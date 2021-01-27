Євродепутати закликали керівництво ЄС допомогти Україні отримати COVID-вакцину: Потрібно підготувати детальний план

У Європейському парламенті група депутатів закликає керівництво Євросоюзу допомогти країнам "Східного партнерства", зокрема Україні, отримати вакцини проти COVID-19.

Відповідний лист від 22 січня оприлюднив депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштревічюс.

Лист направлено президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, віце-президенту Європейської комісії, Високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, комісару Євросоюзу з питань охорони здоров'я Стеллі Кіріакідес і комісару ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Оліверу Варгеї.

"Ми закликаємо вас підготувати детальний план, який буде засвідчувати, коли і на скільки вакцин мають очікувати наші партнери", - йдеться в листі.

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У ньому наголошується, що деякі країни Західних Балкан вже отримали від країн-членів ЄС вакцини у вигляді пожертвувань.

"Ми заохочуємо такий же підхід до країн "Східного партнерства". Першорядне значення полягає в тому, щоб вакцинувати соціальних працівників, які перебувають на передовій, і групи з високим ризиком. Ми маємо створити можливість нашим сусідам розпочати вакцинацію цих груп якнайшвидше. Більше того, ми маємо зробити все можливе, щоб набуття колективного імунітету в країнах "Східного партнерства" та Західних Балкан відбулося в одночасно можливий час з країнами-членами ЄС", - зазначається в листі.

Євродепутати висловили глибоке занепокоєння, що більшість країн-партнерів ЄС зі "Східного партнерства" розраховують виключно на глобальну ініціативу COVAX, через яку не вдасться забезпечити достатню кількість вакцин для населення цих країн, щоб сформувати колективний імунітет. До того ж через механізм COVAX вакцинація розпочнеться тільки навесні, що свідчить про значну різницю в часі порівняно з країнами-членами ЄС.

"Деякі наші східні партнери вагалися ... і розглядають початок застосування російської та китайської вакцин проти COVID-19. Нам не вистачає інформації про ефективність цих вакцин, і чи відповідають вони необхідним критеріям для реєстраційного дозволу на поширення. Надання цих вакцин, безсумнівно, буде застосоване Росією і Китаєм для посилення їхнього впливу в регіоні "Східного партнерства", і як це було в попередніх випадках, підірве значно більшу підтримку ЄС у регіоні", - вважає група євродепутатів.

Вони закликають керівництво ЄС не ділити найближчих сусідів на сході і півдні, і забезпечити аналогічну підтримку для отримання вакцин країнами "Східного партнерства" та Західних Балкан.

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Під цим листом підписався 21 депутат Європарламенту.