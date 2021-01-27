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В ПАСЕ критикуют РФ, но предлагают не применять санкции, - проект резолюции

В ПАСЕ критикуют РФ, но предлагают не применять санкции, - проект резолюции

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений.

Документ, подготовленный экс-главой комитета, австрийским депутатом Штафаном Шеннахом, был распространен в Ассамблее во вторник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Проект предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление оккупации Крыма и тому подобное.

Кроме того, ПАСЕ осуждает авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное. Отдельный блок обвинений посвящен не расследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.

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Несмотря на жесткую критику, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".

В среду члены ПАСЕ могут подать свои замечания к данному проекту. Голосование за документ состоится в четверг утром.

ПАСЕ (1665) россия (95326) санкции (11251)


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Топ комментарии
+11
Росіянські фєдєрасти, так санкції вам же йдуть на користь! Це таке ваше ***** казало.
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27.01.2021 09:29
+11
Санкции расее прилетали, когда украинский президент метался по Европе, всех тормошил и от всех чего-то добивался. А кто сейчас будет метаться? Бубочка? Даже не смешно. Встречаться с писюнистом, обсиравшим родину со сцены сомнительного балагана, не станет ни один серьезный лидер в Европе. Это зашквар и унижение своего государства. Макрон, похоже, вытянул короткую спичку и весной вроде как поедет в Киев что-то там дежурными фразами озвучивать, типа "надо прекращать конфликт, не допустите гуманитарной катастрофы" и т.д. По сути, у нас сейчас нет президента. Так, пустое место.
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27.01.2021 09:51
+10
Еврослизняки. За пару долларов "калинку" спляшут перед кацапнёй. Тьфу. А всё почему? Потому что конторы,типа ПАСЕ и нах никому не нужны. Так,клуб "А пагаварить" существующий на пожертвования. Сборище тунеядцев.
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27.01.2021 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Заради фінансування вони будуть "прагнути до діалогу".
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27.01.2021 09:37 Ответить
Чекістська Росія вправно навчилася використовувати механізми захисту прав людини та міжнародного права на свою користь у потрібних випадках, маніпуляцій не бачить тільки той хто не хоче їх бачити, імпотентна погоджувальність з боку ПАРЄ заради примарного "діалогу" руйнує ключові засади та принципи Ради Європи що нівелює систему цінностей на якіх побудована ******* Європа. Той хто співпрацює с РФ руйнує свій дім, багато хто у Європі не хоче цього бачити, тому я вважаю що єдиний надійний союзник для України це США, ось хто непохитний у захисті цінностей вільного світу.
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27.01.2021 13:26 Ответить
правильно,********* не на них напала,и не нападет так как ссыт, НАТО это сила,зачем им заморачиватся какими то санкциями против ********* если для них лучше вести с ними диалог,бизнес и так далее,им это выгоднее,то что рашка забрала Крым в Украины,ведет войну на Донбассе это проблемы Украины и ее несостоятельности,слабости,на сильную,влиятельную страну рашка не нападает,а на слабаков которые 30 лет независимости грабили бедную страну и ни о чем больше не думали можно, это не проблемы Европы и США что мы за себя постоять не можем
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27.01.2021 09:38 Ответить
Це констатация фактів, які неможливо заперечити. А вихід який?
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27.01.2021 09:42 Ответить
Тут вариант один,или народ и власти поймут что так дальше продолжать нельзя и перестанут воровать и будут трудится, думать и жить ради будущего страны,или рашка нас просто задавит ибо у них банально ресурсов,денег и влияния больше чем у нас,и они не видят свободной независимой Украины в будущем,это не входит в их планы. А у нас несплоченное общество,которое привыкло к взяткам,к воровству,неуплате налогов,половина ватников и других маргиналов,половина тех кто не уважает историю страны и ее не знает,тут целый букет проблем,одним словом сложно все,или народ поймет что страна ходит по крайю и косолидируется или прийдет всему этому конец
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27.01.2021 09:51 Ответить
З якого дива хтось там щось "поймёт", якщо за 30 років стає лише гірше з розумінням?
Я вважаю, що спочатку треба побудувати державу силовими методами, а вже потім передати її в демократичне управління. Бо зараз в нас просто нема держави, є її видимість.
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27.01.2021 10:00 Ответить
Може я неприємну річ кажу, але не бачу великої проблеми у відділенні тих територій де немає української ідентичності, Україну треба будувати у межах тих кардонів в яких вона може існувати.
