Рада сьогодні розгляне план вакцинації населення та оподаткування міжнародних поштових відправлень

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути низку законопроєктів. Серед них проєкт постанови про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.

Також нардепи планують розглянути законопроєкти щодо відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях; щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У порядку денному законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, а також проєкт постанови про Національний план вакцинації українців.

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План вакцинації населення від коронавірусу має чотири етапи. Також є список груп ризику, тих, кого першими вакцинують: