросы вакцинации и пребывания премьера Шмыгаля в должности 😀😀😀
Надо бить всех, кто полосовал за закон о референдуме, их же оружием
В Словакии бесплатные тесты каждые выходные для всего населения,
А В Украине каждые выходные - референдумы 😀
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27.01.2021 09:18 Відповісти
А я бы вынесла на референдум пересмотр принятого закона об импичменте президента, по которому НИКОГО НИКОГДА невозможно ВЫГНАТЬ, не имея 2/3 положительных голосов в парламенте. НАРОД ВЫБИРАЛ,- НАРОД И ГНАТЬ ДОЛЖЕН, если не оправдал надежд. И никаких ЕЩЕ ДАДИМ ЕМУ 100 ДНЕЙ! ОН что, поумнеет за это время, избавиться от гадкой привычки окружать себя полезными идиотами и одновременно профанами?
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27.01.2021 09:41 Відповісти
Меня в плане вакцинации настораживает одно обстоятельство что вакцина поступит как в государственные так и в частные клиники.В этом закладывается фундамент мошейничеству на государственном уровне,иными словами бесплатной вакцины в госзаведениях будет нехватать а в платных будет в избытке бесплатная вакцина за деньги.
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27.01.2021 09:25 Відповісти
Так сегодня же день Холокоста!
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27.01.2021 09:34 Відповісти
шо?... опять гуляем?
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27.01.2021 11:41 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26193418.html Спасибо за новые 90-е!

Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень - Цензор.НЕТ 8039

Темнота друг молодёжи! - кричали мы с друзьями во всё горло, когда в студенческой общаге отключали свет. Веерные отключения. Больше 20 лет их не было, а как вчера всё.

Спасибо, друзья, что нашли такой оригинальный способ напомнить.

Голосование за зеленского, а потом и за слуг, весьма нетривиальный способ оживить воспоминания из 90-х. У вас просто уникальные способности повторить то, что ушло, казалось, безвозвратно.

Не устану вас благодарить.
https://www.facebook.com/1251191802/posts/10224719231148762/ Виктор Атаев
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27.01.2021 09:30 Відповісти
Приход ЗЕ к власти это не выбор народа а скорее бездействие народа и дебилизм избирательного закона.Ведь 73% из 47% избирателей это не выбор народа так как если явка меньше 50% то выборы должны считаться несостоявшимися.
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27.01.2021 09:45 Відповісти
Порошенко благодари. Так просрать доверие которое было в 2014, что выбрали клоуна, надо постараться.
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27.01.2021 09:56 Відповісти
Кто доверял то и доверяет!! Просто быдло ,,устало от войны"..и повелись на халяву...обещанную клоуном..Ню ню теперь репу чухают..и все почему то за него не голосовали)))
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27.01.2021 10:24 Відповісти
А шо там за доверие было? Часть зебилов случайно верный выбор сделало на фоне пустых резервов, роста курса, потер Крыма и бааальших проблем на домбабве.

А потом быстренько забыли, кто им это порешал, ибо тупые.
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27.01.2021 10:41 Відповісти
Это Рагулю было Йурачке
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27.01.2021 10:43 Відповісти
то Порошенко винен, що ви голосували за клоуна-довбо#ба?
На наступних виборах Порошенко буде винен, що оберете ОПЗЖ та Шарія?
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27.01.2021 10:34 Відповісти
ПОРОШЕНКО "зачистив .' весь демократичний фланг' від кокурентів..
надіючись на 2-й тур з Бойко...
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27.01.2021 10:37 Відповісти
Дадада, ф тюрьму позакидывал, или в эмиграцию погнал всех-всех-всех, ну как бацька.

Ох жеж зебилы и тупые, мама дарагая!
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27.01.2021 10:43 Відповісти
скажи еще что при порохе не было дефицита угля.
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27.01.2021 11:11 Відповісти
Вакцинации не будет, а отправления обложат - 100%
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27.01.2021 09:42 Відповісти
Предлагаю каждому голосовавшему за Зе и умершему от Ковида , фото президента ложить в гроб .
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27.01.2021 09:54 Відповісти
Коли розвалена економіка продукує лише лайно, то святий обов'язок цих недоправителів обложити громадян тарифами і податками на все що дає змогу просто жити, владі важливо щоб громадяни постіно мучились у маленьких війнах: з державою, побутом, поштою, судами, медициною, тарифами, податками, олігархією...
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27.01.2021 10:12 Відповісти
так і є. 90-ті повертаються
вони зробили це разом
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27.01.2021 10:35 Відповісти
под шумок хотят обложить налогами все посылки с aliexpress ? Народ не от хорошей жизни колготки, детские вещи и игрушки в Китае заказывает. Тварюги и этого хотят лишить.
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27.01.2021 10:15 Відповісти
НЕ ДАРМА У ТЕБЕ ТАКИЙ НІК)
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27.01.2021 10:35 Відповісти
"После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз", - подчеркнул Оран.
По его словам, турецкая фармкомпания начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле прошлого года. "Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной. Наши переговоры продолжались, в июле они достигли определенного момента, и 16 августа мы подписали в нашей стране соглашение с РФПИ. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины, уже нам переданы. Мы их передали в Министерство здравоохранения Турции", - добавил он.
По словам Орана, сейчас ситуация "находится на стадии завершения процессов в Минздраве, касающихся производства". "Есть также компании, с которыми мы разговаривали по поводу производственных мощностей. Ожидается, что эта вакцина будет производиться в нашей стране, а также экспортироваться в другие страны, в том числе европейские", - отметил он.

МОЖУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ БУТИ ГОТОВИМИ
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27.01.2021 10:34 Відповісти
І по усій статті одні і ті ж слова - "касающихся производства.","готова начать производство","сможем в Турции производить" , але ні де не вказано, що вона буде її колоти
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27.01.2021 11:14 Відповісти
Медиків і вчителів без щеплення від ковіду не допускати до роботи, адже після стількох років цькування невакцинованих дітей, вони це лайно стовідсотково заслужили.
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27.01.2021 11:26 Відповісти
Плани Нашої Вакцинації, як завжди, чіткі, а перспективи світлі та далекі.

Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень - Цензор.НЕТ 9122
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27.01.2021 13:23 Відповісти
НУ МАСТЕРА... ОДИН СЕРИТ, ДРУГОЙ РАСТИРА !!!
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27.01.2021 14:13 Відповісти
Чому в цьому перечні відсутні депутати, працівники міністерств, правоохоронних органів та судді. Саме їх варто вакцинувати першочергово!
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27.01.2021 15:14 Відповісти
 
 