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27.01.2021 13:34 Ответить
Це антидержавна річ, а не неприємна.
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27.01.2021 13:38 Ответить
Але запевняю вас, ви жодним чином не зможете побудувати українську державу там де люди не вважають себе українцями.
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27.01.2021 13:44 Ответить
Ви не розумієте різницю між побудовою держави та захистом державою своїх територій.
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27.01.2021 13:55 Ответить
Успішна держава може бути побудована тільки на території, населення якої поділяє спільні цінності та має спільний погляд на свою історію та майбутьнє, усе що встановлене силою, буде так само силою і скинуте. До прикладу, територію Західної України намагалися включити у свій склад і Польща і Австрія і Росія але українська ідентичність та прагнення жити у своїй державі завжди брали гору, Сталін включив до УРСР багато територій які не є українськими по суті з метою запобігти можливості будь якого відновлення незалежної української держави, тому я вважаю неможливою побудову України в кардонах УРСР та не бачу в цьому ніякого сенсу.
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27.01.2021 14:11 Ответить
Який відсоток населення знаходиться на окупованій/анексованій території та який відсоток самої цієї території? І чому не можна будувати успішну державу усьому іншому населенню на усій іншій території? А потім ця успішна держава поверне собі окуповану/анексована територію.
Що вас тут не влаштовує?
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27.01.2021 14:16 Ответить
Якщо у Харкові, Запоріжжі, Маріуполі, Одесі, Херсоні, Миколаєві та навіть Києві добра половина населення живе у СРСР, розмовляє російською мовою, святкує совецькі свята та виховує дітей так само, то не важливо окуповані ці міста чи ні, вони по факту не є українськими, щоб там хто не казав.
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27.01.2021 14:28 Ответить
Ты пропонуєш від усіх цих територій відмовитися? Чи до чого це взагалі сказано?
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27.01.2021 14:34 Ответить
В усіх цих містах досить багато людей з українською ідентичністю, якщо вона переважить це будуть українські міста, якщо ні, то рано чи пізно ці территорії відійдуть до РФ, таким чином повстане справжня українська держава, а не переіменована УРСР.
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27.01.2021 14:44 Ответить
НЕ ПОЙМУТ!!!)Это https://ru.wikipedia.org/wiki/C%E2%80%99est_la_vie C'est la vie )))
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27.01.2021 11:16 Ответить
ну пока кацапы не начнут бомбить берлин, там никто ничего не поймёт ..
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27.01.2021 09:53 Ответить
они Берлин не будут бомбить,,, даже не надейся. там у руля КГБшник... Он шахматист до мозга костей... у него просчитано на годы вперед...И следующий презизент будет еще жестче!Всем смешно - "многоходовочка" ) хорошо смеется тот, кто смеется последним.... Я уверен. что последним будет смеяться Китай.) Они дождутся таки трупа врага, сидючи на берегу реки....
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27.01.2021 10:49 Ответить
Как не можем? Можем постоять при проукраинских политиках. При предыдущей власти развивалась армия, отвоевали 2/3 Донбасса. Нептун, ольха ракетные комплексы. Рост ВВП, и доходов граждан. А вот при зебиле - ответ назад, все разваливается, к чему оно ручки протянуло. с слугам .
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27.01.2021 10:44 Ответить
Себе не ври. Ни один политик не пришел к власти на честности! Их туда просто не пустят))) И твой порошенко не исключение... И клоун также... и еще кого хочешь добавь... Это аксиома! Политиков честных нет. Это аксиома)))
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27.01.2021 11:24 Ответить
У ПАРЄ критикують РФ, але пропонують не застосовувати санкції, - проєкт резолюції - Цензор.НЕТ 5295
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27.01.2021 10:55 Ответить
Росіянські фєдєрасти, так санкції вам же йдуть на користь! Це таке ваше ***** казало.
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27.01.2021 09:29 Ответить
Ничего личного, только бизнес!!! В данном случае с ПАСЕ это звучит цинично и издевательски, но по сути правильно. паРашу вернули только потому, что им , дескать, денег не хватало. А параша вернула им то, что задолжала? Что-то подсказывает, что НЕТ.
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27.01.2021 09:33 Ответить
И в этом все т.н. ПАСЕ. Такая Европа. Она столетиями скармливала своих соседей более сильному и богатому...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
................................................................................................
* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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27.01.2021 09:33 Ответить
