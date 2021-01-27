У ПАРЄ критикують РФ, але пропонують не застосовувати санкції, - проєкт резолюції

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проєкт рішення про підтвердження повноважень російської делегації без будь-яких обмежень.

Документ, підготовлений ексголовою комітету, австрійським депутатом Штафаном Шеннахом, був поширений в асамблеї у вівторок ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Проєкт пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.

Крім того, ПАРЄ засуджує авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; посилення норм, що підривають свободу зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо. Окремий блок звинувачень присвячено не розслідуваному отруєнню Олексія Навального та придушенню останніх протестів.

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Попри жорстку критику, проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкції у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

У середу члени ПАРЄ можуть подати свої зауваження до даного проєкту. Голосування за документ відбудеться у четвер вранці.