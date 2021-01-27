В ПАСЕ критикуют РФ, но предлагают не применять санкции, - проект резолюции
Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо ограничений.
Документ, подготовленный экс-главой комитета, австрийским депутатом Штафаном Шеннахом, был распространен в Ассамблее во вторник вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Проект предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламенту России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление оккупации Крыма и тому подобное.
Кроме того, ПАСЕ осуждает авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное. Отдельный блок обвинений посвящен не расследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.
Несмотря на жесткую критику, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".
В среду члены ПАСЕ могут подать свои замечания к данному проекту. Голосование за документ состоится в четверг утром.
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Я вважаю, що спочатку треба побудувати державу силовими методами, а вже потім передати її в демократичне управління. Бо зараз в нас просто нема держави, є її видимість.
Що вас тут не влаштовує?
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
І який сенс тоді обговорювати щось з того, що відбувається в ПАСЕ чи ООН? Так отож...
Когда это диалог с русскими (о чём-либо) давал хоть какие-то результаты ?
І водопостачання УКРАЇНСЬКОГО Криму відновимо. Впевнена.
Меркельтивная германия с проституткой-Францией доведут когда-то ЕС под каблук Москвы.
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Как раз наоборот, это росия, чтобы быть в ПАСЕ, должна стремится к диалогу и снять "авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточение норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями и тому подобное, ... отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов."
Какое же это стремление к диалогу, если ПАСЕ само отметило "авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время". Росия все наглеет и наглеет, а они все ждут.
Только за отравление Навального и жестокое подавление последних протестов, в ходе которых тысячи арестованных. А чего стоит эпизод, когда полицейский ногой ударил 54 летнюю женщину в живот.
https://spb.mk.ru/video/2021/01/23/v-peterburge-policeyskiy-udaril-zhenshhinu-nogoy-v-zhivot-video-izuchaet-policiya.html
Это и есть европейская ценность, раз Европа на это закрыла глаза?
Источник: https://censor.net/ru/n3244289Источник: https://censor.net/ru/n3244289