А що не так? Увесь шлях цивілізації, яким йде людство, це шлях до більш ефективного спасіння своєї шкури. Шлях мавпи.
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27.01.2021 09:40 Ответить
Во-во... Они нападают и убивают но то ничего... Давай поговорим¡¡¡
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27.01.2021 09:33 Ответить
А шо вы думали ?европейцы -старые простетутки .не когда не ждити от них помоши.надедда толка на США и Британие
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27.01.2021 09:36 Ответить
... которые сдерут последнюю ШКУРУ.
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27.01.2021 10:25 Ответить
Ну назвали ви мавпу мавпою, ну застерегли її від бігання з гранатою, ок. А як це вплине на поведінку мавпи? Та ніяк не вплине.
І який сенс тоді обговорювати щось з того, що відбувається в ПАСЕ чи ООН? Так отож...
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27.01.2021 09:38 Ответить
Ну как же без "диалога" с Роисею, от него же захрустит в карманах.. И, ой вы что, какие санкции, только озабоченность, ею и ограничимся. Страусы.
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27.01.2021 09:38 Ответить
Деньги решают все...
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27.01.2021 09:39 Ответить
Еврослизняки. За пару долларов "калинку" спляшут перед кацапнёй. Тьфу. А всё почему? Потому что конторы,типа ПАСЕ и нах никому не нужны. Так,клуб "А пагаварить" существующий на пожертвования. Сборище тунеядцев.
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27.01.2021 09:41 Ответить
Ни нападение на Финляндию, ни голодомор, ни Гулаг, ни массовые расстрелы 37го не заставили европейцев ввести какие-либо санкции против России. А вы хотите, чтобы из-за какого-то недотравленного блоггера они свой бутербродик с серной икоркой из ротика выпустили.
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27.01.2021 09:44 Ответить
Ну, блогер этот недотравленный есть часть какого-то плана по дальнейшему урегулированию отношений Европы с расеей. Что за план - нам не озвучивают. Кто-то вообще считает Навального преемником путина. Поэтому скорее за Навального прилетит санкций расее, чем наше презЕдент добьется ужесточения санкций за Крым и Донбасс. Я вообще не представляю себе, чего и кого оно может добиться. Разве что у Мендель...
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27.01.2021 09:55 Ответить
Оног по мальчикам ,и вообще у него другая задача перед ****** - развал Украины
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27.01.2021 10:04 Ответить
Добавить - раздел Польши, подавление народных восстаний в ГДР, Венгрии, Чехословакии. Оккупация Кенигсберга, Карательная психиатрия, Кровавый разгон мирных протестов в Тбилиси, Алма-Ате, Риге и так далее
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27.01.2021 10:00 Ответить
как мило... и долго еще сможете разговаривать с бешеной собакой, загнанной в угол???
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27.01.2021 09:45 Ответить
Санкции расее прилетали, когда украинский президент метался по Европе, всех тормошил и от всех чего-то добивался. А кто сейчас будет метаться? Бубочка? Даже не смешно. Встречаться с писюнистом, обсиравшим родину со сцены сомнительного балагана, не станет ни один серьезный лидер в Европе. Это зашквар и унижение своего государства. Макрон, похоже, вытянул короткую спичку и весной вроде как поедет в Киев что-то там дежурными фразами озвучивать, типа "надо прекращать конфликт, не допустите гуманитарной катастрофы" и т.д. По сути, у нас сейчас нет президента. Так, пустое место.
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27.01.2021 09:51 Ответить
У ПАРЄ критикують РФ і говорять про погіршення ситуації, але пропонують не застосовувати санкції і "прагнути до діалогу" - Цензор.НЕТ 4169
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27.01.2021 09:52 Ответить
Предлагают они, лол, предлагают они только одно.. кацапам внести 70лямов сбора, и вуаля теперь вы бравый поборник противников соблюдения прав человека
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27.01.2021 09:55 Ответить
Народ, а давайте скинемся всей Украиной по пять долларов и перекупим в ПАСЕ место кацапов. Тогда и Украина получит вес и авторитет в ПАСЕ. Там же действительно заказывает музыку тот, кто платит.
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27.01.2021 09:59 Ответить
А нащо нам взагалі потрібна та музика?
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27.01.2021 10:02 Ответить
еще раньше, когда рашка задолжала им денег и условием ставила деньги на возврат рашистской делегации, Украина предлагала заплатить за них, но ПАСЕ отказала.
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27.01.2021 10:18 Ответить
Оно тебе надо? место в пасе?
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27.01.2021 10:53 Ответить
Позорные европроститутки
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27.01.2021 10:26 Ответить
Об этом уже столько всего сказано-пересказано, что не хочется повторяться. Только один вопрос хочется задать :

