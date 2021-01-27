Последний в Украине памятник Ленину снесли на Одесчине. ФОТО

Этой ночью в селе Старые Трояны на Одесчине неизвестные столкнули с постамента последний в Украине памятник Ленину.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"А пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев / заводов) памятник красном оккупанту Ленину. Он прятался от бдительного ока декоммунизаторов в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", - написал он.

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