Когда это диалог с русскими (о чём-либо) давал хоть какие-то результаты ?
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27.01.2021 10:30 Ответить
Давал... Они всегда приходят за своим... это даже доказывать не надо... Посмотри на карту...
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27.01.2021 10:55 Ответить
За тим, що вони призначали своїм. Бо свого у них, маацковський улус, фсьо.
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27.01.2021 10:59 Ответить
Им без разницы. Упертые они наглухо! А это достойно уважения. Ежиков будут жрать - от своего не отступят... Долбанным дворцом ***** хотел их этот насральный растормошить...) себе хуже сделал... Покуй им на дворец! И кстати с водоснабжением Крыма... сделают... уверен.
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27.01.2021 12:48 Ответить
Упороті вони нахлухо. У мене буйні шизоїди не викликають паваги, лише бажання ізолювати їх від нормальних людей.
І водопостачання УКРАЇНСЬКОГО Криму відновимо. Впевнена.
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27.01.2021 12:58 Ответить
Критика без санкций - как мертвому припарки!
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27.01.2021 10:45 Ответить
ПАСЕ даже не откажется от их грязных денег?
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27.01.2021 10:53 Ответить
Не сможет. Это же деньги...
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27.01.2021 11:01 Ответить
какой смысл в беззубом критиканстве? Тем более от наглого нарушителя не требуют даже каких-т о исправительных мер...Нахрена весь этот цирк с ПАРЕ , ПАСЕ и других "са-се" ????
Меркельтивная германия с проституткой-Францией доведут когда-то ЕС под каблук Москвы.
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27.01.2021 10:56 Ответить
Опять всё по кругу Ничему не учится Европа Уже была Версальская система .Журила Гитлера , а он имел всех ввиду. Теперь ЕС , всё * ОЧЕНЬ ОЗАБОЧЕН * тем что путлер вытворяет Но мер серьезных в отношении РФ не принимает Только пальчиком грозит.. Видать хотят повторного аншлюса .Теперь уже не одной страны , а целой Европы , со стороны РФ. Надоело уже всё это очковтирательство.. Все как бы при делах но дел этих никто не видит..Один ПШИК,
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27.01.2021 11:10 Ответить
Я случайно зашел на сайт... Вы там дети малые???))) Или провокаторы, которые свое государство хотят развалить? Это я немножко вас возвысел... Вы между собой договориться не можете...)
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27.01.2021 11:32 Ответить
У жлобов деньги и собственный карман всегда на первом месте,хоть это и европейские жлобы...
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27.01.2021 12:23 Ответить
"...проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".
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Как раз наоборот, это росия, чтобы быть в ПАСЕ, должна стремится к диалогу и снять "авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное, ... отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов."
Какое же это стремление к диалогу, если ПАСЕ само отметило "авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время". Росия все наглеет и наглеет, а они все ждут.
Только за отравление Навального и жестокое подавление последних протестов, в ходе которых тысячи арестованных. А чего стоит эпизод, когда полицейский ногой ударил 54 летнюю женщину в живот.
https://spb.mk.ru/video/2021/01/23/v-peterburge-policeyskiy-udaril-zhenshhinu-nogoy-v-zhivot-video-izuchaet-policiya.html
Это и есть европейская ценность, раз Европа на это закрыла глаза?

Источник: https://censor.net/ru/n3244289Источник: https://censor.net/ru/n3244289
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27.01.2021 12:49 Ответить
Всі ці ПАРЄ/ПАСЕ є такими ж ехвективними, як і Всємірний совєт міра. І такими ж потрібними...
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27.01.2021 12:49 Ответить
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ БАЗЫ ДЛЯ НАТО НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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27.01.2021 12:53 Ответить
ПАСЕ - это не Евросоюз, если что, а вся Европа, поэтому украинцы не соседи в данном случае, а непосредственные участники организации, как впрочем и россияне.
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27.01.2021 13:46 Ответить
Подлые, презренные ничтожества!
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27.01.2021 13:54 Ответить
Украине нужно самой выходить из ПАСЕ потому что толку от этой организации как с козла молока.Мало того, в украинскую делегацию пролазят откровенные враги из опзж которые потом ещё и гадят там против Украины.Сюр какой то
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27.01.2021 14:32 Ответить
 
 